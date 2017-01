Conte nem tudott élni a lehetőséggel

A Chelsea ellenfelei botlottak, de a Kékek nem tudták legyűrni a gyenge formában játszó Liverpoolt.

Elbúcsúzik-e Jürgen Klopp és csapata, a Liverpool a bajnoki álmoktól? Folytatódik-e a Vörösök mélyrepülése, illetve tovább szárnyal-e az Antonio Conte vezette Chelsea? Ezek voltak a Premier League 23. fordulója keddi játéknapjának legfontosabb kérdései. A Liverpoolnak kellett jobban tepernie: hazai pályán fogadták a Kékeket, azután, hogy zsinórban három vereséget szenvedtek az Anfielden. Januárban csupán a harmadosztályú Plymouth Argyle-t tudták legyőzni, de kiestek a Ligakupából és az FA-kupából is. Néhány divatdrukker ezek után azt tervezte, egy repülővel húzott transzparenssel szólítják fel lemondásra Kloppot a meccsen. A visszaesés okairól itt értekeztünk hosszabban.

„A szurkolóknak is jót tenne, ha szépen zárnák le ezt a borzalmas januárt” – írtuk akkor. A kilátások nem voltak rosszak, hiszen a topklubok egymás elleni mérlegét tekintve a Liverpool volt eddig a legjobb: Klopp alatt 14-ből csak egyszer kaptak ki. Ráadásul Sadio Mané kiesett Szenegállal az Afrikai Nemzetek Kupájáról, így visszatért a Liverpoolba. Ennek eredményeként november eleje óta egyszerre lehetett pályán a halálos négyes: Mané, Roberto Firmino, Philippe Coutinho és az év angol játékosának megválasztott Adam Lallana. Klopp azonban nem nevezte kezdőbe a szenegálit, Lallana a támadók között szerepelt, Can és Wijnaldum pedig Hendersont támogatta a középpályán. A meccset az Európa-szerte legjobb angol bírónak tartott, a szigetországban mindenütt utált Mark Clattenburg vezette.

A szakadó esőben zajlott első tíz percet a hazaiak nyomták meg jobban, de lényegében tapogatóztak a felek. A Chelsea okosan behúzódott, ez többnyire nem kedvez a Liverpoolnak, kontrázni jobban szeretnek. A 12. percben csak összejött egy nagy lövés: Wijnaldum szúrta rá, Courtois mentette meg a Kékeket. A Chelsea a 20. percben jutott el először a liverpooli kapu elé, szögletet sikerült kiharcolni, de nem lett belőle semmi. A következő percekben ennek ellenére a vendégek domináltak, Hazard-t kellett felrúgni a tizenhatos előterében. Willian állt oda, de végül nem ő, hanem a visszatért David Luiz szúrta rá a szabadrúgást. Még nem állt fel a Liverpool teljesen, Mignolet is csak nézte, ahogy bevágódik a lapba a kapujába. 25. perc: 0-1. Luiz 1386 nap után talált be ismét a PL-ben.

A gól megfogta a Vörösöket, a 30. percben Luiz szinte ismét gólt szerzett, de nem érte el a keresztlabdát. Néhány perccel később a brazil belső védő megsérült egy cselsorozat során, így a veterán angol csapatkapitány John Terry, valamint a fiatal francia Kurt Zouma is elindult melegíteni. Végül Luiz maradt, a Liverpool pedig próbált egyenlíteni még a szünet előtt. Nem sikerült: a pontatlanul játszó Klopp-csapat nem tudta feltörni az akkurátusan, olaszosan játszó Chelsea-t.

A második félidőre sem állt be Sadio Mané, de a Vörösök megnyomták a játékrész elejét. A 49. percben óriási kontrát vezettek, Lallana visszasarkazta Coutinhónak, aki nem érte el, viszont így került Firmino elé. Lábában volt a gólt, de a labdát csúnyán fölé és mellé vágta, hatalmas helyzet volt. A túloldalon két perccel később a Liverpoolt is megjárt, másodvirágzását élő Victor Moses elé került a labda kis szerencsével, de a rövid alsót megcélzó játékos nem volt elég pontos. Ahogy a Liverpool játékosai sem, sokszor kapkodtak, rosszul passzoltak, rossz megoldást választottak. Kis jelenetekből is látszott, milyen feszültek. Aztán szinte a semmiből gólt szerzett a Liverpool: Milner fejelte be jobb szélről, megpattant egy védőn, Wijnaldum pedig pont jó helyen volt és a City elleni találkozó után a Chelsea ellen is gólt fejelt. 58. perc: 1-1! Ez volt Wijnaldum 14. PL-gólja, mindet hazai pályán szerezte, 11-et a Liverpool színeiben.

A góltól felpörgött a meccs, egyre többet támadott a Liverpool, a Chelsea pedig nehezen tudta rendezni a sorokat. De tudta, a 68. percben egy lövést is megeresztett Willian, de elkerülte a labda a kaput. A Chelsea magasan letámadta a Liverpoolt, amely így egyre nehezebben jutott el az ellenfél kapujáig. A 75. percben Klopp elszánta magát a változtatásra: a még mindig nem száz százalékos Coutinho helyére Mané állt be. Úgy tűnt, sokat nem ér vele, Clattenburg ugyanis adott egy ajándék tizenegyest a Chelsea-nek. Diego Costa állt oda, Mignolet viszont kivédte, jóvátéve első félidei hibáját a 77. percben. Ez volt a hatodik büntetőhárítása 14 próbálkozásból, e tekintetben az OptaJoe szerint ő a Liverpool legjobb kapusa.

Mané beállítása hasznosnak tűnt, párszor elhúzott a szélen, a Liverpool pedig aktívabbnak tűnt. A csapatnak azonban elfogyott a türelme, egyre többször hagyatkoztak hosszú indításokra, ívelésekre, amelyeket a magas Chelsea-védők könnyen hatástalanítottak. A 88. percben a csereként beállt Pedro volt nagy helyzetben, de az önfeláldozó csapatkapitány, Henderson visszaért és mentett. A Kékekhez szintén csereként beállt Fabregas sokat dobott a vendégek játékán a hajrában. Ő harcolt ki szabadrúgást is az oldalvonal mellett. A 89. percben ő is ívelte be, kis kavarodás után Kanté indította Pedrót, aki eltekerte a kapu mellett. Klopp a három perces hosszabbításra beküldte Origit is Lallana helyére, friss csatárral erősített. A 91. percben nem ő, hanem Mané ívelt középre, Firmino azonban másodszor is rontott gólhelyzetben: Courtois markába fejelte a labdát. Az utolsó másfél percet a Chelsea tudta végigtámadni, az eredmény viszont nem változott, nem bírt egymással Conte és Klopp.

A Liverpool nem tudott meccset nyerni januárban komoly ellenfél ellen, jó eséllyel a bajnoki reményektől is elbúcsúzhatnak. A Tottenham nem tudott nyerni, az Arsenal pedig kikapott, így a Chelsea igazán bánhatja, hogy nem tudott nyerni Liverpoolban. Előnyük kilenc pontos a második Tottenham előtt, a Liverpool maradt negyedik.

