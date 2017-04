Coutinho villogott a Mersey-parti derbin

Nagy tétje volt a Liverpool és az Everton városi rangadójának, hiszen a két csapat között mindössze hat pont különbség „tátongott” a meccset megelőzően és a szezon vége felé közeledve mindkét alakulat a jövő szezonbeli európai fociért küzd. A történelem alapján a Liverpoolnak nem volt miért aggódnia, hiszen a városi rivális 1999-ben nyert utoljára az Anfielden, a szombati találkozó előtti legutóbbi 12 bajnokin pedig egyszer sem tudott a Vörösök fölé kerekedni. Ronald Koeman, a Kékek vezetőedzője sérülések miatt négy rutintalan fiatalt is kénytelen volt bevetni, a túloldalon Lucas Leiva visszatért a középpályára, Dejan Lovren pedig a védelem tengelyébe. Jürgen Kloppnak, a Liverpool vezetőedzőjének nem állt rendelkezésére Jordan Henderson csapatkapitány és Adam Lallana sem, ilyen még nem volt ebben a szezonban.

A mérkőzés előtt a londoni terrortámadás áldozataira, valamint a Vörösöket 49 évig szolgáló, nemrég elhunyt Ronnie „Bugsy” Moranre emlékeztek. Egészen töredezett játékkal kezdődött a mérkőzés, rugdosódtak is a felek, Barkley megúszott egy lapot már az első percekben. Majd jött Sadio Mané, aki elől Philippe Coutinho elvitt két védőt is, így a szenegáli előtt megnyílt a terület. Három védő között elgurította a labdát a hosszúba, vezetett is a hazai alakulat. 8. perc, 1-0! Mané találatával az első játékos lett Suárez és Sturridge után (2013/2014), aki képes volt oda-vissza betalálni az Everton ellen, azaz egy szezon mindkét Mersey-parti bajnoki derbijén. Egyébként a Vörösök 18. góljában volt benne ebben az idényben, 13 gólja mellett öt gólpassza van, ez élete legjobb szezonja a PL-ben. A lendületbe került Liverpool sorra rohant el a kapuhoz, de nem tudta kihasználni a Kékek zavarodottságának perceit. Az Everton a 16. percben jutott el először Mignolet elé, de a nagy kavarodásban Lukaku lesre futott és el is szállt fölötte a labda. A 19. percben aztán Coutinho robogott a kapuhoz a balszélről, Robles nagyot védett, majd Jagielka volt kénytelen kifejelni a labdát, nehogy behulljon a második gól az Everton kapujába. A 26. percben Baines lőtt veszélyesnek tűnő helyről szabadrúgást a Vörösök sorfalába.

A 29. percben aztán egy szögletet követően a 22 éves Matthew Pennington képes volt kiegyenlíteni: egy továbbfejelt labdát tett le Williams, ezt vágta be a Liverpool elleni első meccsét játszó focista. 29. perc, 1-1! Ezzel ő lett az ötödik a PL-érában, aki első bajnoki gólját Mersey-parti derbin szerezte. A Vörösöket nem fogta meg a gól úgy, mint az Evertont, egyből felpörögtek és tűzijátékot rendeztek Robles kapujánál. Sokat nem kellett várni a vezető találatra: Philippe Coutinho egyedül vitte rá a védőkre, Pennington mellett pedig eltekerte a hosszúba, csodaszép gólt szerezve. 31. perc, 2-1! Coutinho a 2013/2014-es szezon óta már 47 bajnoki gólban volt benne, többen, mint bárki más a Vörösöktől. 25 gól és 22 assziszt áll a neve mellett. A két találat között egyébként mindössze 177 másodperc telt el, tényleg nem tököltek a Vörösök. A 39. percben a rendkívül durva Ross Barkley megtaposta Can után Lovrent is, megkapta érte jogos jussát, egy sárgát. Nem sokkal korábban egyébként Ashley Williams is rálépett Canra, ám ezt nem látta a játékvezető. Az első játékrész végén Klopp lehetett elégedettebb, de a bekapott gól miatt leszúrhatta a védelmet a szünetben. Az Everton pedig lehetetlenre készülhetett: a PL-ben még sosem nyertek hátrányból Mersey-parti derbit, és csak négyszer mentettek ikszre.

Láthatóan feltüzelték fiaikat az edzők, az első percekben mindkét kapunál komoly helyzetek alakultak ki. Egy szerencsétlen összecsapást követően aztán Sadio Manét kellett ápolni, végül pókjárásban hagyta el a pályát a bal bokáját fájlaló szenegáli. Nem tudta folytatni, Divock Origi 19. alkalommal állt be csereként a Vörösökhöz. Pár perccel később megpróbálta lemásolni Coutinho gólját, behúzott balszélről, de nem tudta becsavarni. A következő próbálkozása viszont bement: a 60. percben Coutinho indította a belgát, aki bevágta Robles kapujába a labdát, ötödik idei PL-gólját szerezve. 60. perc, 3-1. Csereként 2015 szeptemberétől már hat találatot szerzett a bajnokságban, csak az arsenalos Olivier Giroud lőtt többet (7). Az újabb bekapott gól után Koeman is elszánta magát a cserére, Barry és Enner Valencia is beállt. A 69. percben Holgate küldte rá a Liverpool kapujára, meg is pattant a labda az egyik védő sarkán, de Mignolet valahogy bele tudott kapni, nem ment be. Klopp a 73. percben lekapta a meccs addigi legjobbját, Coutinhót, a fiatal Trent Alexander-Arnold állt a helyére, azaz a végére már inkább a védekezésre koncentráltak a Vörösök. Mégis: két perccel később szinte gólt szerzett az ifjú angol, de Robles nagyot röpült és hárítani tudott. A meccs végén már csak tologatták a labdát a felek, újabb találat nem esett.

A Liverpool tehát ismét két vállra fektette az Evertont – ahogy az lenni szokott – kilenc pontra növelve a két fél közötti különbséget. Ideiglenesen fellépett a dobogó harmadik fokára és beérte a második Tottenhamet, de két meccsel játszott többet, mint ők és a negyedik Manchester City, valamint hárommal többet, mint az ötödik, hét ponttal mögötte álló Manchester United. Szóval csalóka a kép, ráadásul a Vörösök leggólerősebb játékosa, Sadio Mané is kidőlt. Nehéz bajnoki hajrá elé néz tehát a Liverpool, igaz, felsőházi ellenfele már csak egy lesz, a West Brom ellen.

