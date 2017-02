Együtt kocsmázott a drukkerekkel a ’Pool legendája

Helyi pubba tért be a Liverpool–Chelsea Premier League-meccs előtt a Vörösök egykori támadója, a holland Dirk Kuyt. A játékos az Anfield Roadon nézte a találkozót, ezt megelőzően benézett egy helyi kocsmába, ahol egy pint sör mellett élvezte a meccsnapi hangulatot a Liverpool szurkolóival körülvéve – adta hírül a Liverpool Echo.

A The Albert nevű pubban történtekről egy twitterező tudósította az internet népét, az alábbi fotót posztolta ezzel a kísérő felirattal: „Amikor Dirk Kuyt besétál egy italra a pubba a kezdőrúgás előtt. #LFC #TopEmber”.

When Dirk Kuyt walks in for a liquor to the pub before KO #LFC #Topman pic.twitter.com/dHbO198lwG