Eligazolt Liverpoolból, ma élete formájában játszik

Ilyen ez a játékossors – szoktuk mondani. Legutóbb blogunkon Alberto Aquilani rövid történetét ismertettük, amikor magunk elé hümmöghettük a mondatot: az olasz középpályás karrierje akkor kezdett hanyatlani, amikor Liverpoolba érkezett, azóta sehol sem tud megragadni, a téli átigazolási időszakban a Pescarából kölcsönbe került év végéig a Sassuolóhoz.

A fenti mondatot mormoghatjuk akkor is, ha Iago Aspasra gondolunk. A játékos a galíciai Celta Vigo nevelése, az első csapatba kerülését követően a másodosztályban focizott évekig. A 2011–2012-es szezonban 35 bajnokin 23 találatot szerzett, a Celta pedig feljutott az első osztályba, ahol Aspas 34 meccsen 12-szer talált az ellenfelek hálójába. Hosszas jogi huzavonát követően a Transfermarkt szerint az akkor 9 millió eurót érő csatár 10,8 millió euróért igazolt Brendan Rodgers Liverpooljába, ahol a kilences mez lett az övé Andy Carroll távozását követően.

A mezszám neki sem hozott szerencsét, teljesítményével nem sikerült előbbre kerülni a ranglistán, Rodgers többnyire Philippe Coutinho, Raheem Sterling, Daniel Sturridge és Luis Suárez cseréjeként számolt vele a 2013–2014-es szezonban, amelyben utóbbi kettő remek párost alkotott. Aspas első tétmeccsen szerzett gólja a Vörösök mezében csak 2014 januárjában esett az Oldham Athletic ellen 2-0-ra megnyert FA-kupa találkozón. További tizennégy találkozón nem lőtt gólt, így 15 meccsen szerzett egy gólja miatt fél évvel a januári találat után mehetett is kölcsönbe. A Bleacher Report szerint állítólag nem nagyon tanult meg angolul sem,

csak annyit tudott, hogy „igen” és „b*szd meg”.

A Liverpool drukkerei leginkább a bajnoki címért folytatott, Chelsea ellen 2-0-ra elvesztett csatán végrehajtott komikus szögletrúgása miatt emlékeznek rá, íme, a jelenet:

A Sevillában sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket az ekkor még hétmillió eurót érő támadó: 25 meccsen tízszer köszönt be az ellenfeleknek, így is ez volt a harmadik leggólerősebb szezonja. A csapat ennek ellenére megvette az ekkor már csak négymilliót érő Aspast hatmillióért a Liverpooltól. Az akkor 27 éves csatárért hat nappal később pedig 5,3 milliót perkált ki a nevelőegyesülete.

A Celtában új erőre kapott a játékos, aki 2015 szeptemberében duplázott a Barcelona elleni hazai 4-1-es győzelem alkalmával. Végül negyven tétmeccsen szerepelt az előző szezonban, ezeken 18 gólt termelt. Ám az idei év számára az igazi sikersztori: 14 bajnokin ugyanis már több mint feleannyi gólnál tart, mint tavaly az összes meccsén. Tíz gólja megegyezik a világsztár Cristiano Ronaldo által szerzett találatok számával, ugyanakkor Cé ezt öt meccsen szerezte, míg Iago hét találkozón zörgette meg a hálót, átlagban 3,8 lövésenként beköszön, Ronaldónál ez a szám 6,8-as. Mindkettejüknek 2-2 gólpassza van, azaz a fentiek alapján kijelenthető – legalábbis a Goal.com szerint –, hogy Aspas a csapata számára többet ad, mint Cristiano Ronaldo a sajátjának. Ugyanitt azt is hozzátették, hogy Aspas 29 passza eredményezett helyzetet a Celta Vigónak, míg Cristiano Ronaldo és a Real Madrid esetében ez a szám mindössze 12. És akkor még nem is beszéltünk Neymarról, Gareth Bale-ről, Antoine Griezmannról, Karim Benzemáról, Kevin Gameiróról vagy Yannick Carrascóról, hogy csak a három nagy spanyol klub kiválóságait említsük.

Aspas szárnyal a Celtában Fotó: Miguel Riopa / AFP

Persze ettől még senki sem fogja azt mondani, hogy az egykori liverpooli játékos jobb lenne, mint Cé vagy a többiek, de figyelemre méltó, hogy Aspas a fentieket annak ellenére érte el, hogy a Celta nem vitézkedik, csupán 13. helyen áll a bajnokságban. A csatár önbizalomtól duzzadtan játszik, láthatóan örül a hazatérésnek. Meg is becsülik Vigóban, annak idején kellett az ő két gólja is az Alavés ellen 2009-ben, hogy ne essen ki a csapat a harmadosztályba. Aztán villogott a másodosztályban, majd a Primera Divisiónban, immáron második időszakában is.

„Érzem, hogy itt szeretnek”

– mondta ezzel kapcsolatban a spanyol Sportnak. A teljesítményére világszerte felfigyeltek, a Transfermarktnál ma már 10 milliót ér a 29 éves játékos – ez nála rekord. A mindössze 176 centiméter magas vézna Iago Aspas megkapta élete első válogatott behívóját is tavaly novemberben. Az AS-nek később elmesélte: „A zuhany alatt voltam, amikor hívott a szövetségi kapitány. Még mindig nem hiszem el, hogy behívott”. Aspas aztán meg is hálálta a bizalmat Julen Lopeteguinek, címeres mezben egyből beköszönt az Anglia elleni, Wembley-ben rendezett találkozón. Idei évével talán el is feledtette azt a fránya sarokrúgást.

