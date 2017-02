Elmérgesedik a 'Pool drukkereinek és tulajainak viszonya

Keveset költenek a Liverpool amerikai tulajdonosai, és csak a profitszerzés érdekében invesztáltak a klubba.

Borzalmas formát fut idén a Liverpool: 2017-ben csupán egyetlen meccset voltak képesek megnyerni, a negyedosztályú Plymouth ellen. Eközben elbúcsúzhattak bajnoki álmaiktól, már a jövő évi Bajnokok Ligája-szereplést is veszélyben érezhetik. A visszaesés okairól itt meséltünk hosszabban, de nem csoda, hogy a gyenge teljesítmény miatt a Liverpool drukkerei is kiakadtak. Egyesek már Jürgen Klopp vezetőedző távozását követelik, mások a tulajdonosokat „zaklatják”.

A magyar idő szerint hétfő hajnali Super Bowl alatt a Boston Red Sox baseballcsapatot, a Liverpoolt és az Anfieldet is birtokló Fenway Sports Group (FSG) egyik tulajdonosa, John W. Henry Twitteren tett közzé egy statisztikát a New England Patriotsról. Ezt követően özönlötték el a kritikák Henryt: volt, aki pénzt követelt, volt, aki szimplán csak beszólt a tulajdonosnak – írja a Liverpool Echo. A Liverpool ugyanis nem igazolt senkit januárban, pedig Klopp korábban azt állította, bírja a klubot 2010-ben megszerző tulajok támogatását. Klopp állítja, tett is ajánlatot, csak nem jött senki.

Ám a drukkereknek nem csak emiatt van okuk haragudni a Fenway Sport Groupra. Az új igazolások helyett a tulajok arra költöttek pénzt, hogy új festést kapjon a Liverpool csapatszállító busza. Büszkén mutogatta a klub a valóban szép buszt, de a drukkerek inkább az új játékosok bemutatásának tapsoltak volna, mint egy járműnek. További aggasztó tény, hogy a klubot az ígértnél hamarabb hagyja el a sokat kritizált klubigazgatója, Ian Ayre. A drukkerek attól félnek, hogy valami, egyelőre láthatatlan baj miatt távozott idő előtt.

Lopás, befektetés, profit

De ami a legdurvább: a New York-i legfelső bíróság a múlt hétvégén elérhetővé tett két Henry-levelet, amelyek a Liverpoolt is érintik – írja az Empire of the Kop. A 2010-ben kelt e-mailekből kiderül, hogy Henry lelkendezett, amiért sikerült mélyen áron alul hozzájutni a Liverpoolhoz, ezt egyébként egészen pontosan „lopásnak” értékelte. Emellett azt állította, csakis a profit miatt vásárolták meg Anglia és a világ egyik legpatinásabb, de régi fényében régóta tündökölni képtelen klubját.

Az e-maileket egyébként nem a bíróság, hanem a Fenway We Come Not To Pay nevű Twitter-fiók hozta nyilvánosságra. A klub drukkereit a fontossági sorrendben a tulajok elé helyező közösség azon dolgozik, hogy az FSG-t kigolyózzák a klub éléről. A közelmúltban egyébként felmerült már egyszer, hogy az FSG megválhat a Liverpooltól. Egy rejtélyes kínai vásárlóról cikkeztek akkoriban, de Henry az ügyet meglebegtető újságírónak keményen beszólva tett pontot a pletykálkodás végére.

Akárhogy is, a klub tulajdonosainak viszonya egyre rosszabb a drukkerekkel, erre rátesz még egy lapáttal a gyenge teljesítmény is. Ha az FSG-nek tényleg fontos a profit, ideje lenne harmonikusabbá tenni a kapcsolatot a szurkolókkal és többet invesztálni a befektetésükbe.