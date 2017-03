Ennyi volt: visszavonul Xabi Alonso

A Liverpool, a Real Madrid és a Bayern München sztárja Twitteren közölte, a szezon végén abbahagyja.

„Megéltem. Szerettem. Viszlát, gyönyörű játék” – ezt írta a baszk Xabi Alonso Twitter-oldalán csütörtök délelőtt. A hírt nem sokkal később a 35 éves középpályás jelenlegi csapata, a Bayern München is megerősítette. Xabi Alonso az Fcbayern.tv-nek azt mondta, nem volt könnyű a döntés, de épp időben hozza meg. „Mindig úgy gondolkodtam, hogy inkább előbb vonulok vissza, mint hogy túl késő legyen. Még jól érzem magam, de úgy gondolom, ez a legmegfelelőbb pillanat” – jelentette ki a játékos.

Xabi Alonso állítása szerint a legmagasabb szinten akarta szögre akasztani a stoplist – azaz nem akart elmenni levezetni, mint mondjuk Steven Gerrard Amerikába vagy Dirk Kuyt Hollandiába. Franck Ribéry, a Bayern francia szélsője szerint a portugál Renato Sanches töltheti be majd a Xabi Alonso visszavonulásával keletkező űrt a középpályán.

A baszk játékos a Real Sociedadban kezdte karrierjét, majd 2004-ben igazolt a Liverpoolba, ahol 2005-ben Bajnokok Ligáját, 2006-ban pedig FA-kupát nyert. 2009-ben távozott a Real Madridhoz, ott kétszer volt bajnok és kétszer kupagyőztes, 2014-ben pedig a BL-trófeát is magasba emelhette – ismét. Ezt követően igazolt Münchenbe, ahol két bajnoki cím mellé egy kupagyőzelem is összejött.

Xabi Alonso a spanyol válogatott aranygenerációjának tagjaként 2008-ban és 2012-ben Európa-bajnok lett, 2010-ben pedig a világbajnokságot is megnyerte. 2014 óta – saját döntése miatt – nem szerepelt a nemzeti tizenegyben. „Nem gondoltam volna, hogy ilyen remek karriert futok majd be, remélem, még a végéig elérek ezt-azt” – mondta. Erre még lehet is esélye, a Bayern ugyanis vezeti a Bundesligát, és versenyben van a kupában, valamint a BL-ben is, miután kiütötte az Arsenalt.

