Felajánlották Bill Gatesnek a Liverpool FC-t

Ahogy romlik a futballklub jelenlegi tulajdonosai és a rajongók közti viszony, úgy kerülnek elő az egyre elképesztőbb sztorik.

A Liverpool drukkereinek viszonya az elmúlt napokban sokat romlott, miután a klub senkit nem igazolt a téli átigazolási szezonban, ellenben a csapat rosszul teljesít. Amint arról beszámoltunk, erre rátett még egy lapáttal, hogy a tulajdonos Fenway Sports Group (FSG) egyik résztulajdonosa, John W. Henry 2010-es e-mailekben arról értekezett, hogy csupán üzleti befektetésként szerezték meg a klubok, ráadásul jóval áron alul.

Nem csak Magyarországról tűnik úgy, hogy a drukkerek szembefordultak a tulajdonosokkal. Az Official Liverpool Supporters Club Hungary (OLSCH) Facebook-oldalán lehetett egy kommentet olvasni az oldal szerkesztőitől arról, hogy a bérletesek is elégedetlenek. „Pár napig Liverpoolból voltak vendégeink (1975 óta bérletes), együtt szenvedtük végig a szombati meccset. Szóval az a helyzet, hogy az ottaniak véleménye nagyon egybecseng a fenti írással. Ahogy fogalmaztak, »nem egy vállalatba szerettek bele, hanem a klubba«. De mintha Carra is számon kérné az igazolások elmaradását, csak kevésbé konkrétan” – írta az OLSCH.

Ezzel kapcsolatban James Pearce, a Liverpool Echo újságírója hosszú cikket írt. Szerinte a klub akkor még csak potenciális vásárlója valóban nem megfelelő hangnemben írt üzlettársainak a Liverpoolról. Ugyanakkor a népharagot nem látja indokoltnak, hiszen semmi olyan nem derült ki a levelekből, amit eddig ne tudtunk volna. Az FSG egy amerikai, profitra vadászó sportbefektetési vállalat, amelynek nem történelme és tradíciói miatt tűnt vonzónak a Liverpool. „Henrynek igaza volt, tényleg »lopást« hajtottak végre, hiszen a klub akkor valóban borzalmas állapotban volt” – írja Pearce, aki szerint a Liverpool az FSG-vel kilábalt a pénzügyi gödörből és stabilitást adott a klubnak, amelyre ráadásul rengeteg pénzt költöttek.

Mi lett volna, ha?

A fenti kérdés foglalkoztatja mostanság a Liverpool drukkereit, miután a sikertelenség miatt bűnbaknak kiáltották ki az FSG-t. Nem először merült fel, hogy nem csak az FSG volt versenyben a klub megszerzéséért 2010-ben, tavaly októberben írtunk már arról, hogy egy titokzatos dubaji sejk is célegyenesben járt, mégis kiszállt.

Szerdán a Liverpool Echo arról írt, Bill Gates amerikai milliárdos is a kalapban volt. Tom Hicks és George Gillett, a Liverpool előző tulajdonosai 2010-ben kénytelen volt eladni a klubot, akik a Microsoft agyának ajánlották fel a klubot eladásra, rajta kívül ugyanígy tettek a New England Patriots tulajával, Robert Krafttal is. Kraft egyébként már másodszor vehette volna meg a klubot 2010-ben, hiszen 2005-ben is felajánlották neki a Liverpoolt, de mindkét lehetőségre nemet mondott. A csapatot egyébként világszerte „hirdették”, több üzletemberrel is tárgyaltak, végül az FSG volt a befutó.

A fentiekre ugyanazon per során derült fény, amelyek miatt nyilvánosságra hozták Henry korábban említett leveleit is. A per amiatt indult, mert Gillett nem fizetett vissza egy hetvenmillió dolláros kölcsönt 2008 januárjában.