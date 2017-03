Gerrard az angol válogatottnál is állást kaphat

Steven Gerrard edzést tart a Liverpool fiataljainak 2017 elején Forrás: Facebook

Steven Gerrard januárban tért vissza a Liverpool labdarúgócsapatához. A klub egykori csapatkapitánya az ificsapatnál lett edző, most azonban újabb feladat várhat rá a már meglévő mellett. A brit The Independent ugyanis megtudta, az angol válogatottnál is számítanak Gerrard tekintélyére és szakértelmére.

A lap úgy tudja, Gerrard már megkezdte a tárgyalásokat az Angol Labdarúgó-szövetség (FA) technikai igazgatójával, Dan Ashworth-szel. A liverpooli legendának Gareth Southgate szövetségi kapitány stábjában szeretnének helyet szorítani.

Azonban jó eséllyel nem a nagy válogatottnál, hanem valamelyik korosztályos csapatban kaphat melót, amelyet liverpooli feladataival párhuzamosan végezhetne.

Az Independent megjegyezte: jól látszik, hogy az FA igyekszik magához édesgetni az angol futball aranyat nem nyerő aranygenerációjának tagjait, akik népszerűek a jelenlegi korosztály köreiben.