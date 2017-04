Ismét csapatot váltott a Liverpool egykori „árulója”

Szerződést bontott a Liverpoolnál két évvel később alapított Marine FC a csatárával, Craig Lindfielddel – derül ki az Angol Labdarúgó-szövetség nemrég közzétett, februári szerződésmódosításokkal kapcsolatos jelentéséből (pdf). A nem túl veretes hírre azért bukkantunk rá, mert olvastunk egy hírt, hogy a Liverpool is kirúgta egyik fiatal játékosát, Brooks Lennont. Aki történetesen a névsorban eggyel szerepelt Lindfield előtt.

Lindfield neve azoknak lehet ismerős, akik játszottak a Liverpool csapatával a Championship Manager 2008 című játékban – nem kell mondanunk, e sorok írója sok száz órát töltött el így fiatal felnőttként is. A játékban Lindfield egy tehetséges akadémista a Vörösöknél, aki felnőtté érve a világ egyik leggólerősebb támadója lett. Nos, a valóság picit másképp alakult, olyannyira, hogy Lindfield az egykori Liverpool-ász, Michael Owen nyomdokaiba lépve „árulónak állt”.

Az akadémiai évek

Na de ne szaladjunk ennyire előre! A kis Craig Anthony 1988. szeptember 7-én született a Mersey-parti Greasby falvacskában, és ahogy az lenni szokott az angol fiataloknál, sokáig nem tudott dönteni a foci és a krikett között (még jó, hogy a rögbi nem játszott). A Liverpool akadémiájára nyolc évesen került, majd szépen végigjárta a ranglétrát és a korosztályos csapatokat. A 2005-2006-os szezonban érte el első nagyobb sikerét ifiként, amikor 17 évesen megnyerte az Ifjúsági FA-kupát a Vörösökkel, ő lett a csapat házi gólkirálya is. Ekkortájt U-19-es angol válogatott is volt.

A teljesítménye megtetszhetett Rafa Beníteznek, a Liverpool akkori spanyol mesterének, aki 2006 nyarán nevezte a Crewe Alexandra elleni felkészülési meccsre. Lindfield igyekezett meghálálni a bizalmat. A Liverpool-berkekben csak Istennek nevezett Robbie Fowler visszasarkazta neki a labdát, amit Lindfield ballal a hosszú felsőbe lőtt, így nyertek a Vörösök 1-0-ra. Benítez azonban mégsem volt lenyűgözve, a fiú nem tudott megragadni az első csapat keretében, így visszakerült a tartalékcsapatba. A fiatal fiúk ismételtek az Ifjúsági FA-kupában, a Manchester United elleni döntő Old Traffordon játszott visszavágóján Lindfield higgadtan értékesítette tizenegyesét a büntetőpárbajban, az egész sorozatban pedig 12 meccsen 12 gólja volt.

A kölcsönszerződések

2007 novemberében kezdődött a nagy országjárása. Bajner Bálint későbbi klubjánál, a Notts Countynál töltött egy hónapot kölcsönben, 23 perccel debütálása után gólt szerzett az akkor negyedosztályú csapatban későbbi egyesülete, az Accrington Stanley ellen. 2008 januárjában ugyanebben a ligában, a Chester Citynél töltött egy hónapot, majd márciusban részt vett a Liverpoollal az ún. Dallas Kupán. A fiatal Vörösök a döntőben a mexikói UANL Tigrest verték 3-0-ra. A meccs nem Lindfield miatt emlékezetes, aki csapata gólkirálya lett hat találattal, hanem egy másik fiatal csatárról, az akkor duplázó Németh Krisztiánról. Nos, a ma Katarban vitézkedő játékos is más karriert futott be, mint azt sokan várták…

Lindfield számára újabb egy hónapos kölcsön következett 2008 nyarán a ma már Premier League-csapat Bournemouth-nál, de jól játszott, év végéig maradt. 2009 januárjában az Accrington Stanley-hez ment kölcsönbe, nyáron pedig két sérvműtétje is volt, ezt követően a Liverpool kirúgta.

Az „árulás”

Edzett az Accringtonnal, majd a Macclesfield Townnal, végül ők szerződtették 2009 decemberében, de nyáron nagy leépítés volt a csapatnál, kirúgták. Jött ismét az Accrington Stanley, ahol 2010 nyara és 2013 májusa között focizott. Első ottani teljes szezonjának utolsó hat meccsén jobbhátvédként volt kénytelen focizni, annyi sérült volt az Accringtonnál. Edzője dicsérte a szokatlan feladatkörben végzett munkáját, hosszabbítottak is vele, majd még egyszer, végül 2013 tavaszán lejárt a szerződése és az akkor már csak félprofi Chesterhez igazolt – ahol szintén szerepelt egyszer kölcsönben még a Vörösök fiataljaként.

2014 nyarán aláírt az FC United of Manchester nevű félprofi focicsapathoz. Az angol profi futball négyszintes rendszerén kívülre, egészen a hetedik szintre zuhant vissza. Nemcsak szakmai szempontból adta lejjebb, hanem erkölcsileg is, „elárulva” egykori egyesületének, a Liverpoolnak a drukkereit. Ennek megértéséhez azt kell tudni, hogy a United of Manchestert a Vörösök örök ellenfelének, a Manchester Unitednek a drukkerei alapították 2005-ben, amikor az amerikai Malcolm Glazer megvásárolta a Vörös Ördögöket. Azóta küzdik egyre feljebb magukat az angol félprofi fociban, ma ez a legnagyobb szurkolók által tulajdonolt fociklub az Egyesült Királyságban a részvényesek számát tekintve. Lindfield első évében bajnoki címhez segítette őket a hetedik ligában.

Lindfield mesélt is egyszer a The Non League Football Papernek erről az egészről. Állítása szerint annyira régen értékesített büntetőt a Liverpool színeiben az Old Traffordon a United ellen – ld. cikkünk első felét –, hogy már mindenki elfelejtette. Arról a gólról, amikor Fowlertől kapott gólpasszt, elmondta: „Annak ellenére, hogy Everton-rajongó vagyok, valóra vált álom volt egy olyan csatárral játszani, mint amilyen ő volt. Tíz másodpercig ölelhettem a gólörömünknél, apám azt mondta, elég kínos volt!” Igen, jól látja az olvasó, Lindfield duplán áruló, nem nyilvános Twitterén is folyamatosan az Evertonnak drukkoló posztokat tesz közzé.

Marine és Trafford

67 meccsen összesen 19-szer talált be a Vörös Ördögök mezéhez hasonlatos szerelésben. Két szezon után végül távozott, a Mersey-parti Crosbyban működő, az LFC-nél két évvel fiatalabb egyesületbe, a Marine FC-be igazolt. A hetedik ligás kiscsapatról sokat elárul, hogy honlapján jelenleg egy közelgő, áprilisi, klub által szervezett sörfesztivált hirdet. A csapatban – amelynek támogatója Kenny Dalglish, a Liverpool-berkekben Királynak nevezett egykori focista és edző – másfél évet töltött főhősünk, majd február 26-án szerződést bontottak vele.

Azt hittük, azóta sincs csapata, de Lindfieldet végül március 3-án szerződtette a Trafford FC. A nyolcadik ligás egyesületet 1990-ben alapították, címerében a Liverpool kormoránját fuzionálták a Manchester United oroszlánjával, egyébként a csapat utóbbi székhelyéhez esik közelebb. Március 21-én talált be először és eddig egyetlen alkalommal főhősünk, a Tadcaster Albion elleni idegenbeli meccsen talált be, de így is kikapott csapata 4-3-ra.

Kihozni a legtöbbet

A most 28 éves játékosnak egykor nagyobb karriert jósoltak, a Championship Managerrel kapcsolatos fórumokban gyakran felbukkan a neve a sztárságra hivatott, de elkallódott tehetségek között. Az Premier League és az európai foci helyett az angol futball hetedik-nyolcadik ligája lett a terepe...

Az említett interjúban Lindfield is elismerte, hogy nem olyan az élet az alacsonyabb ligákban, mint amilyen Melwoodon, a Liverpool akadémiáján volt. Accringtonban például egy pubban melózott a foci mellett, de tanulásra is van ideje: szociológiával és sportújságírással is foglalkozik, írt már a Daily Mailnek és a Lancashire Telegraph-nak is. A 2015-ös interjúban kijelentette: „Egy pubban dolgozva láttam a Premier League-et néző kocsmatöltelékeket, akik nem is realizálták, hogy egyes kluboknak mit kell átélniük. [...] Kihozzuk a legtöbbet abból, amink van”.