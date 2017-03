Izgi meccsen ikszelt a Man City és a Liverpool

A Liverpool szerzett vezetést, a hazaiak egyenlítettek, de több ziccerük ellenére sem nyertek Guardioláék. Rangadó volt a javából.

A Tottenham hazai pályán le tudta győzni 2-1-re a Southamptont az angol labdarúgó-bajnokság, a Premier League 29. fordulójában, így a hazai pályán a Liverpoolt fogadó Manchester City győzelmi kényszerbe került. Ha a City nyer, ismét utoléri a Tottenhamet, ha veszít, a Liverpool megelőzi – volt tehát tétje a vasárnap késő délutáni rangadónak. Nem segítette Pep Guardiola csapatát az a tudat sem, hogy legutóbbi négy, Liverpool elleni találkozójukat rendre elbukták. A Jürgen Klopp vezette vendégek ellen is szólt egy statisztika: Sergio Agüero vasárnapig négyszer játszott hazai pályán, az Etihadban a Vörösök ellen, mindegyik meccsen betalált. Ezt egyik olvasónk Facebookon így értékelte: felőlem most is lőhet egyet, hogyha úgy is nyerünk . További kérdés volt, hogy a Liverpool idei utolsó Top 6-os ellenféllel szembeni meccsén hogy szerepel majd, vasárnapig öt győzelem és négy döntetlen volt a mérlegük.

A felek dolgát a szakadó eső is nehezítette. Az első öt perc ennek ellenére komoly tempójú focit hozott, a City fokozatosan növelte a nyomást, kisvártatva két szögletet is elvégezhettek, de komoly veszélyt nem jelentettek Simon Mignolet kapujára. Kilenc perc alatt öt lesrefutás volt (négy a Citynél), ez is jelezte, hogy támadólag léptek fel a csapatok. A 12. percben akadt először dolga az egyik kapusnak: Mignolet volt kénytelen leérni a rövid alsóra. Nem sokkal később Agüerót tüntették el a Vörösök védői, az argentin meglehetősen könnyen adta meg magát Joel Matipnak, majd büntetőt reklamált. Nem kapott. A 20. percben a meccs addigi legnagyobb helyzetét hagyta ki David Silva: egy kontra végén Leroy Sané tűzte be a balszélről a labdát középre, Mignolet lábbal ért bele, pont a spanyol középpályáshoz pattant, aki rákészült, de nem találta el ballal a lényegében üres kaput. Óriási ziccer volt, kimaradt. Nem sokkal később a Liverpool is észre vétette magát, Caballerónak kellett védeni, de nem volt különösebben veszélyes. A 24. percben Mané roboghatott el Otamendi mellett, Caballero felé a balszélen, de Otamendi hozzáért a szenegálihoz, aki így nem tudta eltalálni a labdát gólhelyzetben. Klopp büntetőt reklamált, a Liverpool sem kapott.

A Vörösöknek a félidő derekán egyre többször okoztak gondot a Guardiola védjegyének számító mélységi indítások, Sané rendre meglépett Clyne mellett. A 28. percben viszont Wijnaldum tört be a City tizenhatosán belülre, Yaya Touré eltüntette, de ebből sem lett büntető, csak szöglet. Abból meg semmi komoly nem származott, csak annyi, hogy Matip arcát kellett ápolni egy Otamendi könyökével történt találkozót követően. Aztán elállt az eső, a Liverpool is elkezdte egyre többet birtokolni a labdát. A 35. percben Wijnaldum tette ki a balszélre a labdát, Coutinho megcsinálta a tőle megszokott, City ellen is látott már lövőcselt befelé, rá is csavarta, de mellé ment. Kaput talált kísérlet nem is volt ekkor még a találkozón. Nem sokkal később Milnet szabadrúgását bólintotta mellé Matip. A 39. percben történtek után minden City-drukker magára önthette a sörét: ismét Sané adta be a balszélről, Milner megzavarta Sterlinget, aki nem tud belekapni, majd Fernandinho sem tudja bekotorni a labdát az üres kapuba. Ismét óriási ziccert hagyott ki a hazai alakulat. Aztán egy kontra végén ismét Caballerónak kellett védenie – rövid időn belül négyszer is. A ’Pool legveszélyesebb játékosává a belső védő Matip nőtte ki magát a játékrész hajrájára.

A rendkívül izgalmas, rangadóhoz méltó első félidőt követően mindkét edzőnek volt mondanivalója a szünetben. Kloppnak sikerülhetett jobban a beszéd, Lallana szélről beérkezett labdáját Mané tűzte rá a 47. percben, de Stones bele tudott lépni, fölépördült. A 49. percben a megcsúszott Clichy borította fel Firminót, a bíró befújta a büntetőt. Az excitys Milner állt oda, be is lőtte. 51. perc, 0-1! Ez volt idei hetedik találata, mindegyiket büntetőből szerezte, és még nem is hagyott ki tizenegyest a szezonban – Gerrard óta a legbiztosabb ítéletvégrehajtó a Vörösöknél. Igazi talizmán ő, ha gólt szerzett, nem kapott ki a csapata a PL-ben, bárhol is játszott éppen. A Cold Rainy Nights in Britannia blog megjegyezte: Ez volt Michael Oliver 12. befújt tizenegyese a PL idei szezonjában. Ez a legtöbb, amit egy bíró megadott az idényben. A sporttárs indián neve: Könnyű Síp. Ez még úgy is igaz, hogy a büntető jogos volt.

A találatot követően a City nagyon felpörgött, gyorsan járatták a labdát, igyekeztek minél hamarabb egyenlíteni, de a ’Pool állta a rohamokat. Sőt, a 61. percben Firmino került ziccerbe, de a nyargaló brazil nem tudta Caballero mellett eltenni a labdát. A 69. percben aztán csak összejött az egyenlítés Agüerónak, aki sorozatban ötödik Etihadban vívott City–’Poolon talált be. Jobbról jött a bepassz, Milner lemaradt, Agüero pedig bepasszolta a labdát Mignolet mellett a kapuba. 69. perc, 1-1. A 72. percben próbált ismét vezetést szerezni a Liverpool, de Coutinho csak az oldalhálót találta el, be is állt a helyére Divock Origi. A 76. percben mégis a City járt közel a fordításhoz, egy csodás támadás végén De Bruyne elé került a labda, de csak a kapufát találta el. A 80. percben a Liverpoolnak is megvolt a meccslabdája: Lallana és Wijnaldum támadása végén a Firmino visszapasszolt az angolhoz, aki egészen egyszerűen nem találta el a labdát, pedig öt méterre állt Caballero kapujától.

A 82. percben tipikus guardiolás támadást vezetett a City: Silva löbbölte be a labdát Sterlingnek, de kihagyta. Egyből utána a túloldalon Firmino lőtt mellé, ide-oda rohantak a felek, mintha nem lett volna védelem és középpálya egyik félnél sem. A nagy hajtás után végül mindkét fél elkezdte jobban megbecsülni a labdát, a hajrára már megfontoltan fordultak rá a felek. Szép csiki-csuki végén Silva passzolt jobbról Agüerónak, de mellépörgette a labdát a 87. percben. A négyperces hosszabbítást is a City kezdte jobban, De Bruyne ívelte át Agüerónak, aki az ötösről vágta a léc fölé a labdát. A végjátékban más komoly helyzet nem akadt, maradt az 1-1, amivel a City lehet kevésbé elégedett, mert ellépett tőlük a Tottenham.

Az iksz két dolgot jelent a Liverpool részéről. Egyrészt oda Milner csodás statisztikája, már nem csak győztes meccsen szerzett gólt a PL-ben. Másrészt öt győzelemmel és öt döntetlennel, vereség nélkül zárta a top hatban álló csapatok elleni csatákat Jürgen Klopp alakulata. Most már csak közepes és kiscsapatok vannak hátra a következő kilenc fordulóban. A forduló egyik legnagyobb szenzációja egyébként az volt, hogy a Manchester United idegenben, a Middlesbrough felett aratott 3-1-es győzelmének eredményeként a forduló végén – 184 nap után először – betört a legjobb ötbe. José Mourinhoék a forduló nyitómeccsén a West Brom ellen 3-1-re kikapó Arsenalt megelőzve ötödikként zárták a kört.

Premier League, 29. forduló:

Szombat:

Bournemouth–Swansea 2-0 (1-0)

Crystal Palace–Watford 1-0 (0-0)

Everton–Hull City 4-0 (1-0)

Stoke City–Chelsea 1-2 (1-1)

Sunderland–Burnley 0-0

West Ham United–Leicester City 2-3 (1-3)

West Bromwich Albion–Arsenal 3-1 (1-1)

Vasárnap:

Middlesbrough–Manchester United 1-3 (0-1)

Tottenham Hotspur–Southampton 2-1 (2-0)

Manchester City–Liverpool 1-1 (0-0)

