Kikapott a Liverpool az egyik kiesőjelölttől

Több mint egy évig volt veretlen otthon a Liverpool, ám a Swansea megszakította ezt a sorozatot.

A Liverpool idén nem játszik jól, a hétközi, harmadosztályú Plymouth Argyle elleni FA-kupa visszavágó volt az első meccsük, amit meg tudtak nyerni januárban. Hol van már a szezon eleji gólparádé! A hozzájuk vendégségbe érkezett Swansea idén gyengélkedik, nemrég cseréltek ismét edzőt, így kicsi volt az esélye, hogy izgalmas lesz a meccs.

Az első félidő ennek megfelelően meglehetősen borzalmasan telt, főleg a Liverpool számára. Az Afrika-kupán Szenegál színeiben szereplő Sadio Mané sebességváltásai nagyon hiányoztak a hazaiak számára, hiszen a csapat támadószekciója lassú támadásokat vezetett. A pályán lévő sztárok sem remekeltek, ennek megfelelően a Swansea-nek volt nagyobb helyzete, Thomas Carroll lőtt kapufát a félidő derekán. Jürgen Kloppnak, a Liverpool német szakvezetőjének fel kellett ráznia a szünetben focistáit, mert az látszott, hogy az első játékrészben mutatott játék a három ponthoz nem elegendő.

Klopp mégsem cserélt, a Swansea pedig képes volt meglepni a Vörösöket: egy pontrúgás után nem tudtak felszabadítani a hazaiak, Fernando Llorente lecsapott, 48. perc, 0-1! A német szakvezető elgondolkodhatott, hogy érdemes lenne-e bevetni két klasszikus középcsatárából, Divock Origiből és Daniel Sturridge-ból legalább az egyiket. El is mentek melegíteni… Ez nem zavarta különösebben a francia Paul Clement csapatát: Carroll ívelt középre, Llorente pedig ezúttal sem hibázott, 52. perc, 0-2! Ez volt a harmadik duplája ebben a szezonban az OptaJoe szerint. Magasabb fokozatra kapcsolat a Liverpool is, a két bekapott gólra mindenképp reagálni kellett. Lemásolták a Swansea gólját: balról Milner beadta, Firmino pedig befejelte, 55. perc, 1-2. Ez volt a hazaiak ötvenedik lőtt és a vendégek ötvenedik kapott találata a szezonban, mindkettő a legtöbb – írta az OptaJoe. Klopp ezután lekapta a gyengén, ütemtelenül játszó Philippe Coutinhót, Sturridge állt a helyére. A 60. percben is történt érdekesség: a már sárgalapos Ragnar Klavan feltartóztatta Llorentét, aki eljátszotta a nagyhalált, hátha kiállítják az észt belső védőt. Ám ez nem történt meg, a Swansea-drukkerek nagy bánatára.

A meccs második félidejének első negyedórája tehát teljesen más képet mutatott, mint az első játékrész, de a Vörösöknek ennél is több kellett. Össze is jött az egyenlítés, ismét a balszélen futott a támadás, Wijnaldum gyönyörűen vette át, majd ívelte középre a labdát. Firmino mellel vette le két védő között, majd bevágta. 69. perc, Firmino–Llorente 2-2! Ez volt a brazil támadó harmadik gólja legutóbbi két, Swansea elleni mérkőzésén. Klopp nem állt le, Can helyet beküldött még egy csatárt, Origi lépett pályára. Ám mégsem a Liverpool, hanem a Swansea szerzett ismét vezetést, ismét Thomas Carroll volt a főszereplő, cselezésébe Klavan lépett bele, kigurult a labda oldalra, az érkező Gylfi Sigurdsson pedig belőtte a hosszú alsóba, 74. perc, 2-3! Az OptaJoe szerint Jürgen Kloppnak ez a második olyan meccse az Anfielden, amikor három gólt kapott a Liverpool, tavaly januárban az Arsenalnak sikerült ez.

A hazaiak ismét növelték a nyomást, még a sérüléséből visszatért jobbhátvéd, Nathaniel Clyne is rátűzte messziről. Nem sokkal később Origi lövését védte Fabianski kapus. A 81. percben a belső védő Dejan Lovren is átlőtte a labdát a betömörülő feleken, Fabianski ebbe is bele tudott nyúlni. Öt perccel később négy-ötször is felpattanhattak a hazaiak drukkerei, volt kapufa és Lallana-féle fölé fejelés is, de gól nem. Öt percet hosszabbított a bíró, ennyi ideje maradt a Liverpoolnak, hogy egyenlítsen. De nem jött össze.

A Swansea győzelmével elmozdult a kiesőzónából, de a mögötte állók még mind játszanak ebben a fordulóban. 2016. január 17-én kapott ki hazai pályán utoljára a Liverpool, akkor a Manchester United járt túl a csapat eszén. Most egy jóval gyengébb alakulatnak is összejött ugyanez, vége a 17 meccses hazai veretlenségi sorozatnak. Úgy fest, valami gond van Liverpoolban.

Premier League, 22. forduló

Szombat

Liverpool–Swansea City 2-3 (0-0)

AFC Bournemouth–Watford 16.00

Crystal Palace–Everton 16.00

Middlesbrough–West Ham United 16.00

Stoke City–Manchester United 16.00

West Bromwich Albion–Sunderland 16.00

Manchester City–Tottenham Hotspur 18.30

Vasárnap

Southampton–Leicester City 13.00

Arsenal–Burnley 15.00

Chelsea–Hull City 17.30

