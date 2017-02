Kilencvenhat ember halálából húznának hasznot

A UKIP elnöke a Hillsborough-tragédiával kapcsolatos hazugságával csapta ki a biztosítékot. A Munkáspárt „örülhet”.

Nigel Farage távozása után új elnököt választott a britek EU-ból való kilépésében kulcsszerepet vállalt Egyesült Királyság Függetlenségi Pártja (UKIP). Tavaly november végén a Mersey-parti Paul Nuttall lett a párt vezetője, akiről akkor megírtuk a brit sajtó nyomán, hogy 12 évesen ott volt az 1989-es Hillsborough-tragédia idején a sheffieldi stadionban. Az eset nyomán 96 ember vesztette életét – Liverpool városában és a futballszurkolók körében Anglia-szerte fájdalmas az emlékezés. Főleg annak függvényében, hogy egészen tavalyig a hivatalos álláspont az volt, hogy a drukkerek voltak a hibásak, nem a szervezők és a hatóságok.

A kilencvenhatok igazsága „A végsőkig kitartó hozzátartozók, akik mögött minden futballszerető felsorakozott, több mint két és fél évtizedig küzdöttek, míg végül siker koronázta erőfeszítéseiket: igazságot szolgáltattak a kilencvenhatoknak” – publicisztika tavaly áprilisból.

Nuttall 2011-ben azt állította, több barátja is odaveszett azon a napon. Ám a közelmúltban egyre többen vetették fel, hogy valószínűleg ott sem volt a stadionban. Nuttall az Európai Parlament képviselőjeként február 23-án a Stoke-on-Trentben rendezett időközi választáson is megméretteti magát, ezért is kezdtek a múltjában vájkálni. A brit The Guardian múlt héten írta meg, hogy sem a Hillsborough áldozatainak családjait segítő civil szervezet, sem kortársai, sem politikai ellenfelei, sem az iskolalelkész nem emlékszik arra, hogy Nuttall valaha is beszélt volna arról, mit látott a sheffieldi lelátóról. Utóbbi szerint ők minden érintett fiatalról tudtak, Nuttall nem volt köztük.

Az a fránya rádióinterjú

A UKIP pártelnöke ezt követően úgy nyilatkozott, családját ért támadásként értékeli a szavahihetőségét megkérdőjelező felvetést, miszerint nem is volt ott Hillsboroughban. Interjúlehetőséget kért a helyi Radio City News rádióban, ahol a riporter kérdésére elárulta: ő sosem állította, hogy barátai hunytak volna el a tragédiában. Annak ellenére mondta ezt, hogy 2011-ben az ő neve alatt jelent meg ezt tartalmazó bejegyzés a saját honlapján, valamint a BBC-nek is nyilatkozott ilyet.

„Nem egy közeli barátot vesztettem el, hanem egy embert, akit ismertem a futball révén”

– mondta a rádióműsorban a politikus, akiről tehát nyilvánosság előtt derült ki, hogy hazudott. Nuttall bocsánatot kért és azt szajkózta, ő ilyet nem írt honlapjára, illetve kötötte az ebet a karóhoz azzal kapcsolatban, hogy jelen volt a stadionban. „Ott voltam azon a napon. Vannak tanúim, akik akár bíróság előtt is ezt vallanák” – mondta.

Nem ez az első focis hazugsága Nuttall első kisebb botránya is a futballhoz kötődik: saját weboldalán két 2010-ben kelt írásban azt állította, hogy focizott a legkisebb Mersey-parti fociklub, a Tranmere Rovers felnőtt csapatában. Ám a Daily Mail megkereste a Roverst, amely közölte, „ilyen biztosan nem történt”. Nuttall nem volt profi futballista, de a Tranmere korosztályos csapataiban valóban rúgta a bőrt. A párt egyik szóvivője szerint Nuttall akkori sajtósa hibázott, de a politikus sem ellenőrizte, hogy mi kerül ki róla a saját weboldalára – ezt most nem hangoztatta a UKIP, csak a szóvivőt tüntették el.

Ugyanebben az interjúban Nuttall azt is állította, sosem nyilatkozott a The Sun bulvárlapnak. A kérdés azért kardinális a Liverpool drukkereinek és minden futballszerető britnek, mert ez volt az az újság, amely arról írt a tragédia másnapján, hogy az ittas huligánok levizelték a bátor rendőröket, kirabolták az áldozatokat. 2013-ban kiderült, hogy a lap minden szava hazugság volt, de már 1989 óta nem fogy a Sun Liverpoolban, a csapat pedig múlt héten tiltotta ki minden létesítményéből az újság munkatársait. Így, aki Liverpool-környékiként, Liverpool-drukkerként a Sunnak nyilatkozik, nem számíthat sok jóra. Márpedig a Daily Mirror két közelmúltbeli cikket is talált, amelyekben a szennylap azt írja, nyilatkozott nekik Paul Nuttall.

Záporozó kritikák

A nuttalli mondatok természetesen komoly felháborodást váltottak ki Anglia-szerte. A korábban koalíciós partnerként kormányzó, ma már nem kifejezetten komoly tényezőnek számító Liberális Demokrata Párt vezetője, Tim Farron kijelentette:

„Szomorú látni, hogy olyan borzalmas eseményt, mint amilyen Hillsborough, ily módon rángatnak bele a politikába.”

Szerinte Stoke-on-Trent szavazói meg fogják büntetni Nuttallt a hazugságáért. Hasonlóan kiakadt a The Independent egyik publicistája, Jane Merrick, aki szerint Nuttall politikai haszonszerzésre használta fel a tragédiát, ráadásul nem határolódott el a UKIP fő támogatójától, Arron Bankstől. A férfi már unja, hogy folyton a katasztrófáról hall, amelyet az áldozatok hozzátartozói szerinte „habosítanak”. Merrick szerint ez a hozzáállás volt, ami miatt 27 évig nem derülhetett ki az igazság Hillsborough-val kapcsolatban.

A UKIP elnöke egyébként nemcsak, hogy nem határolódott el pénzelője szavaitól, hanem a hazugságért sem vállalta a felelősséget, pedig ezt ígérte – sajtósának lemondatásával oldotta volna meg a dolgot. Becky Shah, aki tizenhét éves volt, amikor édesanyját, Ingert elvesztette a tragédiában, ezzel kapcsolatban azt mondta a The Guardiannek, hogy ha Nuttall tényleg felelősséget akar vállalni, akkor le kell mondania pártja vezetéséről.

A Munkáspárt köszöni szépen

Joe Anderson, Liverpool munkáspárti polgármestere is távozásra szólította fel Nuttallt: szerinte le kellene mondania EP-mandátumáról, emellett magyarázatot kell adnia a fentiekre. „Az emberek válaszokat akarnak. A liverpooliak dühösek és mérgesek, hogy egy olyan ember, mint ő arra használja Hillsborough-t, hogy jó fényben tűnjön fel. A város ezt nem tolerálja” – jelentette ki Anderson.

Más kérdés, hogy a Munkáspárt is előnyt kovácsol a Hillsborough kapcsán kialakult balhéból,

hiszen Nuttall fő ellenfele Stoke-on-Trentben az a Gareth Snell, aki Anderson párttársa és nőellenes mondatairól lett nevezetes. Esélyei azonban nőttek a UKIP-elnök botrányai után, ezt egy nem munkáspárti, helyszínen dolgozó kampányszakember mondta a The Guardiannek. „Olyan lesz, mint Oldhamben” – mondta a névtelen forrás, utalva a tavaly decemberi, ottani időközire, amikor a Munkáspárt jelöltje a szavazatok 62 százalékát szerezte meg.

Mindezek ellenére a UKIP kitart Nuttall mellett, egyik parlamenti képviselőjük, Douglas Carswell együtt kampányol vele Stoke-ban. „Paul első osztályú jelölt” – mondta róla a politikus, aki reméli, képesek lesznek legyőzni Snelléket. 23-án kiderül, mindenesetre valóban szomorú látni, hogy a Hillsborough-tragédia egy időközi választás témája lehet, közel 28 évvel az eset után.

