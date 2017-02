Klopp ráfordul a célegyenesre

Hosszú pihenő vár a Liverpool focistáira, akik szezon közepi felkészülési időszakon vesznek majd részt.

Borzalmas évkezdésen van túl a Liverpool FC, miután januárban egyetlen meccset sem nyert meg a bajnokságban, és enerváltan, ötlettelenül tologatta a labdát a pályán. Ám a Tottenham elleni, múlt hét végi meccs első félidejére mintha mindez elillant volna: a sérülések miatt hézagos védelmű vendégeken úgy gázoltak át a Vörösök, ahogyan azt a szezon első felében tették bármely ellenfelükkel. Ez volt a Liverpool nyolcadik meccse az Arsenal – Chelsea – Manchester City – Manchester United – Tottenham Hotspur ötös fogat tagjaival szemben, és a topcsapatok „különbajnokságát” 16 ponttal és plusz ötös gólkülönbséggel vezeti a német Jürgen Klopp gárdája.

Ugyan a kisebb csapatok ellen gyakran hullajtott pontokat a Liverpool ebben a szezonban, és jó eséllyel a bajnoki címet már nem húzza be az alakulat, van még remény arra, hogy a közelmúlt egyik legjobb eredményét hozzák Klopp fiai. A német vezetőedző az összes hátralévő meccsét megnyerné a bajnokságban – erre ugyan nincs túl sok esélye, de a januárinál jóval sikeresebb játékra igen.

Amint azt megírtuk, az év eleji sikertelenségnek két fő okát láttuk: az egyik, hogy Németországgal ellentétben Angliában egész télen fociznak, nem volt idő pihenőre, és a kontrákra és letámadásra építő gegenpressingben elfáradtak a focistáink. Emlékezzünk csak: a Boxing Day környéki két meccsünkön Lallana mindkét alkalommal 12 kilométer fölött futott – a kloppi taktika emberfeletti teljesítményt kíván, ami hosszú ideig nem tartható ezen a szinten. A másik fő ok, hogy az elfáradó keretbe a januári átigazolási időszak során egyetlen ember sem érkezett.

Jön a szezon közepi felkészülés!

Nyilván utóbbival már nem lehet mit kezdeni, de a csapat erőnléti állapotával igen. Érte már kritika azért Jürgen Kloppot korábban is, hogy túlhajtja játékosait, ám most lenne idő a pihenésre. A február 11-én, szombaton rendezett, Spurs elleni találkozó után ugyanis akár három hét is eltelhet a következő meccsig. A Leicesteren múlik minden: a tavalyi bajnok február 18-án a legutóbb a stadionja miatt a hírekbe kerülő Millwall-lal játszik FA-kupa-meccset. Ha itt döntetlen lesz az állás kilencven perc után, a hónap 27-ére tervezett liverpooli meccsüket el kell majd halasztani, és 25-én vagy 26-án csaphatnak össze ismét a Millwall-lal. Előrébb nem lehet hozni a Vörösök meccsét, mert a Leicester City 22-én a Sevilla ellen focizik a Bajnokok Ligájában. Azaz ha a Leicester ikszel 18-án, könnyen lehet, hogy februárban csak egy meccse lesz a Liverpoolnak a januári tízzel szemben, és március 4-én az Arsenal elleni lehet a következő megméretés. Azaz 21 napig nem kerülnének meccsszituációba Jürgen Klopp focistái.

Klopp is érzi, hogy ennyi pihenés azért már sok lenne, ezért minielőszezont tervez a következő időszakra. A múlt szombati teljesítményre büszke edző a Liverpool hivatalos honlapjának nyilatkozva elmondta, egy rövid lazsálós időszak után megkezdik a felkészülést a bajnokság hajrájára.

„Szeretnénk kihasználni az időt, és remélhetőleg mindenki látja majd, hogy ennek van értelme. Persze boldog lennék, ha már holnap játszhatnánk, de teljesen oké így is”

– jelentette ki a német szakvezető. A következő két hetet tehát pihenéssel, valamint a test és lélek felfrissítésével töltik majd a Liverpool labdarúgói, akiknek hangulatán már a Tottenham 2-0-s legyőzése is sokat javított. Klopp állítása szerint a Chelsea utolérhető még, de nem biztos, hogy a Liverpoolnak lesz erre alkalma.

A Liverpoolhoz február elején a fiatalok edzőjeként visszatérő klublegenda, Steven Gerrard szerint is zárhat még jó szezont a csapat. A BT Sport szakkommentátoraként is dolgozó Gerrard úgy gondolja, az első négy helyezett közé az Arsenal és a Manchester United nem fog beférni, míg a Chelsea, a Tottenham, a Liverpool és a Manchester City igen. Nos, meglátjuk, mindenesetre a Tottenham Hotspur felett aratott győzelem – amelyet részletesen elemzett Kele János, a Cold Rainy Nights in Britannia főszerkesztője – sorsfordító lehetett a Liverpoolnál.

