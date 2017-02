Klopp szolidaritásból kikapott Ranieri volt csapatától

Nem nagyon lehet mással magyarázni a Leicester Citytől elszenvedett hétfői vereséget. Na jó, dehogynem.

Jürgen Klopp ráfordul a célegyenesre – írtam két hete itt, az Anfield Road blogon. Ha a hasonlatot folytatni szeretnénk, akkor Klopp az első kanyarban defektet kapott, és kipördült a pályáról, az is veszélybe került, hogy az első négy hely valamelyikére begurulhat-e.

Történt ugyanis, hogy hosszú szünet és spanyolországi szezonközepi edzőtáborozás után elutazott a Liverpool a Leicester City otthonába, és kikapott 3-1-re. Itt a meccs összefoglalója:

Na jó, de miért kapott ki simán a Liverpool a tavalyi bajnoktól, amely az idén először tudott gólt rúgni a Premier League-ben? A Leicestert a legmagasabb szintekig repítő Claudio Ranierit a héten menesztette a Rókák elnöke, Jürgen Klopp – a hétvégén Ligakupát nyerő Manchester United-edzővel, José Mourinhóval egyetemben – kiállt mellette. A poénos verzió nyilván az, hogy Klopp – aki a szezon legsokkolóbb momentumai közt a brexitet, Trumpot és Ranieri kirúgását említette – az olasz vezetőedző iránti szolidaritásból dobott három pontot a Leicesternek. Más kérdés, hogy állítólag Ranieri mestert nem izgatta volt csapata meccse, mert a tévében inkább a Coronation Street című szappanoperát nézte. Szomszédja, Lee Stratchell a meccs kezdete előtt átugrott a 65 éves olasz Ranierihez, aki „azt mondta, éppen az epizód felénél tart, és kezdi megérinteni a történet” – írja az NSO.

Hatástalan gegenpressing

Persze a szolidaritási akció csak vicc, ennél jóval bonyolultabb a képlet. Egyrészt kereshetjük a blamázs okát az edzőtáborban: túledzette a srácokat a német szakember, vagy éppen túlságosan laza volt a két hét szünet? Az mindenesetre biztos, hogy a sokszor oly hatékony, Klopp védjegyének számító gegenpressing, amely a magasan feltolt védelemre, a letámadásra, a gyors labdaszerzésre és kontrára épít, a kisebb csapatok ellen nem válik be. Eddig a Burnley-től, a Bournemouth-tól, a Swansea Citytől, a Hull Citytől és a Leicester Citytől kapott ki a szezon során a Liverpool, közülük négy az adott pillanatban kieső helyen állt, de egyik sem túl acélos alakulat az idén. A bővebb taktikai elemzésért érdemes átkattintani a Cold Rainy Nights in Britannia Facebook-oldalának ezen posztjára, ahol már azt is pedzegetik, képes lesz-e egyáltalán Klopp alkalmazkodni ahhoz, hogy a labdát nem tartó csapatok ellen a gegenpressing egyszerűen nem működik, Vardyék is simán lekontrázták a Vörösök félpályán tébláboló védőit. Nem lehet mentség az sem, hogy a csapatkapitány Jordan Hendersonról nem sokkal a meccs előtt derült ki, hogy megsérült, így nem játszhatott.

A Liverpool legendás védője, Jamie Carragher is Jürgen Klopp taktikáját kritizálta a Monday Night Footballban. „Sokkoló volt ma a Liverpool, ott voltam a Hull és a Burnley elleni meccsen, és ugyanolyan volt a mai is” – jelentette ki Carra, aki szerint ismét afelé haladnak a Vörösök, hogy ötven gólt kapjanak a szezonban. Tavaly is ez történt, Klopp mégsem változtatott. Lucas Leivának Carragher szerint nem belső védőt kellene játszania (egyetértően bólogatunk): – Esélye sem volt, hogy sprintelés közben utolérje Jamie Vardyt, ha a félpályánál kell védekeznie – vélte a pundittá vált exfocista. Az exunitedes Gary Neville azon kérdésére, hogy mi a frászt csináltak Kloppék két hétig a La Manga edzőközpontban Spanyolországban, Carragher így felelt nevetve:

„Ittak?”

Felelős, de hiszünk benne

Klopp is csak magyarázkodni tudott a Leicester elleni meccset követően, nem csoda, hiszen az edzőjét vesztett, eddig borzalmasan játszó alakulatot simán verni kellett volna. Más kérdés, hogy a sajtóhírek szerint Ranieri menesztésében kulcsszerepet játszó Vardy – aki két gólt jegyzett hétfő este – azt mondta, pont azt akarták megmutatni, hogy olasz edzőjük nélkül is lobog bennük a tűz. – Nem voltak olyan jók az egyéni teljesítmények, mint amire számítottam, de azt hiszem, tudok segíteni azon, hogy hétről hétre jobbak legyünk – ezt már Jürgen Klopp jelentette ki hétfő éjjel. „Teljességgel felelősnek érzem magam, hiszen az is vagyok. Remélem a »mi« szót használom, nem az »ők« kifejezést, hiszen rajtam múlott” – mondta a német, aki látta, ahogy teltek a percek, nem lett jobb a Liverpool. „100 százalékosan tiszta, mi történt Leicesterben” – vélte Klopp, aki szerint nincs mentség arra, hogy miért voltak ennyire passzívak egy érzelmileg túlfűtött – erre állítólag készültek is – Leicester ellen. Szavait így zárta:

„Hagytuk, hogy a tavalyi Leicesterré váljanak – ez a mi hibánk. Joggal kritizálhatnak minket. Teljességgel érthetetlen, miért voltunk ennyire inkonzisztensek.”

2017 eddig borzalmasan alakul a Liverpool számára. 12 meccsből csupán egyet tudott megnyerni az alakulat, hatszor kikapott. Kiesett a Ligakupából, az FA-kupából és már a legjobb négyben sincs benne a Premier League-ben, 14 ponttal vannak lemaradva az éllovas Chelsea mögött. 11 gólt szereztek a Vörösök, miközben 16-ot kaptak. Hol van már az ősz, amikor halomszámra rúgták a gólokat Coutinhóék? Klopp ugyan azt ígérte két hete, hátralévő mérkőzéseit megnyeri majd a Liverpool, úgy fest, hogy a csapat problémái mélyebben gyökereznek annál, mint amit egy spanyolországi kiruccanással meg lehetne oldani. Ettől függetlenül: In Klopp We Trust!

