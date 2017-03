Kuyt: Beférnék a Klopp-féle Liverpoolba

Nem döntene Torres és Suárez között, és még nem döntötte el, hogy edzőnek álljon-e Dirk Kuyt.

A közelmúltban Liverpoolban kocsmázott a Vörösök holland legendája, Dirk Kuyt. A friss FourFourTwo magazinban pedig a Kérdezd meg pacekba! rovatban szerepelt vele egy interjú, amelyet, hál istennek, nem magyar szerző jegyzett. A labdarúgó itt mesélte el, hogy egy évvel Liverpoolba igazolása előtt, 2005-ben a Tottenham kereste, de még korainak érezte volna elhagyni a Feyenoordot.

„Utána már a Liverpool keresett a legintenzívebben, ám a tárgyalások így is jó hosszúra nyúltak. Az Atlético Madrid is jelezte szándékát. Őket is nagyon kedvelem, de

miután megtudtam, hogy a Liverpool kinézett magának, csak oda vágytam. Gyerekkorom óta szeretem ezt a csapatot”

– magyarázta az FFT-nek az egy évtizeddel ezelőtti eseményeket Kuyt. Elárulta azt is, hogy nehezen ment neki Fernando Torres 2007-es érkezése után, de beletanult a jobbszélső szerepbe. Steven Gerrardról, a csapat ificsapatának jelenlegi edzőjéről szólva kijelentette: „A Liverpool az élete. A legjobb futballista, akivel valaha játszottam.” Szerinte minden megvolt benne, ami kell: gyorsaság, lövőerő, kitartás, merészség, vezetőképesség.

Fernando Torres és Luis Suárez között nem akart választani, de örült, hogy akkor játszhatott a ma atléticós spanyollal, amikor pályája csúcsán volt. Suárez kapcsán Kuyt elmesélte, mielőtt megvették volna az uruguayit, kikérték az ő véleményét is. „Természetesen nagyon pozitívan beszéltem róla. […] Az első pillanattól kezdve volt köztünk valami kapocs, ami a családjainkra is igaz. Ez a pályán is megmutatkozott” – közölte.

Állítása szerint Jürgen Klopp Liverpooljába is beférne. Hozzátette, nem ismeri igazán a német mestert, nem tudja, milyenek az edzésmódszerei, de szívesen játszana érte.

Az interjúban regélt még arról, hogy négy óra várakozás után, felfegyverzett rendőrautóban voltak kénytelenek elhagyni egyszer Fenerbahce-focistaként a Trabzonspor stadionját.

A jövőről így beszélt: „klassz lenne elkezdeni az edzői pályafutásomat”, de nem tudja, jó tréner válna-e belőle. Alapítványa munkájára is szeretne odafigyelni, mentálisan vagy fizikálisan sérült emberek sportolásában nyújtana segítséget.

