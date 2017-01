Már fél évszázada, hogy a Fradi oktatta a Liverpoolt

1968. január 9-én játszotta a Vásárvárosok kupája harmadik fordulójának visszavágóját az Anfield Roadon a Ferencváros – írta Facebook-oldalán Gazdag József könyvének oldala, az Egy futballfüggő naplójából. Az első meccset hazai pályán 1-0-ra meg tudta nyerni a Fradi, így némi bizakodással mentek Liverpoolba. Az angol csapat is optimista lehetett, hiszen az európai kupaporondon még sosem kaptak ki hazai pályán.

A Lakat Károly edzette zöld-fehér alakulat akkor az alábbi tizeneggyel állt ki: Takács Béla, Novák Dezső, Páncsics Miklós dr., Havasi Sándor, Juhász István, Szűcs Lajos, Szőke István, Varga Zoltán, Branikovits László, Rákosi Gyula, Katona Sándor. A legendás Bill Shankly vezette Liverpool kezdője az alábbi volt: Tommy Lawrence, Chris Lawler, Gerry Byrne, Tommy Smith, Ron Yeats, Emlyn Hughes, Ian Callaghan, Roger Hunt, Geoff Strong, Ian St. John, Peter Thompson. Azaz a Vörösök kezdője későbbi világverő sztárokkal volt teletűzdelve, mégis a Ferencváros szerezte az egyetlen gólt: az akkor mindössze 18 éves Branikovits lőtte, így 2-0-s összesítéssel, kettős győzelemmel mehetett tovább a magyar csapat.

A Facebook-oldal által citált Népszabadság-féle angliai lapszemle szerint a britek nem voltak lenyűgözve a látottaktól. A The Guardian állítása szerint a megjelent ötvenezer néző a meccs végén a magyarokat éltette, a The Morning Star pedig azt írta,

a fradisták „sokkal ötletesebben mozogtak a havas, jeges pályán, mint a liverpooliak”.

A The Daily Mail a legjobb nyolc közé „bekorcsolyázott” Ferencvárosról cikkezett, a The Daily Telegraph pedig a technika és a taktika diadaláról. A The Times ugyanezt emelte ki, szerintük „a Liverpoolnak nem kell szégyellnie a vereséget”. A magyar lapok is érdekesen reagálták le a dolgot, a TempóFradi.hu által bemutatott sajtószemlében olvasni például Vörös Ördögökről is a Liverpool kapcsán, holott a becenév az ősi rivális Manchester Unitedot takarja.

A TempóFradi.hu szerint egyébként a hideg időjárás, a hó és a jég lehetett e Liverpool veszte, hiszen az angolok nem voltak hozzászokva a náluk extrém hidegnek számító időjárásra és az ilyen körülmények közepette zajló focira. A hírről most beszámoló Origo pedig csatolta a gólról készült videót:

A Fradi egyébként hat évvel később is kiütötte a Liverpoolt, 1974-ben az akkor már tényleg élcsapatnak számító Vörösök Clemence-szel, Smith-szel, Hughesszal, Callaghannel, Keegannel és Heighwayjel felállva játszottak két döntetlent. Idegenben lőtt góllal esett ki a Liverpool, a Fradi pedig döntőig menetelt abban az évben. A két csapat egyébként csak 0-0-t, 1-0-t vagy 1-1-et játszott egymással, kétszer a Fradi, egyszer az angolok örülhettek a Magyarfutball.hu adatbázisa szerint.

