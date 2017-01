Mourinhóék most sem tudták legyőzni Kloppékat

A Premier League történetének ötvenedik egymás elleni meccsét vívta vasárnap a Manchester United és a Liverpool, ezúttal Vörös Ördögök fogadták a Vörösöket. A szezonban már másodszor találkoztak a felek, akkor Daniel de Gea remek védései mentették meg a nem túl egységes José Mourinho-féle Unitedet, 0-0 lett. Akkor még nagy különbség mutatkozott a két csapat között, ám ez mára elillant: a portugál összerázta csapatát, öt pont választotta el a szomszéd vár csapatától, miközben Jürgen Klopp Liverpoolja az utóbbi meccseken kifulladni látszott. Ráadásul most sérülések is sújtják a vendégeket, így kerülhetett a kezdőbe a 18 éves Trent Alexander-Arnold a jobbhátvéd posztján.

hirdetés

Mindezek ellenére a láthatóságimellény-színű mezben focizó Liverpool nem megszeppenve vonult a pályára, nekiestek a Unitednek, de a jól szervezett hazaiak nem engedték igazán közel Origiéket De Gea kapujához. Az eső negyedóra meddő mezőnyjátékkal és sok küzdelemmel telt. A 18. percben aztán Lovren röviden passzolta haza a labdát Mignolet-nek, akit megelőzött Ibrahimovic, de csak bele tudott kapni a labdába, amely így fölé perdült. Ez volt az első nagyobbacska helyzet, majd jött is a következő, Mkhitaryan indította Pogbát, aki éppen mellé gurította a labdát. Érezte a United, hogy van keresnivalója a vendégek térfelén, magasan letámadták a Liverpoolt, amely sokszor nehezen tudta kihozni a labdát a félidő közepén. A 26. percben aztán már sorozatban másodszor jutottak el a United tizenhatosáig, Firmino rabolt volna rá a hazaadott labdára, de Phil Jones felszabadított. A szöglet után aztán Pogba ugrott fel fejelni, de kézzel ütötte el a labdát Lovren elől, büntető. James Milner erőből bevágta, 27. perc, 0-1! Szinte a semmiből szerzett vezetést a Liverpool, Milner pedig sorozatban tizedik tizenegyesét értékesítette az OptaJoe szerint.

A 32. percig tartott, hogy feléledjen a United a gól után, a 33-ban már Ibra lőhetett szabadrúgást, Mignolet hatalmas bravúrral védte a lapos és erős lövést. Ez volt a hazaiak első kaput eltaláló lövése… A 41. percben aztán jött a következő, ezúttal Mkhitaryant ugratták ki, aki vitte, vitte, rálőtte, de Mignolet bele tudott kapni, ismét megmentette a sárga Vörösöket. Mourinho a 44. perc végén el is indult az öltözőbe, nem nézte meg, ahogy küzdöttek a felek a középpályán a félidő utolsó pillanataiban. A portugál beküldte a második félidőre a Bobby Charltonnal közösen gólrekorder United-támadót, Wayne Rooney-t, aki 250. találatára hajtott a Vörös Ördögök mezében – igaz, az első forduló óta bajnokin nem szerzett gólt. Carrick helyére állt be, így a csapatkapitánnyal támadóbb futballra lehetett képes a United. Ennek ellenére Origi helyzetével kezdődött a félidő, lövésébe Jones tette bele a fejét, veszélyesnek tűnt, de a visszajátszásból kiderült, annyira azért nem kellett aggódnia De Geának. Az 55. percben ismét Mkhitaryan volt a főszereplő, Ibrától kapott labdát, ám az örmény nem kapura lőtte, hanem középre tekerte, érkező azonban nem volt, elgurult a labda a kaputól öt-hét méterre. Egyre veszélyesebben kezdett játszani a United, de nem lehettek teljesen felelőtlenek, hiszen a Liverpool remekül kontrázó alakulat.

A félidő derekára egyre nőtt a nyomás a Liverpoolon, Klopp Origi helyett a sérüléséből hét közben visszatért Coutinhót küldte be, hátha jönnek majd az ellentámadások is. A 61. percben húzott is egy remek cselt: lövés helyett Firminónak adta a labdát, aki éles szögből szúrta rá, de De Gea védett. Az elszántan támadó Manchester Uniteddel szemben a hézagos védelemmel felálló vendégek derekasan küzdtek, Mourinho pedig beküldte Juan Matát Anthony Martial helyére, növelve a tapasztalatot a támadó szekcióban. A 66. percben a Liverpool is hosszú ideig birtokolta a labdát a hazaiak tizenhatosánál, végül Lallana tüzelt, De Gea azonban hárított. Nem sokkal később Rooney talpalta le durván az acélembernek tűnő Milnert: ápolták kicsit a gólszerzőt, de tudta folytatni – meglepő módon a United csapatkapitánya sem kapott lapot. A 75. percben Pogba vesztette el a labdát az ellenfél térfelén, jött is a kloppi kontra: Can vitte fel a jobbszélen, átívelte Wijnaldumnak, ám a City ellen gólt fejelő középpályás ezúttal nem találta el jól a labdát a kobakjával. Mourinho az utolsó negyed órára még támadóbbá tette a Unitedet: a szélsőhátvéd Darmian helyett Fellainit küldte be. A 82. percben hosszas fejelgetéseket követően Rooney tüzelt, Mignolet ezt is védte, de már les miatt fújt a bíró. A 84. percben Fellaini fejelt, kapufa, majd jött Zlatan Ibrahimovic és a kapufa segítségével – nagy mázlival – fejjel egyenlített, 1-1! Ibrának ez volt huszadik PL-meccsén a 14. találata, ilyen mérleggel Alan Shearer és Sergio Agüero büszkélkedhetett.

A góltól felpörgött United folytatta a támadásokat a meccs hajrájában is, de a Liverpool sem adta fel, igyekezett nyomás alá helyezni a hazaiakat, kevés sikerrel. Jöhetett a négyperces hosszabbítás, Wijnaldum lőhetett a 93. percben, de összességében az egész meccset végigrohanó, fáradt focisták pontatlanul játszottak és nagy helyzetet már nem tudtak kialakítani, maradt az 1-1, James Milner továbbra sem vesztett meccset, ha gólt szerzett a PL-ben. Az 1987-1987-as szezon óta nem fordult elő az első osztályban, hogy oda-vissza mindkét meccsen ikszeltek a felek.

A pontosztozkodás eredményeként a Liverpool rosszabb gólkülönbsége miatt a Tottenham mögé szorult a harmadik helyre, hét ponttal van előttük a Chelsea. A United továbbra is hatodik. A másik manchesteri csapat szintén ma játszott: Pep Guardiola Cityje Liverpoolban, az Evertonnál vendégeskedett és kapott ki 4-0-ra – a katalán edző valaha volt legsúlyosabb bajnoki veresége volt ez –, így már tíz pont a hátránya az éllovas Chelsea-vel szemben.

Premier League, 21. forduló

Szombat:

Tottenham Hotspur–West Bromwich Albion 4-0 (2-0)

Burnley–Southampton 1-0 (0-0)

Hull City–Bournemouth 3-1 (1-1)

Sunderland–Stoke City 1-3 (1-3)

Swansea City–Arsenal 0-4 (0-1)

Watford–Middlesbrough 0-0

West Ham United–Crystal Palace 3-0 (0-0)

Leicester City–Chelsea 0-3 (0-1)

Vasárnap:

Everton–Manchester City 4-0 (1-0)

Manchester United–Liverpool 1-1 (0-1)

hirdetés