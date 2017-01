Nem kezdte jól az évet a Liverpool

Vajon úgy kezdi-e az új évet a második helyezett Liverpool, ahogy a tavalyit abbahagyta? Ez volt a Premier League 20. fordulójának január 2-i játéknapjának egyik legfontosabb kérdése. A Liverpool megverte az év utolsó napján hazai pályán a Manchester Cityt, nem sokkal később – kevesebb mint 48 óra elteltével – pedig a Sunderlandnél vendégeskedett, Jürgen Klopp ötvenedik meccse volt ez a csapat élén. Az előző mérkőzésen megsérült csapatkapitány, Jordan Hendersont nem nevezték 2017 első meccsére a Vörösök (ahogy Joel Matipot és Philippe Coutinhót sem), de így is bombaerős – Daniel Sturridge-dzsal megspékelt – kezdővel álltak fel a bajnokság 18., kieső helyén álló hazaiak ellen. A Sunderland pedig egy egykori liverpoolival, Fabio Borinivel és a PL nagy öregjével, Jermain Defoe-val indult csatába, az egykori Everton- és Manchester United-edző, David Moyes vezetésével. Ő a legutóbbi 16 meccséből 15-ön kikapott aktuális csapatával a Liverpooltól.

hirdetés

Ugyan a Vörösök kezdtek jobban, a Sunderlandnek volt előbb lövése: a 6. percben Simon Mignolet-nek kellett megfognia Defoe lövését, két perccel később viszont Vito Mannonének lett dolga. A pörgősen indított meccs első negyedórája nagy rohanással és kisebb helyzetekkel telt, majd a vendégek helyeztek nyomást perceken keresztül Mannone kapujára. A 19. percben aztán megadta magát a Sunderland védelme: egy szögletet követő Lovren-perdítésbe csúsztatott bele Daniel Sturridge, Mannone ezúttal nem tudott hárítani, 0-1. Sokáig nem örülhettek a Vörösök, Ragnar Klavan ugyanis felborította Wijnaldummal közösen Ndongot a tizenhatoson belül, Anthony Taylor pedig befújta a tizenegyest olyan helyzetben, amilyenben Angliában nem szokták. Defoe odaállt, és bevágta a büntetőt, 25. perc, 1-1. Ezzel Defoe lett a negyedik játékos a PL-ben, aki tíz különböző szezonban szerzett legalább tíz gólt – írta meccs közben az Opta Joe. Másfél perccel később ugyanő került helyzetbe, egyedül vezethette Mignolet-re, de a belga kapus hatalmas bravúrral elkotorta tőle a labdát, Rodwell pedig nem találta el az üresen tátongó kaput. A Sunderland igazán remek felfogással, erőn felül játszva küzdötte végig az első félidőt: sokat támadtak, jól védekeztek, és kontrákra is igyekeztek építeni. A szinte végig fölényben focizó Liverpool pedig a szokásosnál többször ívelgetett be a szélről, számítva Sturridge magasságára és jó fejjátékára, ám az angol csatár lábbal volt többször is veszélyes.

A félidőben a már besárgult és harminc fölött az iramot hosszú távon nem feltétlenül bíró James Milner helyett beállt Alberto Moreno, miatta rendre szívükhöz szoktak kapni a Liverpool drukkerei. Az 57. percig semmi fontos nem történt, ám akkor Borini és Defoe is helyzetbe került, de blokkoltak a hazaiak, majd Emre Can felkarjára perdítette a labdát egy Sunderland-játékos, de a büntető elmaradt. Az iram csökkent, sokáig veszélyesebb helyzetek sem voltak a mérkőzés második felében, aztán a hetvenegyedik minutumban a meccs egyik legjobbja, Lallana sarkazta vissza a labdát Sturridge-nek, ám a helyzet kimaradt. Moreno szögletébe belecsúsztatott a védekező Djilobodji, a hosszún pedig Sadio Mané érkezett (lesgyanús helyzetben), és besodorta a labdát, 72. perc, 1-2. Nem sokkal később az üveglábú Sturridge lebicegett a pályáról, Lucas Leiva állt a helyére. Róla kapott szabadrúgást a Sunderland, a 83. percben veszélyes helyről küldte azt rá, a sorfal szélén álló Sadio Mané kinyújtotta a karját, és ennek ütközött a labda, újabb büntetőt kapott a Sunderland. Defoe ezt is belőtte, 84. perc, 1-1. 2011 áprilisa óta a Sunderland az első csapat, amelyik két tizenegyest is belőtt a Liverpool ellen a PL-ben, akkor a West Bromnak sikerült – írta az Opta Joe a meccs közben. Akkor Roy Hodgson volt a WBA edzője – később a Liverpoolnál is dolgozott nem sok sikerrel –, 2-1-re nyert a csapata. Gulácsi Péter, a ma már a Bundesliga-menő RB Leipzigben védő magyar válogatott kapus a kispadon ült azon a meccsen. Na de vissza a Sunderland–Liverpoolra: a 91. percben Moreno ívelt fel egy szabadrúgást, de Mannone simán lehúzta. Ugyanő hárította a 93. percben Lallana löketét is, majd Firmino fejesét is megfogta. Maradt az iksz, Moyes javított statisztikáján: legutóbbi 17 meccsből 15-ször kapott ki a Vörösöktől, akik már biztosan a második helyen állnak majd a fordulót követően is.

Premier League, 20. forduló:

Hétfő:

Middlesbrough–Leicester City 0-0

Everton–Southampton 3-0 (0-0)

Manchester City–Burnley 2-1 (0-0)

Sunderland–Liverpool 2-2 (1-1)

West Bromwich Albion–Hull City 3-1 (0-1)

West Ham United–Manchester United 18.15

Kedd:

Bournemouth–Arsenal 20.45

Crystal Palace–Swansea City 21.00

Stoke City–Watford 21.00

Szerda:

Tottenham Hotspur–Chelsea 21.00

hirdetés