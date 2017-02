Nem tartja sokra Bogdánt az egyik legnagyobb brit lap

A The Daily Telegraph a Liverpool legrosszabb Premier League-kapusai közé sorolta a magyar focistát.

A Liverpool Premier League-kapusai rangsorolva a legrosszabbtól a legjobbig – ezzel a címmel tett közzé képgalériát pénteken a The Daily Telegraph netes verziója. Huszonkét 1-est állított sorrendbe a konzervatív lap, utolsó helyen Charles Itandje végzett, aki a legenda szerint elbukott az Evertonnál, majd átsétált a park túloldalára, és próbajátékra jelentkezett a Liverpoolnál. Átment, de első edzésére cipő és kesztyű nélkül érkezett – írja a lap, amelynél Bogdán Ádám a tizenötödik helyre futott be, tízből kettes osztályzattal. Az élen Pepe Reina (10/8), Jerzy Dudek (10/7), és David James (10/6) végzett.)

Felemlegették, hogy a magyar válogatott kapus kétszer is gólt kapott szögletből liverpooli karrierje során. „Kettő elég volt ahhoz, hogy Jürgen Klopp soha ne tegye csapatba többé” – írják. A The Daily Telegraph szerint Bogdán első napjaiban abban bízott, hogy kiszoríthatja Mignolet-t. Amint megjegyzik, jelenleg is a Liverpool focistája, miután sérülést szenvedett a Wigannél töltött kölcsönidőszaka alatt.

A játékos – aki a Transfermarkt szerint 1,5 millió eurót ér – nem mástól kapott biztatást, mint a Liverpool legendájától, Steven Gerrardtól, aki nemrég a klubhoz is visszatért. „Szép gesztus volt Steven Gerrard jókívánsága” – mondta ezzel kapcsolatban január elején a Nemzeti Sportnak Bogdán. A kapust december 5-én műtöttek meg. Január közepén a Goal.comnak adott interjújában arról beszélt, az új szezon felkészülési időszakára szeretne felépülni. A minap már edzeni is tudott: húzódzkodással erősített.

Kapuskrízis Liverpoolban

Bogdán miatt egyébként a közelmúltban kritika érte a Liverpool német vezetőedzőjét, Jürgen Kloppot. „Ádám Liverpool-szintű kapus, túl könnyen lemondott róla a német. Kariust ő hozta, mégis egy-két hiba után ma már jegeli. Mignolet-ban elméletileg hisz, ezért hosszabbított vele nemrég három évet, most mégis az ő nyakába varrja a gyengébb eredményt, ami szerintem nem korrekt” – vélekedett Kemenes Szabolcs paksi kapus.

A legfrissebb hírek szerint az elmúlt néhány meccsen rendre bakizó Simon Mignolet helyett ismét Loris Karius állhat a csapat kapujába a szombati, Tottenham elleni bajnokin. Sőt, a Daily Mirror bulvárlap ennél is tovább megy: úgy tudják, a múlt hónapban hároméves szerződéshosszabbítást aláírt Mignolet-ben annyira nem bízik Klopp, hogy könnyen lehet, a belga utolsó meccse volt a Vörösök mezében a Hull elleni betli. Sokszor felröppent már a pletyka, hogy Klopp a Manchester City Torinóba kölcsönadott kapusával, Joe Harttal pótolná Mignolet-t, ez ismét előkerült.

A gyenge formában focizó Liverpoolnak már csak tizennégy meccse van hátra a szezonból, Klopp mind a tizennégyet megnyerné – Kariusszal ez nem lesz egyszerű.