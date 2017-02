Őszt idézve verte a Spurst a Liverpool

Mané-mánia a Vörösöknél: rövid idő alatt duplázott a szenegáli, így összejött az idei első bajnoki győzelem.

A Liverpool a Tottenhamet fogadta a Premier League 25. fordulójának szombati meccsnapján. A felek nehéz helyzetben voltak, hiszen a vendégektől hiányzott két fontos védő (Vertonghen és Rose), a hazaik pedig borzalmas formájuk, valamint a Manchester United nap korábbi szakaszában aratott győzelme miatt aggódhattak. Mégis a Liverpool kezdte jobban a meccset, az első tíz percben alig engedte ki a Tottenhamet a térfeléről, a 13. percben pedig Firmino a vezetést is megszerezhette volna, ha képes lett volna jól átvenni Mané remek indítását. A szenegáli jó eséllyel ezért nem bízta másra a végrehajtást egy kontra során: Wijnaldum tanítani való, üres területre betett lasztijára robbant rá Mané, aki belőtte a hazaiak vezető találatát. 16. perc, 1-0! A Liverpool nem állt le, egy újabb, őszi Liverpoolt idéző kontra során előbb Lallana, majd Firmino löketét védte Hugo Lloris, de Mané próbálkozásával már nem tudott mit kezdeni a védelem, 19. perc, 2-0! A két gól között 138 másodperc telt el egészen pontosan, a szenegáli ekkor már 15 gólban volt benne, ebből 11-et maga rúgott be az ellenfelek hálójába.

hirdetés

A 22. percben majdnem összejött a mesterhármas, ha Davies nem csúszik oda Manénak, jó eséllyel bement volna a lapos lövés. Nem sokkal később a Tottenham francia kapusa ismét nagyot védett a Vörösök szenegáli támadójával szemben. A Liverpool nem elégedett meg a kétgólos előnnyel, nem vett vissza, letámadta ellenfelét és jól kontrázott. Más kérdés, hogy a 26. percben szinte a semmiből szinte egyenlített a londoni csapat, Song tök üresen állva lőhetett, de Mignolet ügyesen tette bele a lábát – elég akciódús volt az első fél óra. Sorra jöttek a Vörösök kontrái, fél óra alatt tízszer próbálkoztak, Llorisnak nem volt egyszerű gólja, ötször tudott hárítani. De kezdett éledezni a Tottenham is, egyre több támadásukkal jutott el Mignolet kapujáig, csak épp semmi nem ment be. A hihetetlen iramú első játékrészben végül nem esett újabb gól. Hosszú ideje Kloppnak nem kellett korholnia játékosait a szünetben, remek játékkal vezettek a liga második helyezettje ellen. Egy félidő alatt nyolcszor találták el a kaput, ennyivel a vendégeknek nem kellett megküzdeni 2003/2004 óta, akkortól gyűjti az adatokat az Opta. Lloris hatszor védett, rajta múlott, hogy a szétzilált védelmű Tottenhamet nem kellett teljesen leírni egy félidő után.

The Sun-ellenes megmozdulást tartottak a meccs előtt a Liverpool drukkerei. Amint arról beszámoltunk, a Hillsborough-tragédiát követő gyalázatos híradásai miatt kitiltották a bulvárlapot a Liverpool minden létesítményéből. Erről emlékeztek meg a drukkerek ekképpen:

A vendégek argentin edzőjének, Mauricio Pochettinónak volt dolga a szünetben, de nem változtatott a pályán lévők névsorán. Összeszedettebbnek is tűnt a Tottenham a második játékrész első perceiben, de a Liverpool jól védekezett és kontrázott, igaz, kapott néhány sárgát. Az 56. percben Kane rúgott kapufát Eriksen szabadrúgása után, a kipattanót pedig bevágta a Tottenham, de visszafújta a bíró az esetet, mert már Kane lesen volt. A játékosok közt egyre több lett az acsarkodás, Jordan Henderson liverpooli csapatkapitány arcát például megkarmolta valaki. A 67. percben Alli elvesztette a labdát Clyne-nal szemben, jött Harry Kane és nyújtott lábbal odalépett a Liverpool jobbhátvédjének. A narancssárga színezetű szabálytalanságért végül csak sárgát kapott, majd Pochettino is elszánta magát a cserére: Eriksen helyére Winks érkezett. Nem sokkal később Kane-t ütközte le Milner, ő is besárgult. A 77. percben Klopp is cserélt, Coutinho helyett Can állt be, a Tottenhamnél pedig Moussa váltott Moussát: Dembele helyett Sissoko lépett pályára. Nem sokkal később Lucas Leiva kidőlt, így Ragnar Klavant kellett beküldje Jürgen Klopp. A Tottenham harmadik cseréjeként pedig a szép reményekkel érkezett, de sok gólt nem szerző Vincent Janssen állt be.

A meccs hajrája is Liverpool-helyzettel kezdődött, egy szabadrúgást kanyaríthatott volna rá James Milner, de csak a sorfalat találta el a 84. percben. A Spurs drukkerei elindultak a bejáratok felé, a Liverpool pedig egy-egy bátortalanabb rohamot vég végigvitt. Manét megünneplendő beállt a helyére Trent Alexander-Arnold a hosszabbításban. A kevésbé intenzív, inkább acsarkodással telt második játékrészben végül már nem született újabb gól. A Liverpool tudta elsőként két góllal legyőzni a Tottenhamet ebben a szezonban, ennek eredményeként a Manchester United maradt hatodik. A Chelsea viszont kilenc ponttal vezet úgy, hogy egy meccsel kevesebbet játszott, mint a többiek – vasárnap a Burnley ellen növelheti előnyét Antonio Conte gárdája. A Tottenham gödörbe került, a Liverpool pedig a tavalyi őszt idéző játékkal ismét győztes útra léphet, lesz is idő kicsit szusszanni és rendezni a sorokat: tizenhat nap múlva játszanak legközelebb.

Premier League, 25. forduló:

Szombat:

Arsenal–Hull City 2-0 (1-0)

Manchester United–Watford 2-0 (1-0)

Middlesbrough–Everton 0-0

Stoke City–Crystal Palace 1-0 (0-0)

Sunderland–Southampton 0-4 (0-2)

West Ham United–West Bromwich Albion 2-2 (0-1)

Liverpool–Tottenham Hotspur 2-0 (2-0)

Vasárnap:

Burnley–Chelsea 14.30

Swansea City–Leicester City 17.00

Hétfő:

Bournemouth–Manchester City 21.00

hirdetés