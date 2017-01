Sakho kitálalt, elhagyná a Liverpoolt

Angliában maradna a 26 éves francia védő, a Liverpool viszont csak eladni szeretné, kölcsönadni nem.

Hosszú ideje nem szerepel már a Liverpool első csapatában a szebb napokat is megért egykori francia válogatott belső védő, Mamadou Sakho. A játékos kiesett Jürgen Klopp kegyeiből, miután késve érkezett több edzésre is, nem volt megfelelő a hozzáállása, ráadásul doppingváddal is sújtották. Utóbbiról később kiderült, nem volt igaz, sőt, úgy tűnt, a játékos „feláldozta magát” a klub érdekében. A 26 éves hátvéd nem szerepelt ebben a szezonban a Vörösök első csapatában, helyette a nyáron érkezett Joel Matip és Ragnar Klavan élvezi a német sztáredző bizalmát. Ez annak ellenére sem változott, hogy a csapat idén csupán a harmadosztályú Plymouth Argyle-t volt képes legyőzni – a teljesítménybeli visszaesésről és annak okairól itt értekeztünk hosszabban.

Sakho menedzserrel és a klubbal való viszonya úgy fest, végletekig megromlott, azt szeretné, ha az átigazolási időszak január végi lejártát megelőzően eligazolhatna. A 2013. szeptember 2-án a Paris Saint-Germaintől 19 millió euróért megvásárolt Sakho a Transfermarkt szerint Liverpoolnál töltött időszaka alatt tartotta 18-19 milliós értékét. Mellőzöttsége azonban piaci értékére is kihatott: ma már csak 12 millióra taksálja a mértékadó portál. Az utóbbi hetekben a Szpartak Moszkvával, két gyengén teljesítő brit alakulattal, a Crystal Palace-szal és a Vörösöket nemrég legyőző Swansea Cityvel; valamint a Liverpoolt a Ligakupából kiejtő Southamptonnal és a francia bajnokságban jól szereplő Nice-szel hozták hírbe. Utóbbi és Mario Balotelli egymásra találásában Sakho is közbenjárt saját állítása szerint. A Vörösök eladni szeretnék, kölcsönadni nem, más kérdés, hogy a záros határidő miatt mégis utóbbit kell válasszák.

A játékos a Canal+-nak szombat este nyilatkozva elárulta, egyetlen helyre nem igazolna: az Dimitri Payet-tel erősödött Olympique Marseille-hez, mert erősen kötődik korábbi csapatához, a PSG-hez. Pedig a Marseille-ben két barátja is játszik: Bafétimbi Gomis és a Liverpoolal borzasztó viszonyt ápoló egykori Manchester United-védő, Patrice Evra. Alapvetően Angliában szeretné folytatni, mert szeret ott élni és örül, hogy gyermekeinek megadta az angol tanulás lehetőségét. „Azt hiszem, van még pár jó évem külföldön” – mondta.

Elismerte, hogy a klub amerikai túráján lekésett egy edzést és egy csapatmeetinget, de visszautasította, hogy mindenki fölött állónak érezné magát – írja szemléjében a Daily Mirror. A This Is Anfield szemléje megemlíti, hogy Sakho kijelentette: „Megfizettem a büntetésem, szankcionáltak, bocsánatot kértem a csapattársaimtól és a vezetőedzőtől. Ezeken felül… nem akarok belebonyolódni az ügybe.” Sakho a tartalékoknál töltött időszaka alatt sem lazsál. „Sokat dolgozom, van lehetőségem együtt edzeni a második csapattal, igyekszem formában maradni. Emellett van egy személyi edzőm is. Szóval sokat dolgozom, hogy a játékom jó maradjon” – jelentette ki.