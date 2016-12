Stílusok csatája az Anfield Roadon

A Boxing Dayjel, azaz a december 26-i játéknappal kezdődött meg a Premier League január 4-ével záruló futballőrülete. Ezen időszak alatt három fordulót játszanak le a csapatok. A szakértők azt vallják, a mérkőzéseken elért eredmények döntően befolyásolhatják a bajnokság végkimenetelét. A focimaraton első felvonása, azaz a 18. forduló nem hozott különösebb meglepetést, a 19. kör már annál fontosabb lehet a végkimenetel szempontjából. A bajnokságot jelenleg hat ponttal vezeti a Chelsea, és legutóbb a 2008/09-es idényben fordult elő az, hogy a fél távnál a tabella élén álló csapatot letaszítsák a trónról. Akkor a Manchester United hétpontos hátrányban volt, a végén mégis megelőzte a Liverpoolt.

hirdetés

A londoni Kékek számára különösen fontos lesz a szilveszteri forduló, mivel két legfőbb üldözőjük, a második Liverpool és a harmadik Manchester City éppen egymással játszik. Az összecsapás különös pikantériája, hogy Jürgen Klopp és Pep Guardiola ezúttal az angol élvonalban találkozik. A két szakember már a Bundesligából, főképp Borussia Dortmund–Bayern München rangadókról ismerheti a másik gondolkodását. A német tréner jelezte, nem érdemes párhuzamokat keresni. – Mindent tudunk arról, hogyan formálta saját képére Pep a Bayernt, de ez többé már nem fontos, mert ez egy teljesen másik játékoskeret, másik játékrendszerrel – fogalmazott Klopp. Annyiban igaza van a ’Pool mesterének, hogy a futballistákat nem szabad azonos mércével mérni, és a játékrendszer is eltérő.

Az azonban tagadhatatlan, hogy olyan személyiségekről van szó, akik nem hasonulnak meg. Mindkettejük rájuk jellemző futballfilozófiával rendelkezik, amit folyamatosan próbálnak megvalósítani aktuális klubjuknál. A 49 éves Klopp fokozatosan adta át elképzeléseit csapatának, beléjük nevelte a nevéhez fűződő stílust, a nyomásgyakorlásra alapuló gegenpressinget. Az ellenfél térfelén szereznek labdát, így képesek kevés passzal, viszont óriási tempóval az ellenfél kapuja elé jutni. Katalán kollégája is törekszik a labda minél előbbi visszaszerzésére, ám a legfontosabb számára mégis az, hogy a csapata ne kapjon gólt. Felfogása szerint a védekezés a támadókkal kezdődik és a kapussal ér véget. Ebben a rendszerben pedig fontos, hogy a hátsó alakzatban játszók ne csak rombolni, hanem építkezni is tudjanak. Kicsit túlozva: Guardiola tizenegy középpályást szeret látni a pályán. Munkája egyelőre a kezdeti fázisban van, ahogy ezt be is ismerte a Sky Sporton, a világ- és Európa-bajnok Thierry Henrynak adott interjújában. Mint mondta, alkalmazkodni kell a liga stílusához, hiszen a Premier League-ben sokkal több időt tölt a labda a levegőben, mint a német vagy a spanyol bajnokságban, emiatt kiszámíthatatlanabb a játék. Azonban dolgozik azon, hogy játékosai megértsék, mit vár tőlük pontosan, bár tudja, ehhez több idő kell, mint a Bayernnél. Hozzátette, nem érdeklik a kritikák, elveit egyetlen országban se adja fel.

hirdetés

További mérkőzések: Burnley–Sunderland, Chelsea–Stoke City, Leicester City–West Ham United, Manchester United–Middlesbrough, Southampton–West Bromwich Albion, Swansea City–Bournemouth, Watford–Tottenham Hotspur, Arsenal–Crystal Palace.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2016. 12. 31.