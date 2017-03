Szaúdi befektetők utaznak Liverpool focicsapatához

A szaúdi királyi család tagjai egy Anfieldben megtekintett meccs után beruházási szerződést kötnek.

Szaúd-Arábia királyi családjának több tagja is Liverpoolba utazik a hétvégén, hogy beruházási szerződést kössenek az Egyesült Királyságban – közölte a Liverpool Echo.

A delegáció tagja lesz Fajszál bin Türki szaúdi herceg is, aki az An-Nasszr futballklub elnöke is egyben (itt edzősködött 2016-ban René Higuita és Fabio Cannavaro is). Ez azért érdekes, mert a klub hivatalos Twitter-oldala jelentette be az utazás tényét, ugyanitt közölték azt is, hogy Fajszál bin Türki herceg részt vesz majd a szerződésről tartott sajtótájékoztatón is.

A liverpooli portál úgy tudja, hogy a szaúdiak hivatalos vendégként lesznek jelen az Anfieldben rendezett szombati Liverpool–Arsenal Premier League-meccsen (élő: Spíler TV, 18.05), de ezt követően nem a klubba való befektetést jelentik majd be. Ehelyett a Liverpool mezgyártójában, az amerikai New Balance sportszergyártóban szereznek majd tulajdonrészt.

A hullámvölgyben lévő angol focicsapat tulajdonosa, a Fenway Sports Group a közelmúltban elvesztette a drukkerek bizalmát, erről bővebben itt írtunk. Az amerikai tulajdonosok a Liverpool Echo szerint nyitottak lennének a klub és az Anfield Road-i stadion eladására.

