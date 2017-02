Teljesen kitiltották a Liverpool létesítményeiből a The Sunt

Nem juthatnak be a The Sun brit bulvárlap újságírói a Liverpool FC egyik létesítményébe sem – közölte péntek délután a Liverpool Echo című helyi lap. Így a bulvárlap alkalmazottjai nem jelenthetnek meg a Liverpool stadionjában, az Anfieldben, valamint a klub Melwood nevű akadémiáján sem. Azt követően döntött így a patinás brit futballklub, hogy egyeztetett a szurkolók A The S*n teljes eltüntetéséért elnevezésű kampányának képviselőivel.

A csoport azt követően állt össze, hogy az 1989-es Hillsborough-tragédia elemzésére létrehozott vizsgálóbizottság tavaly bejelentette: a megelőző huszonhét év hazugságban telt, nem a Liverpool szurkolói voltak felelősek kilencvenhat társuk haláláért. Az 1989. április 15-ei FA-kupa elődöntőn – amelyen Paul Nuttall, a UKIP jelenlegi elnöke is ott volt –, a sheffieldi Hillsborough Stadionban a szervezők és a hatóságok sorozatos hibái vezettek a tragédiához.

Északnyugat-Anglia balos, Sun- és Thatcher-ellenes városa

„Az esetet követően […] a hatalom nem abban volt érdekelt, hogy segítsen a családokon – éppen ellenkezőleg. A konzervatív Margaret Thatcher gazdaságot megmentő intézkedései nyomán széthullott brit társadalom munkanélkülijeinek százezrei vezették le frusztrációjukat huliganizmus formájában. Thatcher és a brit rendőrség azonban nem az okok felszámolásával, hanem tüneti kezeléssel viszonyult a jelenséghez. A futballszurkolókat potenciális veszélyforrásnak tekintették, a démonizáló gépezet pedig beindult, és ebben komoly szerepe volt az ausztrál médiamágnás, Rupert Murdoch sajtóbirodalmának. Zászlóshajója, a The Sun című bulvárlap a Hillsborough-tragédiát követően élen járt a Liverpool szurkolóinak hibáztatásában. Írtak például ittas drukkerekről, akik levizelték a rendőröket. Nos, egy független vizsgálóbizottság, a Hillsborough Independent Panel 2013-as jelentése óta már tudjuk, hogy a The Sun hazudott. Kiderült az is, hogy a rendőrség szintén beszállt a thatcheri ultraellenes propagandaháborúba: tanúvallomásokat hamisított, és hamis információkat juttatott el a sajtóhoz, amely végül a szurkolókra hárította kilencvenhat ember halálának felelősségét” – írtam tavaly április végén.

Az események máig hatnak: Margaret Thatcher 2013. áprilisi halálát követően Liverpoolban effektíve örömünnepet tartottak a drukkerek, hiszen őt és kormányát is okolták a kilencvenhatok haláláért. A futballt és a huligánokat utáló Thatcher mellett a bulvárlap is rosszul járt, hiszen azóta nem lehet eladni Liverpoolban. A Murdoch-birodalom tesz is róla, hogy ne szeressék Liverpoolban: sem a The Sun, sem a The Times nem közölte tavaly az igazságot a Hillsborough ügyében – utóbbi aztán elismerte a hibát. Ugyan a The Sun 2004-ben és 2012-ben is bocsánatot kért 1989-es híradásai miatt, de Liverpool városa a fentiek tanúsága szerint nem felejt.

