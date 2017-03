Új címert és stadionátalakítást kap a Liverpool

125 éve alapították az angol futballklubot, több újdonságot is bejelentettek. A drukkerek is részt vehetnek az ünneplésben.

Felújítják és bővítik a Liverpool stadionjának, az Anfieldnek a leghíresebb lelátóját, a Kopot. A közelmúltban blogunkon emlegetett Kop 470 új széket kap a nyári munkálatok során – írja a helyi Liverpool Echo. A bővítés annak a stadionátalakítási programnak a része, amelyről február elején már beszámoltunk.

Az angol első osztály leginkább mozgáskorlátozott-barát egyesülete ugyanis tovább fejleszti a stadiont ezen a téren. Korábban arról írtunk, hogy a végeredmény az Anfield befogadóképességének csökkenése lesz, méghozzá ezer fővel. A mostani hírek szerint ugyan a jelenleg 54 ezer ember szórakozását biztosítani kész létesítményben ezer széket át kell helyezni, de a klub állítja, a lelátón elfoglalható helyek száma nem csökken. A Kop 12 400-as férőhelyszáma 12 870-re növekedhet a nyári munkálatok végén.

Ünnepi címer

A fentieket egy nappal a klub 125. (nem hivatalos) születésnapja előtt jelentették be. A Liverpool szülinapi közleménye is tartalmazott hírértékű információt: a klub áprilisban mutatja be jövő évi mezét, amelyen új, ünnepi címer szerepel majd. Arról a továbbiakban adnak tájékoztatást, hogy a hivatalos, június 3-i születésnapig hogyan vehetnek részt a drukkerek az ünneplésben.

És hogy miért van nem hivatalos és hivatalos szülinapja is a 125 éves Liverpoolnak? John Houlding, az Everton korábbi elnöke egy hosszadalmas vitát követően csapat nélkül maradt, de a lakásával szemközti Anfield az övé volt (a létesítmény korai éveiről itt olvashat bővebben, angolul). Houlding otthonában, a Stanley House-ban 125 éve, március 15-e estéjén megalapították az egyesületet, majd játékosok toborzásába kezdtek, és beadták a csatlakozási kérelmüket a Football League-be.

1892. június 3-án ismerték el hivatalosan a Liverpool Football Clubot, így az egyesület idén is akkor tartja majd hivatalos születésnapját. Arról, hogy ez az egész történet hogyan alakult így, ebből az angol nyelvű videóból tájékozódhat:

