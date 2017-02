Újabb kiesőjelölttől kapott ki a Liverpool

A januárban csak egy meccset nyerő Liverpool február első meccsén sem szerzett pontot. A Hull City saját otthonában verte 2-0-ra a Vörösöket.

Miután a Chelsea simán legyőzte a Stamford Bridge-en a vendég Arsenalt, az maradt a szombat délután fő kérdése, vajon a Tottenham és a Liverpool képes-e tartani a lépést az éllovas Kékekkel, vagy Antonio Conte csapata még jobban elhúz üldözői elől. Elviekben a Liverpoolnak akadt könnyebb dolga, hiszen a kiesőjelölt Hull City otthonába utaztak. Viszont januárban a Vörösök csupán egyetlen meccset tudtak nyerni, a negyedosztályú Plymouthnál bizonyultak jobbnak. Visszakerült a kezdőbe az Afrikai Nemzetek Kupájáról múlt hétvégén visszatért Sadio Mané, de kiesett két jó védőjük, Lovren és Klavan. A Hullt nemrég átvevő fiatal portugál Marco Silvának egyelőre jól megy, igaz, télen eladták egyik legjobb játékosukat, Snodgrass a West Hamhez távozott. Bízhattak abban, hogy legutóbbi négy alkalomból, amikor a Liverpoolt fogadták a PL-ben, csak egyszer kaptak ki, kétszer viszont nyertek.

Jól kezdte a meccset a Liverpool, a hét közben elítélt Roberto Firmino volt aktív a tizenhatosnál, majd Emre Can csavarta mellé. Sokáig csak rohangáltak esztelenül a felek, sok elrontott passz tördelte a játékot. A pálya is nedvesnek tűnt, a vendég liverpooliak folyton elcsúsztak. A tizedik percre kezdett kialakulni a játék képe: a Klopp-hadsereg elleni legalkalmasabb taktikát választotta a Hull, azaz visszaálltak és kontrákra építettek. A Vörösök viszont – miként a szezon korábbi szakaszaiban – nem nagyon tudtak mit kezdeni a felállt védelemmel. A 18. percben Firmino lőtt távolról, felpattant egy lábról a labda az egyik narancssárga–fekete mezes karjára, ám a bíró nem sípolt, elmaradt a büntető. Az első húsz percben a Liverpool nyomott jobban, de fölénye meddőnek mutatkozott. A 21. percben Coutinho előtt adódott lehetőség, a felpördülő labdát nem tudta kapuba pöccinteni. A Liverpool hozta idén már megszokott jellegtelen, ötlettelen játékát, egyetlen szerencséje az volt, hogy a Hullban nem világverő focisták szerepelnek, nem tudták kihasználni a néha-néha felmerülő lehetőségeket. Egészen a félidő végéig: egy szöglet utáni kavarodást használtak ki (Mignolet nem tudta megkaparintani a labdát), a Hullban debütáló Alfred N'Diaye kotorta be a labdát. 44. perc, 1-0.

A második játékrészt is a Hull kezdte jobban, az első két percre odaszögezte a vendégeket a kapujukhoz. Aztán fordult a kocka, sorozatban háromszor rúgott szögletet a Liverpool, persze gól nem született. A vendégek egyre aktívabban fociztak, Klopp biztos ordítozott egy sort az öltözőben. Cserére viszont nem szánta el magát a német, pedig a focin kívüli élet nehézségeivel küzdő, frusztrált Firmino nem sokat mutatott. Az 56. percben közel került a gólhoz a Liverpool: Lallana ívelte be a labdát, Mané próbált fejelni, de Jakupovic kapus végül ki tudta tolni a léc fölé. A 61. percben aztán egy szabadrúgást ívelt be a Liverpool, felborították Firminót a tizenhatoson belül (büntetőt mondjuk nem ért), majd kétszer is blokkba lőtték a Vörösök a labdát, az állás pedig változatlan maradt. A Liverpool egyre többet támadott, a 64. percben viszont Abel Hernandez kontrájánál kellett résen legyen a gólnál hibázó Mignolet-nak. Megmentette csapatát az újabb kapott góltól. A 67. percben már a túloldalt Jakupovic kapuja volt veszélyben, de sem Milner, sem Coutinho nem tudta bevenni azt. Egyszerűen semmi nem ment be, nem csoda, hogy Klopp beküldte Can helyére Daniel Sturridge-ot. Már a játékosokon is látszott, szenvednek attól, hogy semmi nem jön össze, Lallana méltatlankodott egy sort, majd Klopp tárta szét a kezét és beszélgetett a negyedik játékvezetővel. Sorra jöttek a helyzetek, de semmi sem ment be.

A meccs hajrájára Origit is bevetette a vendégek német szakvezetője, de jött a kegyelemdöfés: egy saját tizenhatosáról kapott indítást szépen vezetgette az exevertonos Oumar Niasse, a kijövő Mignolet lábai között pedig begurította a labdát. 84. perc, 2-0. A liverpooli csapatkapitány, Jordan Henderson a 90. percben még megtornáztatta Jakupovicot, de gól már nem született, Klopp be is viharzott egyből az öltözőbe. Továbbra is gödörben a Liverpool – ennek okairól itt írtunk hosszabban –, így a Tottenham lehet az egyetlen az élbolyból, aki valamilyen szinten tarthatja a lépést az éllovas Chelsea-vel. A Hull pedig – továbbra is remek 'Pool elleni hazai mérleggel – egyre biztatóbban játszik, akár benn is maradhatnak.

Premier League, 24. forduló:

Szombat:

Chelsea–Arsenal 3-1 (1-0)

Crystal Palace–Sunderland 0-4 (0-4)

Everton–Bournemouth 6-3 (3-0)

Hull City–Liverpool 2-0 (1-0)

Southampton–West Ham United 1-3 (1-2)

Watford–Burnley 2-1 (2-0)

West Bromwich Albion–Stoke City 1-0 (1-0)

Tottenham Hotspur–Middlesbrough 18.30

Vasárnap:

Manchester City–Swansea City 14.30

Leicester City–Manchester United 17.00

