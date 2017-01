Újrajátszásra kényszerül a 'Pool az FA-kupában

Meglehetősen tartalékos csapattal kezdte az FA-kupát a Liverpool. Az angol negyedosztály második helyén álló Plymouth Argyle-t fogadták a Premier League második helyén álló Vörösök. Lucas Leivát, Alberto Morenót és Divock Origit leszámítva a kezdőben szereplő játékosoknak sok tapasztalata nem volt eddig az első csapatban, (visszatért viszont a kezdőből sérülés miatt 465 napig hiányzott Joe Gomez!). Jürgen Klopp minden idők legfiatalabb Liverpool-kezdőjét küldte pályára, a Cold Rainy Nights in Britannia blog szerint egy 1965-ös, Wolverhampton elleni meccs tartotta a rekordot eddig. A Plymouth az elmúlt meccseken megszokott csapatával állt ki.

hirdetés

Nem meglepő módon a hazaiak kezdték jobban a meccset, az ifjú liverpooli titánok komoly nyomást helyeztek az első negyedórában a Plymouth kapujára, de veszélyes helyzetet nem tudtak kialakítani. A 17. percben aztán Ben Woodburn kapott labdát a bal szélen, jól cselezett, jól lőtt, de McCormick hárított. A kapus egyébként is jól védett, az első fél órában további kisebb helyzeteknél választott rendre jó megoldásokat. Klopp is érezhette, hogy a fantáziátlan játék kevés lesz a győzelemhez, a 37. perc környékén elküldte melegíteni Georginio Wijnaldumot és Daniel Sturridge-ot. Az első félidőt szépen végigvédekezte a vendégcsapat, drukkereik pedig túldalolták a Vörösök szurkolóit. Szimpatikus volt a Plymouth, amely a végén még kontrázni is tudott egyet, kiharcoltak egy szabadrúgást a szögletzászlótól. Felívelték, de nem lett belőle semmi, maradt a gól nélküli döntetlen. Az azért némileg vigasztalhatta a Vörösöket – akik 80,3 százalékban birtokolták a labdát az első játékrészben –, hogy a Plymouth sosem nyert még az Anfielden az OptaJoe szerint. Mindössze két döntetlenjük volt a sok vereség mellett, legutóbb 1961-ben tudtak ikszelni.

Klopp végül nem cserélt a szünetben, így folytatódhatott a fantáziátlan játék a második félidőben is. Az 57. percben végre megeresztett egy szép lövést a Liverpool: Lucas Leiva tűzte rá, de McCormick védett. A második játékrészben picit nagyobb tere lett a Plymouthnak, több támadást vezettek, de a kapuig többnyire nem jutottak el. Klopp megelégelte a dolgot, a 63. percben beküldte Emre Can helyére Daniel Sturridge-ot. Egy perccel később bal belsővel tekert a bal alsóhoz, épphogy mellé ment. A 75. percben Ejaria helyére Lallanát, Woodburn helyett pedig Firminót cserélte be a Liverpool német vezetőedzője, azt remélve, ők már képesek lesznek felpörgetni kicsit a Vörösök támadójátékát. A hátralévő időben tényleg nagyon nyomott a hazai gárda, de valahogy hiányzott az átütő erő, a komoly helyzet. A 84. percben ismét Sturridge húzogatott a jobb oldalon majd lőtt a bal alsóra, de ismét elkerülte a kaput a labda. Egy perccel később egy eladott labdát követően Jervis próbálkozott, de a Plymouth játékosa nem találta el a hazaiak kapuját. Ápolások miatt hat perc hosszabbítást ítélt meg a bíró, de a ’Pool már nem tudta feltörni az Argyle védelmét, maradt a 0-0 (az FA-kupában sorozatban negyedszer volt gól nélküli döntetlenje a Vörösöknek), így a felek újrajátszásra kényszerülnek Plymouthban.

FA-kupa, harmadik forduló, vasárnap:

Cardiff City–Fulham 1-2 (1-2)

Liverpool–Plymouth Argyle 0-0

Chelsea–Peterborough United 16.00

Middlesbrough–Sheffield Wednesday 16.00

Tottenham Hotspur–Aston Villa 17.00

hirdetés