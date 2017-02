Visszavonult az extravagáns exliverpooli

Bejelentette visszavonulását a Liverpool egyik legextravagánsabb egykori focistája, Djibril Cissé – írja a Liverpool Echo. A Vörösök isztambuli hőse már harmincöt éves, többé nem akar focizni, ehelyett dj-nek áll, és a Mr. Lenoir nevű ruhamárkájának szenteli majd ideje fennmaradó részét.

A játékos 2015 októberében jelentette be először, hogy felhagy az aktív futballal, folyton kiújuló csípősérülése hátráltatta a játékban. Ám egy sikeres műtét után tavaly áprilisban vissza akart térni, csak éppen nem talált magának csapatot.

A francia csatár legemlékezetesebb liverpooli pillanata az volt, amikor a 2005-ös Bajnokok Ligája-döntőben, az AC Milan elleni 0-3-as hátrányból való visszatérést követően betalált Dida kapujába a büntetőpárbajban. 2006-ban gólt szerzett a West Ham United ellen megnyert FA-kupa-döntőben is. Kiemelendő pillanat ott töltött idejéből az is, amikor 2005-ben házat vett Frodsham faluban, amiért a település lordi címet adományozott neki.

Világjáró kalandor

A Yahoo Sports francia kiadásához szerződő Cissé elmondása szerint imádott focistaként élni, de be kellett látnia, lejárt az ideje. Szenvedélyét dj-ként, producerként, tanácsadóként kamatoztatja majd, és ruhamárkája fejlesztésén dolgozik majd. „Köszönöm a támogatásotokat. A kaland folytatódik, új élet kezdődik. Egy oroszlán sose hal meg” – üzente rajongóinak.

Cissét 2004-ben vette meg az Auxerre-től a Liverpool 14,5 millió fontért, két sérülésektől tarkított szezon során 82-szer lépett pályára, és 24 gólt szerzett. Játszott a Sunderlandben és a Queens Park Rangersben is a Premier League-ben. Odahaza a Marseille-t és a Bastiát is erősítette, megfordult továbbá a görög Panathinaikoszban, az olasz Lazióban és az orosz Kubany Krasznodarban is, mielőtt Réunion szigetén befejezte a karrierjét. 579 klubmeccsen összesen 248 gólig jutott, a leggólerősebb az Auxerre-ben és a Panathinaikoszban volt.

A francia válogatottban 41 meccsen 9 gólt lőtt, ott volt a 2002-es, rosszul elsült vb-n, a 2004-es Eb-t viszont eltiltás miatt ki kellett hagynia. A 2006-os világbajnokságra azért nem tudott elutazni, mert egy felkészülési meccsen, Kína ellen horrorsérülést szenvedett. A 2008-as Eb selejtezőin még részt vett, de az utazó keretbe már nem került be. 2010-ben ismét formába lendült, elmehetett a vb-re, de csak az utolsó csoportmeccsen léphetett pályára.

A sérülés, csak erős idegzetűeknek:

