4-es metró: fény derül-e a botrányra?

Nem csupán az Alstom metrókocsik beszerzésének korrupciós ügyével, hanem a Demszky Gábor volt SZDSZ-es főpolgármester idején a Fővárosi Közgyűléssel is elfogadtatott megtévesztő utasforgalmi adatokkal is foglalkozik a Csalás Elleni Európai Hivatal (OLAF) 4-es metrós jelentése – tudta meg a Magyar Nemzet. Városházi forrásokból származó információink szerint ha a jelentés bizonyítékokat is tartalmaz, a magyar hatóságok előtt akár büntetőeljárás is indulhat a Fővárosi Közgyűlés egykori MSZP–SZDSZ-es tagjai ellen csalás miatt.

Ismeretlen tettes ellen tesz feljelentést a kormány

A minél nagyobb brüsszeli támogatás fejében ugyanis az egykori balliberális képviselők a 4-es metró várható megtérüléséhez naponta több mint négyszázezer utassal számoltak 2005-ben és 2006-ban. A legutolsó mérések szerin a metróvonalon 160 ezren utaztak naponta. A Demszky-korszak legbotrányosabb, az immár végleges adatok szerint pontosan 437,7 milliárd forintba kerülő beruházásáról szóló dokumentum, azaz az OLAF-jelentés tartalmát ma ismerteti részletesen a Miniszterelnökség, aminek alapján Lázár János, a tárcát vezető miniszter csütörtökön jelentette be: a kormány ismeretlen tettes ellen feljelentést tesz. A politikus egyelőre még homályos tájékoztatása szerint amennyiben ugyanis az Európai Bizottság (EB) elfogadja a valójában nem nyomozó hatóságként, hanem az EB alárendelt szerveként működő hivatal jelentését, akkor Magyarországnak 76,6 milliárd forintnyi büntetést kell fizetnie, ami nem sokkal kevesebb, mint az unió által ténylegesen kifizetett, 2006-os euróárfolyamon számolva 181 milliárd forintos támogatás fele.

– Az OLAF-jelentés egy nemzetközi baloldali bűncselekményről számol be, amelyet Magyarországon szocialisták és multinacionális vállalatok Demszky Gábor vezetésével közösen követhettek el. Ilyen a csalás, a korrupció, a hivatallal való visszaélés, a pályázók összejátszása, kartellgyanú – állította Lázár János, aki ellen Budapest volt vezetője lapunknak adott nyilatkozata szerint „jó hírnév megsértéséért” pert indít.

Az utasszámok megalapozatlansága miatt egyébként több mint egy évtizede a Fővárosi Közgyűlésben többször is tiltakozott Kupper András, a Fidesz akkori budapesti frakcióvezetője, s a számot képtelenségnek nevezte Vitézy Dávid, a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) volt szóvivője, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) későbbi vezérigazgatója is.

Komolytalan Demszky védekezése

Értesüléseink szerint azonban a városházán komolytalannak tartják Demszky Gábor azon védekezését, amely szerint nem bűncselekmények miatt kellene visszafizetni hatalmas összeget, hanem amiatt, mert „nem valósították meg a 4-es metró vonalán a felszíni közlekedés Brüsszel által kért teljes átalakítását, s nem vezették be a dugódíjat”. Az autósokra kirótt terhet illetően egyébként a hivatalos, a főváros honlapján olvasható dokumentumok szerint maga Demszky vállalta, hogy 2013 év végéig bevezeti.

A 4-es metró ügyében a hazai hatóságok már hetedik éve nyomoznak vezető beosztású hivatalos személy által kötelességszegéssel elkövetett vesztegetés bűntette és más bűncselekmények miatt.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 01. 16.