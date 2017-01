4-es metró: Tarlós nyilvánosságra hozná az OLAF-jelentést

Tarlós István nyilvánosságra hozná a 4-es metró beruházásáról készített OLAF-jelentést, amennyiben ezt megteheti. A főpolgármester szerint a bűntettek elkövetőinek megnevezése ezután is a hatóságok dolga, de ha a városvezetés Brüsszelben jól érvel, milliárdokkal is csökkenthető a várható büntetés.

Akár egy órán belül nyilvánossá tehetné a 4-es metró ügyében a Csalás Elleni Európai Hivatal (OLAF) jelentését, amelynek elkészült a magyar fordítása – jelentette be pénteken, az idei első Budapestinfón Tarlós István főpolgármester (Fidesz–KDNP). Ez némileg ellentmond Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki bejelentésének, hogy csak az OLAF hozhatná nyilvánosságra a jelentést. Ennek ellenére Tarlós István szerint soha nem volt akkora egyetértés a főváros és a kormány között, mint ennek az ügynek a megítélésében, ugyanakkor a főpolgármesternek is meglepetést okozott, hogy sokkal nagyobb a 2010 előtt okozott kár, mint arra az elmúlt hat év ismeretében gondolt. A korábbi kormányzati bejelentések szerint ugyanis a 4-es metró összességében csaknem 500 milliárdos beruházásánál „nemzetközi baloldali bűncselekmények” sorozatával elkövetett vagyoni hátrány csaknem 167 milliárd forint. Bár Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter 76,6 milliárd forintra tette az emiatt az unió által kiszabható büntetést, Tarlós István közölte: az összeg reálisan 59 milliárd lehet. „Természetesen ez is hatalmas pénz, ugyanakkor elfogadhatatlan, hogy mindazok, akik 2010 előtt itt voltak, arra utaljanak sandán, hogy az azt követőn időszakot is jelentősen érinti” – fogalmazott.

Az OLAF nyolcvan súlyos megjegyzést tett, ebből egy híján mind a 2010 előtti időszakot érinti. „Miután a Demszky-korszak lezárásaként 251 milliárd forintos mínusszal átvettük a városházát, kármentést végeztünk, ahogy azt Brüsszelben is elismerték, és több tízmilliárd forintot takarítottunk meg. Újratárgyaltuk a húsz fő metrószerződés jelentős részét; egy kormányzati jóváhagyással kinevezett főmérnökcserét kifogásolt az OLAF, amit egyébként már nem sokkal az eset után korrigáltunk” – szögezte le a főpolgármester. Tarlós István továbbra sem akar neveket mondani, politikusokat vádolni, de elfogadhatatlannak nevezte, hogy elődje, a volt SZDSZ-es Demszky Gábor tévesen védekezik. Budapest vezetője szerint ugyanis a jelentésben szó sincs a felszíni közlekedésről vagy a be nem vezetett dugódíjról, az OLAF ugyanis nem közlekedési kérdésekkel, hanem csalásokkal foglalkozik. „Abban egyetértünk, hogy a 3-as metrót kellett volna felújítani a 4-es vonal megépítése helyett, és örülök, hogy ezt ő is bevallotta” – fűzte hozzá Demszky kapcsán Tarlós.

A magát még a rendszerváltozáskor a tettek emberének hirdető Demszky Gábor, aki lapunknak azt mondta, a róla és szocialista társairól tett állításai, „jó hírneve megsértése” miatt perrel fenyegette meg Lázár Jánost, hasonló eszközökkel élt. Facebook-oldalán tegnap így támadt a fideszes politikusra: „Lázár János gyáva alak, aki az OLAF-jelentés közzététele helyett gyanúsít és vádaskodik, de az általa mondottak nem fogják eltakarni azt a ganéjt, amit az elmúlt hét évben az Orbán-rezsim összehordott”. Ismerőseivel csevegve már a börtönbe zárását sem tartotta elképzelhetőnek, mert beszélgetőpartnerének ezt írta: „Remélem, hozol be bablevest, ha arra kerül a sor, amúgy úgy gondolom, hogy én csak a közjót szolgáltam, amit ők csinálnak az a lebutított közrossz. A főváros olimpiai pályázatot adott be, miközben a 3-as metró utasai életveszélyben vannak és a 4-es metró pedig torzóban maradt. Arra számítok, hogy Budapest népe ráébred arra, hogy nap mint nap átverik és senki nem képviseli a várost a rezsim megszállott terveivel szemben. Számomra rémálom, hogy a Várba költöző kormány a Liget tönkretételével és az olimpiai stadionokkal a saját képére formálja polgáraival nem törődve Budapestet. El kell zavarni, úgy mint 2002-ben.”

A kommentelőknek azonban csak egy része értett egyet vele, s volt aki megírta neki: „A 3-as metrót már régen önöknek kellett volna elkezdeni felújítani. Nem az utóbbi pár évben rohadt le ennyire.” Egy másik bejegyzés így szólt: „A 4-es metró szétlopásáról is ugye az Orbán-kormány tehet? Kedves Demszky úr, az a vádaskodás, amit ön Lázár János fejéhez vág!” – „Ne legyen biztos abban, hogy mindig, mindent meg fog úszni. Egyszer a védői is kihátrálnak, akkor fog nagyot zuhanni. Legalább akkorát, mint fővárosunk a maga vezetése alatt” – fűzte hozzá egy újabb hozzászóló.

Tarlós István egyébként a 3-as metró felújításáért a Nyugati pályaudvaron még tüntetést is szervező MSZP-sekről azt mondta: miközben az OLAF-jelentés kapcsán „sárdobálást, riadt védekezést, találgatásokat” hall, most azok szervezkednek, akik „korábban évtizedeken át egy szalmaszálat sem tettek keresztbe a metró felújításáért”.

Tény, hogy a 3-as metró sínjeit már kicserélték, tavasztól azon már az Oroszországban felújított szerelvények futnak, s ha az új tendereken megfelelő árajánlatok érkeznek, a kormány ismételten megerősített 137,5 milliárd forintos támogatásával a nyáron megkezdődhet az infrastruktúra felújítása is. – A pályán és annak környezetében a közlekedés biztonságát veszélyeztető meghibásodás nem tapasztalható – idézte a főpolgármester a metró állapotát nemrégiben személyesen is felmérő Bíró Endre, a Metróért Egyesület elnökének hozzá írt levelét.

A Budapestinfón külön téma volt az uniós támogatással a következő években megvalósuló kerékpáros fejlesztések, illetve a 2024-es magyar olimpiai pályázat elleni aláírásgyűjtés is. Előbbi ügyben Révész Máriusz kerékpározásért és aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos elmondta: Budapesten 8,4 milliárd forintból az országos kerékpáros gerincutak fővárosi folytatásait építik ki.

Tarlós István végül arra kérte a budapestieket, hogy ne írják alá az aláírásgyűjtő íveket. – Aki a fővárost szereti nem tesz ilyet, s nem hiszem, hogy „a népszavazási kezdeményezés önzetlen, és semmilyen sanda, alamuszi, megkerülő háttere nem volt”. Tarlós szerint azok a fejlesztések, amelyek az olimpia érdekében elkészülnek, akár lesz végül 2024-ben olimpia, akár nem, itt maradnak.