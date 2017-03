87 milliárdot kér számon Demszky a kormányon

A nokiás dobozos botrányt koncepciós pernek tartja, a 4-es metró korrupciós vizsgálatakor pedig félrevezették az OLAF-ot – mondta Demszky Gábor a Hír TV Egyenesen című műsorában. A volt főpolgármester szerint a metróügyben 87 milliárd forinttal a kormánynak kellene elszámolnia.

Rendszerváltás előtti tevékenységéről és az OLAF-ügyről is kérdezte Demszky Gábort Kálmán Olga a Hír TV Egyenesen című műsorában, a hangulat pedig különösen az utóbbi témánál izzott fel a stúdióban.

A volt SZDSZ-es főpolgármester már a nokiás dobozok ügyéről is sarkosan fogalmazott: szerinte 2010-ben koncepciós per zajlott a fővárosi közlekedési vállalatok vezetői ellen – a korrupcióval vádolt személyeket szerinte már tisztázták, ezzel viszont senki sem foglalkozik.

Az OLAF-ügy kapcsánDemszky részben megismételte korábbi állításait: a 4-es metró ügyében már korábban sem talált csalásra utaló jelet a magyar rendőrség – az Állami Számvevőszék 53 milliárdos károkozásról szóló jelentése alapján ugyan nyomozás indult, de ez 2012 augusztusában eredmény és gyanúsítás nélkül zárult.

A későbbi OLAF-jelentésben az összegzés 272 milliárd forint értékű szerződést érintett, ebből 166 milliárdnyi a szabálytalanul, feltételezett bűncselekményekkel felhasznált összeg. Az Európai Bizottság Magyarországtól akár 59 milliárd forintot is visszakövetelhet majd. Demszky szerint azért, mert a magyar fél félretájékoztatta vagy vezette a hivatalt, hiszen a OLAF-anyagban szinte szóról szóra átvették az ÁSZ korábbi megállapításait.

Demszky Gábor homályosan kitért a Terner-féle csúszópénzek ügyére is: ezeket szintén a 4-es metró beruházás olajozására használták fel, de a volt főpolgármester szerint a korrupciós ügy teljesen független az OLAF által jelzett problémáktól. A gyanúsított Terner Géza egyébként korábban a csillebérci úttörőtábort próbálta megszerezni az MSZP holdudvara számára, de kapcsolatban állt a Magyar Nemzeti Kereskedőházzal is, az afrikai szubszaharai térségben is irodahálózatot hozott létre a MNKH számára – jelenleg pedig szökésben van, európai elfogatóparancsot adtak ki ellene.

Végül, Demszky egyfajta összegzést készített, amiben az inflációt, a váratlanul felmerülő plusz beruházásokat – így a kelenföldi aluljáró építését – is áremelő tényezőként említette a 4-es metró beruházásában. „A projekt 120 milliárdos tervezett büdzsével indult, amikor 2010 októberében átadtuk, 370 milliárd forintnál tartott” – mondta a volt főpolgármester. Demszky Gábor viszont rámutatott, ezután is további 87 milliárdot költöttek a fejlesztésre, ezzel pedig már az Orbán- kormánynak kellene elszámolnia.

Demszky a beszélgetés során elismerően nyilatkozott a Momentum akciójáról: szerinte a 266 ezer begyűjtött aláírás nem csak az olimpia elutasításáról szól, de arról is, hogy az embereknek elegük van az Orbán-rendszerből – szerinte Budapesten a kormánypárt elveszítheti 2018-ban a kétharmadot.

A volt főpolgármester szerint a mai ellenzék fő problémája, hogy nem vállalnak valós konfrontációt a kormánnyal szemben – például, nem jutnak el a polgári engedetlenségig, ahogy ők 1980-as években a tiltott könyvek, nyomtatványok kiadásával tették. Az értelmiség félti pozícióit, munkahelyeit, akiknek viszont nincs veszíteni valójuk, azoknak gyakorlatuk sincs a hatalom leváltásában.