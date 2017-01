A bérválság megoldására koncentrál az LMP

– Nem volt teljesen zökkenőmentes az ön frakcióvezetővé választása, hiszen Szél Bernadett is ambicionálta a posztot. Sikerült ezt a vitát azóta elsimítani? – kérdeztük az LMP-s Schmuck Erzsébetet a parlamenti frakcióvezetőkkel készült, a nemrég lezárult őszi ülésszakot értékelő interjúsorozatunkban.

– Teljes mértékben. De itt tulajdonképpen nem személyes vita volt Szél Bernadett és köztem, hanem a párt és a frakció is azon gondolkozott, hogy melyik stratégia jobb az LMP-nek. Az, ha különválasztjuk a frakcióvezetői és társelnöki posztot, vagy pedig ha együtt tartjuk. Eddig nem is volt probléma abból, hogy az előbbi mellett döntöttünk.

– Akkor hogyan fordulhatott elő, hogy a népszavazás másnapján senki sem reagált az LMP részéről Orbán Viktor felszólalására? Szél Bernadett még nem volt frakcióvezető-helyettes, így nem válaszolhatott a miniszterelnöknek, ön pedig, bár szót kapott volna, nem élt a lehetőséggel.

– Volt már korábban olyan eset, amikor a miniszterelnök felszólalására nem frakcióvezető vagy annak helyettese reagált. A frakcióülésünkön így mi arról döntöttünk, hogy Szél Bernadett fog Orbán Viktor beszédére válaszolni, és a plenáris ülésen ért minket meglepetésként, hogy Kövér László nem adott szót neki. Később egyébként házelnök úr elnézést kért a frakciótól.

– Nem lett volna szerencsésebb, ha ebben a helyzetben ön azért feláll, és mond valamit?

– Orbán Viktor a napirend előtti felszólalásaiban mindig nagyon profi, erre rá kell készülni. Szél Bernadett ezt meg is tette. Én ott helyben úgy ítéltem meg, hogy az a helyesebb megoldás, ha nem is szólalok fel. Ezzel is kifejeztem egyébként a tiltakozásomat az eljárással szemben.

– A tavaly őszi volt az első olyan ülésszak, amikor Schiffer András már nem volt a frakció tagja. Ő korábban nagyon sok témával foglalkozott, sikerült pótolni?

– A portfólióját Hadházy Ákos vette át, de nyilván Schiffer Andrást egy az egyben nem lehet pótolni. Már csak azért sem, mert András jogász, Ákos pedig nem az. A hangsúlyok ezért nyilván változtak, de az LMP frakciója az őszi ülésszakban, ugyanúgy egyébként, mint korábban is, összességében kimagasló tevékenységet folytatott az Országgyűlésben.

– Schiffer András volt az is, aki már hónapokkal ezelőtt tárgyalt a Fidesszel a leendő alkotmánybírákról. Az ő háttérbe vonulása után a frakció is egyetértett azzal, hogy az LMP biztosítsa a kormánypártoknak a megválasztáshoz szükséges kétharmadot?

– Amikor elkezdődött az egyeztetés az alkotmánybírákról, Schiffer András azt a frakció és a pártelnökség egyetértésében vitte végig, lényegében tehát részt vettek mások is a munkában. A mostani szakaszra pedig már csak a befejezés maradt.

– Mit nevezne sikernek az LMP parlamenti munkájából?

– Mi egész évben azt mondtuk, hogy a legsúlyosabb probléma itthon a bérválság és a fokozódó munkaerőhiány. Akkor is ezekről a kérdésekről beszéltünk és tettünk le javaslatokat az asztalra, amikor a Fidesz még a plakátkampánynál és a népszavazási kampánynál tartott, vagy éppen az alaptörvény módosítását készítette elő. Viszont végül a Fidesz is felismerte azt, amit az LMP már jó ideje mondott, hogy sürgősen lépni kell a bérválság megoldása érdekében. Ez az LMP számára mindenképpen siker.

– Elégedettek is a kormány végül elfogadott intézkedéseivel?

– Egyáltalán nem, mert úgy látjuk, hogy azt az alapvetően jó célt, hogy a minimálbér emelkedjen, a Fidesz rossz eszközökkel valósítja meg. Olyannyira rosszakkal, hogy az nagyon komoly problémákat okoz a hazai kis- és középvállalkozások körében, amelyek közül sokan nem fogják tudni kigazdálkodni a minimálbér emeléséhez szükséges pénzt, és tönkre fognak menni. A Fidesznek el kellett volna fogadnia a javaslatainkat, nevezetesen a többkulcsos személyi jövedelemadó bevezetését és a munkaadói járulékok helyett a munkavállalói járulékok csökkentését. Ez nemcsak a minimálbért emelte volna meg több mint nettó 20 ezer forinttal, hanem a magasabb fizetéssel rendelkezők jövedelme is több lehetett volna.

– Mire fognak koncentrálni a tavaszi ülésszakban?

– A bérválság megoldása mindenképpen ezek között lesz, mert nem tartjuk elegendőnek, hogy csak a minimálbér emelkedjen. Azt gondoljuk, hogy az átlagbért vagy az afölött keresőknek is több fizetést kell kapniuk, mert ha ez nem történik meg, akkor folytatódik az elvándorlás. Emellett nagyon fontosnak tartjuk az oktatás és az egészségügyi szektor megerősítését, mert a Fidesz mindkettőt nagyon lesüllyesztette. Kiemelném még, hogy végre el kell kezdeni a korrupció felszámolását, mert az nem folytatható, hogy az uniós forrásoknak és itthon az adófizetők pénzének ilyen jelentős része magánzsebekbe vándorol. Nem lehet az a mérce a támogatások elosztásánál, hogy ki milyen közel áll a kormányhoz, de arra is oda kell figyelni, hogy nem lehet a rendszert ennyire rossz hatékonysággal működtetni.

