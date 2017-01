A BME nem adja át a gyeplőt

Fennmaradhat a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) jelenlegi egysége, a szenátus újra megerősítette, hogy az intézmény szerves és lényeges részének tekinti a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kart (GTK).

Az egyetem közleményében azt írta, a szenátus keddi ülésén elfogadta azt az előterjesztését és a testület konkrét intézkedési javaslatait, amelyek célja, hogy a BME GTK által felvetett problémákat az egyetemen belüli oldják meg.

Mint ismeretes, tavaly októberben az Index írt arról, hogy a BME GTK az Eötvös Loránd Tudományegyetemhez (ELTE) kerülhet. Ezt követően a Műegyetem szenátusa egyhangúlag foglalt állást arról, hogy az intézménynek szüksége van humán és gazdasági ismereteket tanító szervezeti egységre.

A BME GTK problémái között szerepelt, hogy a legnagyobb létszámú karként – álláspontja szerint – az egyetem nettó befizetője volt, ebből a komoly összegből azonban keveset látott viszont. Emellett az egyetem vezetésében is alulreprezentáltnak érezték magukat, mivel szerintük előléptetésekre és kitüntetésekre is jóval kisebb arányban javasolják oktatóikat, mint a többieket. Miután a kar dékánja, Andor György úgy érezte, problémáikat nem hallgatják meg, megkereste az ELTE vezetését, majd később az Emberi Erőforrások Minisztériumát is.

Az egyetem vezetői azonban most leszögezték, hogy a BME nyolc egyenrangú, egyforma jogokkal és kötelességekkel bíró karból áll. Annak a reményüknek is hangot adtak közleményükben, hogy a szenátus döntésével lezárul a félreértések, félremagyarázások időszaka.

Megoldást találtak a problémákra

A kijelölt testület feladata az volt, hogy konkrét intézkedési javaslatokat fogalmazzon meg, a vitatott kérdések rendezéséhez tárgyaljon a GTK kari tanácsa által megválasztott öt képviselővel, a karok dékánjaival, a hallgatói képviseletekkel, a fenntartó képviselőjével és minden érintettel. A Faigl Ferenc dékán vezette egyeztetés eredményeként létrejött a problémák megoldását tartalmazó javaslat, amelyet a szenátus 22 igen, 2 nem, 2 tartózkodás mellett elfogadott – írták.

A gondokat négy csoportba sorolták: oktatási, gazdálkodáshoz kötődő, habilitációval és egyetemi tanári kinevezésekkel kapcsolatos, valamint szervezeti kérdések. Az egyeztetés eredményeként született szenátusi előterjesztés elfogadását követően több egyetemi jogszabály megalkotása vagy módosítása válik szükségessé. A GTK kari tanácsa szerdán dönt a megállapodásról – olvasható a közleményben.

Az államtitkárság az ELTE mellett

Az oktatásért felelős államtitkárság egyébként még december 5-én közölte: fenntartóként kezdeményezi, hogy a BME GTK 2017. augusztus 1-jétől tartozzon az ELTE-hez. Az államtitkárság álláspontja szerint a fennálló helyzet nem teszi lehetővé, hogy a GTK a hallgatói érdekek sérelme nélkül működjön tovább.

Az ELTE december 13-án közölte: szenátusa támogatja a fenntartó kezdeményezését a kar integrálásáról. Azt írták: november 29-én kaptak hivatalos tájékoztatást arról, a GTK már nem lát arra reményt, hogy tevékenységét a BME keretein belül folytassa, és ezért kezdeményezte a fenntartónál az áthelyezését az ELTE-re.