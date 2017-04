Több ezren tüntetnek a CEU mellett Budapesten

Cikkünk folyamatosan frissül.

Elkezdődött a Közép-európai Egyetem (CEU) melletti tüntetés Budapesten.

A demonstrációt az Oktatási szabadságot nevű Facebook-csoport szervezte, a tiltakozásra ezreket vártak. A tüntetők a Corvinustól a CEU épületének érintésével a Kossuth térre vonulnak át.

Fél hat körül indult el a tömeg a Fővám térről egy „Oktatási szabadságot, Freedom for education” feliratú molinó mögött, a Vámház körút mindkét sávja le van zárva. A Magyar Nemzet tudósítója szerint több ezren lehetnek a tüntetés résztvevői. Amikor a tömeg eleje a Kálvin térnél járt, akkor a vége még el sem indult a Fővám térről – jelentette munkatársunk.

Hat órakor a Deák tér közelébe ért a menet, sok a külföldi is közöttük, egy órával ezelőtthöz képest megháromszorozódott a tömeg – jelentette a Hír TV tudósítója. A hangulat nyugodt, békésen haladnak a tüntetők. A Magyar Nemzet tudósítója olyan plakátokat látott, hogy „Budapest az otthonunk”; „Most a CEU, de ki a következő?”; „Oktatasi szabadságot”. Többször is azt skandálják, hogy „Nem hagyjuk!”, illetve „Szabad ország, szabad egyetem”.

A menet elején kérdés-feleletben azt skandálják angolul, hogy „Mit akarunk? Oktatási szabadságot!”

Hat órakor futott be szerkesztőségünkbe a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának közleménye. Ebben már ők is egyértelműen kiálltak a CEU megmaradása mellett. Mint fogalmaznak, „a Közép-európai Egyetemen színvonalas, magas szintű munkát végeznek, melyet elismerünk és folytatását a jövőben is fontosnak tartjuk hazánkban; ennek megfelelően végezzük munkánkat és készülünk az esedékes tárgyalásokra, kiemelendő a Magyar Rektori Konferenciával holnap délután történő egyeztetést.” Hozzátették, találkoztak a CEU hallgatói önkormányzatával, és kéréseiket és az elhangzottakat figyelembe véve jelenleg is üléseznek, és foglalkoznak a jogszabályi előterjesztés egészével. „Szolidaritásunk kifejezésén túl, dolgozunk is a helyzet megnyugtató rendezésén” – írták.

A tüntetéshez Kunhalmi Ágnes is csatlakozott. Az oktatási bizottság MSZP-s alelnöke szolidaritását fejezi ki az egyetemmel. „Az egyetemi autonómiának ilyen fokú megsértése nagyon káros Magyarország egésze számára. Világosan látnia kell mindenkinek, hogy ez nem önmagában a CEU-ról szól, nem egy szűk értelmiségi világnak a vekergése. A CEU a nemzeti büszkeségünkhöz hozzátartozik. És fontos, hogy az emberek tudják azt, hogy ez nem egy szűk világnak az ügye, hanem egész Magyarországé” – mondta a Hír TV-nek.

Negyed hét után a Nádor utcába ért a menet, ahol egy kisebb tömeg várta őket. Feltehetően járókelők, akik az út két szélén állva megtapsolták a tüntetőket – jelentette tudósítónk. Nem sokkal később pedig a CEU épülete elé érkeztek, itt is vártak rájuk körülbelül 100-an. Sokan skandálják azt is, hogy „Demokráciát!”

Magyar Nemzet

A Corvinus előtt beszédet mondott Deák Dániel, a Corvinus oktatója. Mint fogalmazott, mi vagyunk a felelősek azért, hogy az oktatási rendszer ide jutott, a gyerekeink jövője a tét, ezért vissza kell szerezni az egyetemek autonómiáját. „Vegyük vissza az egyetemet, az egyetem a miénk, az egyetem szabaddá tesz” – hangoztatta.

Fotó: Végh László / Magyar Nemzet

Előtte egy fiatal beszélt arról, hogy ő gimnazista, és nagyon fontos neki, hogy megfelelő felsőoktatási intézményben tudjon tanulni.

A demonstráció elején a szervezők a CEU-t is érintő felsőoktatási törvénytervezet visszavonását kérték, és arra hívták fel a figyelmet, hogy Navracsics Tibor oktatásért, kultúráért, ifjúságpolitikáért és sportért felelős uniós biztos is kiállt a CEU mellett.

A szervezők tájékoztatása szerint pénteken néhány CEU-s diák, illetve oktató részvételével egy beszélgetés során felvetődött ötlet megvalósítása a mai demonstráció. Ők azon a véleményen vannak, hogy a tervezett felsőoktatásitörvény-módosítást a kormány kifejezetten a CEU ellen írta, azonban érinti az egész magyar felsőoktatást. Szerintük súlyosan sérülhet az oktatási autonómia, ezzel pedig Magyarország a putyini Oroszország és az erdogani Törökország útjára lépne.