A fidelitasos alapítványának is jutottak milliók

Nagyvonalúan bánik a kormányközeli alapítványokkal a HungaroControl nevű, állami tulajdonú légi forgalmi szolgáltatócég. Miután alig több mint egy hete arról lehetett hallani, hogy 320 millió forinttal támogatta az Orbán Viktor első polgári köre mögött álló Szövetség a Nemzetért Alapítványt, most kiderült, egy fidelitasos által vezetett szervezet is jól járt.

A Hvg.hu számolt be arról, hogy tavaly február 19-én 25 millió forintra szerződtek a Jövő Uniója Alapítvánnyal, amely kuratóriumi elnökként a Fidelitas országos választmányát vezető Tardi Tamás Ákost tudja sorai közt. A Jövő Uniója Alapítvány ezt nem is titkolja, honlapján egyértelművé teszi, hogy pénzt kapott a HungaroControltól, továbbá a Szerencsejáték Zrt.-től 8 milliót, illetve a Mavirtól és az Eximbanktól is.

A Jövő Uniója Alapítvány egyébként honlapja szerint a fiatal nemzedék közéleti fejlődését, kulturális, tudományos és művészeti tevékenységét támogatja. Az alapítványhoz tartozik az Őrangyalok Ligája nevű kezdeményezés, amely hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű fiatalokat támogat. A Mi energiánk! programmal a tudatos energiafelhasználást hirdetik, a Vállalkozz rá! pedig vállalkozási alapismereteket terjeszt.

A Szövetség a Nemzetért Alapítvány bőkezű támogatása nagy vihart kavart, az MSZP-s Bárány Balázs tiltott pártfinanszírozást gyanított, az LMP-s Hadházy Ákos pedig nagyon-nagyon kényes ügynek nevezte az esetet. A KDNP-s Hollik István viszont semmiféle problémát nem lát az egészben.