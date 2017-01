A friss nyugdíjasokra már nem figyeltek

Érthetetlen ügyintézésről, felesleges utánajárásról és az észszerűség hiányáról számolt be lapunk több olyan nyugdíjas olvasója is, akik mindeddig nem jutottak hozzá az ígért tízezer forint értékű Erzsébet-utalványhoz. Egy tavaly novemberben nyugdíjba vonult pedagógus például arról beszélt a Magyar Nemzetnek, hogy hiába várta az utalványt, az a mai napig nem érkezett meg.

A nyugdíjfolyósítónál január elején telefonon érdeklődött (közlése szerint csaknem fél órát kellett várnia a kapcsolásra), majd közölték vele, mivel a Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság október végi összesítéssel dolgozott, így azoknak nem is küldtek utalványt, akik november 1-je után vonultak nyugdíjba. Ő azt a tájékoztatást kapta, hogy külön kérvényt kell eljuttatnia a nyugdíjfolyósítóhoz, és akkor január vége felé kiküldik neki az Erzsébet-utalványokat. Olvasónk viszont nem érti, hogy egy olyan juttatás után, amely minden nyugdíjasnak jár, miért kell neki kérelmet benyújtania, és azt sem, hogy a novemberben és decemberben nyugdíjba vonultakkal miért nem egészítették ki a nyugdíjasok listáját. – Ha hibát követtek el, az lett volna a legkevesebb, hogy ezért elnézést kérnek, és azt mondják, hogy pótolják a mulasztást, de ez nem történt meg – mondta a volt pedagógus.

A címváltozás is problémát okozott

Egy Szombathelyről Kőszegre költözött idős férfi és párja pedig azt mondta lapunknak, hogy december elején ugyan a Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnál bejelentették az új címüket, ennek ellenére nem kapták meg a juttatást. Karácsony után levelet is küldött a férfi a nyugdíjfolyósítóhoz, illetve telefonon is elérte őket, és ő is azt a választ kapta, hogy a címlistákat október végével zárták le, így még a régi címén kell keresnie az utalványt. (A régi címére költözött új lakó viszont olyan nyilatkozatot tett, hogy minden, a régi tulajdonos nevére odaérkező levelet küldjenek vissza a feladónak.) A férfi nem értette, hogy miért kell külön kérelmet írnia az Erzsébet-utalványok miatt, ha időben bejelentette a címváltozást. Az ügyben tegnap kérdéseket küldtünk a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak, de lapzártánkig nem érkezett válasz megkeresésünkre.

Tíz napig lehet átvenni

A 2,8 millió nyugdíjasból több tízezer idős embernek nem tudták még kézbesíteni a megígért Erzsébet-utalványokat. A Magyar Posta tájékoztatása szerint az át nem vett küldemények a letéti postákra kerültek, ahol tíz munkanapon keresztül át lehet venni azokat, utána visszaküldik a feladónak, vagyis az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnak. Ott pedig február végéig lehet kérni, hogy az át nem vett küldeményeket újra küldjék ki postai úton.

A szocialista Korózs Lajos tegnapi tájékoztatóján megismételte, pártja szerint nem Erzsébet-utalványban, hanem készpénzben kellett volna a nyugdíjasoknak tavaly év végén tízezer forintot adni. A kézbesítési gondok mellett beszélt arról is, hogy ha nem utalványt kaptak volna az idősek, akkor nem kerültek volna olyan kiszolgáltatott helyzetbe, hogy az uzsorások ötezer forintért váltsák be a tízezer forintos utalványokat.

A Fidesz erre azzal reagált, hogy a szocialisták kormányzásuk alatt csak elvettek a nyugdíjasoktól, a magas inflációban hagyták elértéktelenedni az ellátásokat, és „Korózs Lajos az MSZP-kormány idősügyi és szociális államtitkáraként személyesen közreműködött a nyugdíjasokat sújtó megszorítások végrehajtásában, ráadásul nyugdíjadót akart bevezetni”.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 01. 11.