A gasztronómia még közelebb került a holdudvarhoz

A soron kívüli tisztújító közgyűlésén Könnyid Lászlót választotta elnökének a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége, a gasztronómiai társelnök Hamvas Zoltán, az általános alelnök pedig Flesch Tamás lett.

Kovács István, a szövetség főtitkára lapunknak elmondta: az új elnök a korábbi alelnök, aki megválasztásáig ügyvezető elnökként menedzselte a szövetséget, a hévízi Hotel Európa Fit igazgatója. Könnyid László megbízatása a jövő év végéig szól.

Az alelnököt tudatosan választották Budapestről mint fontos turisztikai területről. Flesch Tamás ismert szállodás, a több szállodát, egyebek mellett a Hotel Parlamentet, a Hotel Palazzo Zichyt és a tavaly tavasszal az Andrássy úton nyílt Hotel Moments Budapestet is üzemeltető Continental Group vezérigazgatója. A szakember korábban is a szövetség ügyvezető elnökségének tagja volt.

Ami az új gasztronómiai társelnököt illeti: már korábban megírtuk, hogy szövetség szervezeti és működési szabályzatát egy február végi rendkívüli közgyűlésén módosították úgy, hogy a hoteleket és vendéglőket tömörítő társaságban a jövőben az elnök és az általános alelnök mellett gasztronómiai társelnök is legyen. Hamvas Zoltán neve már korábban is előkerült, megírtuk, hogy tudomásunk szerint a szakembernek szánják ezt a pozíciót. Hamvas ugyanakkor hárította megkeresésünket, a kérdésről nem akart nyilatkozni, azt viszont közölte, hogy a szövetéségnek nem is tagja.

Hamvast a posztra egy választási procedúra során jelölték: a hét régióban dolgozó, egész országot lefedő szövetéség az elmúlt egy hónapban minden régióban tartott gyűlést, azokon jelöltek szakembereket különböző posztokra. Hamvast két helyen jelölték: Budapesten és a Balatonon, a rendkívüli közgyűlésen pedig meg is választották. Az új pozíció azért lehet jelentős, mert a gasztronómia a turizmusban fontos elem, kéz a kézben jár a szállodaiparral, a terület komoly fejlődés előtt áll, szerepe egyre fontosabb lesz.

A gasztronómiai alelnöknek megválasztott Hamvas elnöke a magyar Bocuse d’Or Akadémia egyesületnek, és egyik alelnöke annak a Pannon Gasztronómiai Akadémia egyesületnek, amelyet a magát Orbán Ráhel mentoraként említő Zsidai Zoltán Roy vezet. Több forrásunk is említette, hogy utóbbi összefügg azzal, hogy az új pozícióba éppen Hamvast választották.

A szállodaszövetség tisztújításának előzménye, hogy a Niklai Ákos, a szövetség korábbi elnöke múlt év végén váratlanul lemondott. A szakember a szervezetben vezető tisztséget már többször is betöltött, megszakításokkal hét évig volt elnök, többször alelnök. Tisztsége még az idei év végéig tartott volna, hirtelen távozása emiatt is meglepő volt. Ezzel párhuzamosan egyre több jel utalt arra, hogy a turizmusban fokozatosan mind nagyobb szerephez jut a kormány holdudvara, bizonyos szereplők egyre több szállodát vásárolnak, egyre nagyobb befolyásra tesznek szert.