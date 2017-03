A Habsburgok beköltöznek a budai Várba

Alapítványt hoz létre Habsburg Ottó emlékére Lázár János minisztériuma, a szervezet több mint 400 milliós kezdőtőkével startol és azonnal kitúrja helyéről a Magyar Nemzeti Galéria budavári kőtárát – ráadásul ingyen, határozatlan időre kapja meg az épületszárny földszinti részét.

Százmilliós kezdőtőkével indulhat, idén pedig további 330 millió forintos támogatást kap az egyelőre még csak elképzelések szintjén létező Habsburg Ottó Alapítvány: a kormány már tavaly ősszel tervezgetett egy, a Habsburg Ottó szellemi örökségét kezelő szervezetet, most pedig gőzerővel nekiláttak a megvalósításhoz is.

hirdetés

A hétfőn Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat szerint a Lázár János kancelláriaminiszter alá tartozó alapítvány a Várba költözik, és elfoglalja a Magyar Nemzeti Galéria kőtárának jelenlegi helyét, vagyis a budavári Palota D-épületszárnyát – az Emberi Erőforrások Minisztériuma le kell mondjon helyi vagyonkezelői jogairól, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., pedig ingyenesen és határozatlan időre átadja majd az alapítványnak az épületszárny földszinti, állami tulajdonú területét.

A beköltözés előtt azonban jól jön a felújítás is: a kormányhatározat 939 millió forintot adna a földszint kicsinosítására – míg az Emmi 137 milliós egyszeri támogatással kell átköltöztesse a teljes lapidáriumot. A Habsburg-hagyaték gondozóinak később sem lesznek anyagi gondjaik, Lázár minisztériuma ugyanis jövő évtől tartós jelleggel (vagyis rendszeresen) 400 millió forinttal támogatja majd az alapítványt, melyet jelenleg még bírósági nyilvántartásba sem vettek.

A kormányhatározat egy sor kérdést is felvet – első helyen például azt, hogy konkrétan mivel is foglalkozik majd a szervezet, és mire használja fel több százmilliós forrásait – a Habsburg Ottó szellemi és tárgyi örökségének kezelése ugyanis elég általános célkitűzésnek tűnik. Kérdés az is, hogy az alapítványt miért kellett a budai Várba költöztetni, a lapidárium kilakoltatása árán is – vagy hogy hova kerül most a középkori és reneszánsz kőtár, és mennyi időt kaptak a költözésre.

hirdetés

Kérdéseinket elküldtük a Miniszterelnökségnek és a Magyar Nemzeti Galériát is fenntartó Emminek, ha érkezik válasz, frissítjük cikkünket.