„A hatalom fél, és félhet is”

– Utálja a vidékieket? – kérdeztük Fekete-Győr Andrást, a Momentum Mozgalom elnökét.

– Dehogyis, már a feltételezés is nonszensz a kormány részéről, nyilvánvaló, hogy direkt csinálják. Nem hiszem, hogy él ebben az országban olyan ember, aki bármiért is utálná a vidékieket. Az ország Budapest-központú, tele van vidékről oda költözött, vagy oda egyetemre járó emberekkel. Ez mesterséges szembeállítás, a Fidesz így gerjeszti a feszültséget, mert nem találtak jobbat.

– A kormányközeli sajtó most vette elő az egyik elnökségi tagjuk, Mécs János korábbi bejegyzését. Ez nem épp arról szól, hogy rühelli a vidéken élőket?

– Éppen a nagyképű budapestieket figurázta ki. Sokan a leírt szöveget szó szerint értelmezik, mert a kormány propagandája direkt összeollózva terjeszti, és így valóban sértő lehet az embereknek. A Momentum tagságának nagy része nem is budapesti. Azzal nem tudunk mit kezdeni, hogy a kormány – és a kormánybarát sajtó – ezzel, és nem a vidék valós kihívásaival foglalkozik.

– Múlt pénteken a Momentum szegedi fórumán a hírek szerint pfujolásokkal fogadták az olimpiát támogatókat, és állítólag egy nőt meg is fenyegettek, hogy a sálánál fogva akasztják fel, ha nem hallgat el.

– Ezt nem a momentumosok mondták, hanem egy idősebb úr, aki a fórumra érkezett, és a mozgalom helyi aktivistái próbálták csillapítani a kedélyeket. Sőt a molinóval tiltakozó fidelitasos aktivistáknak felajánlották, hogy vegyenek részt a vitában, és legközelebb kocsival is elviszik őket, hogy pénzt spóroljanak, és még a környezettudatosságra is figyeljünk, ha már mindenhova követni fognak minket.

– A kormány előszeretettel és jól használja a negatív kampányt. Nem tart ettől?

– Mi tesszük a dolgunkat. A hatalom pedig fél, és félhet is. A mostani visszhang jól jelzi a félelmüket, hiszen egy helyi fórumra is aktivistákat küldenek molinókkal és szórólapokkal, hogy feszültséget keltsenek.

– Most, hogy az olimpia ügyében már nem lesz népszavazás, mivel akarják folytatni? Az ügynökakták nyilvánosságával kapcsolatban is hasonló akcióval készülnek?

– Az olimpia ügyén túl vagyunk, a továbbiakon dolgozunk. Az ügynökkérdésről már elmondtuk, hogy addig nem fejeződik be a rendszerváltás, amíg a döntéshozók zsarolhatók és ezt nem rendezzük. A Fidesz nemzetinek hazudja magát és minket ügynököz le, de az ügynököket valószínűleg az ő soraikban kell keresni, méghozzá magas pozíciókban.

– Vannak erről adataik?

– Azt tudjuk, hogy a 2002-es vizsgálat szerint minden addigi kormányban voltak ügynökök.

– Az ügynökügyben is lesz aláírásgyűjtés?

– Bármi megtörténhet. Azt azért tudni kell, hogy ma Magyarországon piszok nehéz népszavazást kezdeményezni.

– Bántja, hogy a kormány az új SZDSZ-ként emlegeti önöket?

– Ez épp arról árulkodik, hogy Orbán Viktor, aki ezt először kimondta, mennyire a múltban él és a múltban politizál. Orbán Viktor nem a jövő embere. Azok mi vagyunk.

– Mikor alakul párttá a Momentum?

– Még nincs pontos időpont. Szombaton tartjuk meg az alakuló ülést, utána a bíróságtól függ, hogy mikor jegyzik be pártként a szervezetünket.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 02. 28.