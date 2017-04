A honvédelmi miniszter a NATO-t is bevetné a migránsok ellen

A NATO-nak lenne szerepe az illegális migráció elleni védekezésben, hogy biztosítsák Európa külső határát - mondta Simicskó István a Magyar Időknek. A honvédelmi miniszter a hibrid hadviselés veszélyeiről is beszélt.

A NATO-nak is lenne feladata az Európa külső határait veszélyeztető illegális migráció elleni védekezésben, hiszen az uniós tagországok többsége tagja a katonai szövetségnek - mondta Simicskó István honvédelmi miniszter, a kormánypárti Magyar Időknek adott interjúban.

Simicskó ezt részben azzal is indokolta, hogy az újkori népvándorlás során terrorista sejtek és merénylők is érkeznek a kontinensre, és a „brüsszeli bürokraták” még most sem ismerik el igazán az ebben rejlő kockázatot.

A NATO bevonásáról már Orbán Viktor is beszélt, de a felvetés egyáltalán nem újszerű, és nem is a magyarokhoz köthető: a katonai szövetség flottája már régóta küzd a migránsok hajóval szállító, az utasokkal gyakran embertelenül bánó embercsempészek ellen, tavaly októbertől pedig a Földközi-tengeren is bevetették a NATO-hadihajókat - miközben civil szervezetek mentik a vízbe kerülő menekülteket: nem mindenkit sikerül időben kimenekíteni a hullámsírból, tavaly több mint hatezren haltak meg a Földközi-tenger migrációs útvonalain.

Simicskó István a migrációs téma kapcsán váratlan fordulattal az úgynevezett hibrid hadviselés korszakáról is szót ejtett. Ez az a stratégia, amikor egyszerre több irányból, az érzékeny pontokon bomlaszthatják egyes országok, cégcsoportok, nagyvállalatok,vagy esetleg civil közösségek működési rendjét, különböző külső befolyásolási műveletekkel, módszerekkel. „ A dilemma alapja az, hogy vajon csak azt nevezhet­jük-e háborúnak, ha konkrét katonai erővel megtámadnak egy másik országot. Szerintem nem. Ma azt látjuk, hogy a békeállapot gyakorlatilag összemosódik a háborús viszonyokkal, az úgynevezett minősített időszakokkal vagy a különleges jogrendekkel" - fogalmazott az interjúban a miniszter.

Simicskó más tekintetben ugyanakkor derűlátó: Magyarország szerinte a tervezettnél korábban, már 2024-re a NATO által elvárt szintre növelheti a védelmi költségvetését is, területi alapon működő önkéntes tartalékos rendszer jön létre, és a szállítóhelikopterek mellett a harci helikopterek üzemidejét is hamarosan meghosszabbítják.

Szólt arról is, hogy mintegy 400 főre növelik a magyar koszovói kontingens létszámát, így vezető nemzet leszünk a balkáni békefenntartásban. Ezzel egyidejűleg növelni kívánják az iraki misszióban való jelenlétet is. Simicskó István úgy fogalmazott: nagyon fontos, hogy az Iszlám Állam elleni harc sikeres legyen, többek között azért, mert ezzel is csökkenthető az Európát fenyegető nemzetközi terrorfenyegetettség.