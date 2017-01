A kétfarkúakban is bízik az olimpiaellenes mozgalom

A rendelkezésre álló idő harmadához érkezett a Momentum Mozgalom által indított, Nolimpia elnevezésű kampány aláírásgyűjtő szakasza. Az akció célja, hogy a fővárosi választópolgárok népszavazáson dönthessék el, akarnak-e olimpiát Budapesten. A nem budapesti választók egyébként azért nem vehetnek részt, mert az olimpiai pályázat visszavonásáról a fővárosi önkormányzat jogosult dönteni, így az a Kúria állásfoglalása szerint csak helyi népszavazási ügy lehet.

A népszavazási kérdést decemberben hitelesítette a Fővárosi Választási Bizottság, a mozgalom pedig január 19-én kezdte meg az aláírások gyűjtését, melyekből legalább 138 ezer érvényesre lesz szükség a referendum kiírásához.

A törvény szerint a kampányban részt vevők február 17-ig szerezhetik be a szignókat, ugyanis mindössze 30 nap áll rendelkezésükre. Ezen időszak tizenegyedik napján – vasárnap – Fekete-Győr András, a Momentum Mozgalom elnöke arról tájékoztatta lapunkat, hogy a szervezetnél már több mint hetvenezer aláírás van.

A gyűjtésben ugyanakkor részt vesznek más csoportok is; a csatlakozott szervezetek közül legnagyobb hatásfokkal a Lehet Más a Politika halmozza az aláírásokat – ezt már Papp Gergőtől, a Momentum sajtóreferensétől tudtuk meg.

Az LMP eddig több mint 10 ezer aláírást gyűjtött – mondta lapunk megkeresésére az ellenzéki párt elnökségi tagja. Ferenczi István hozzáfűzte ugyanakkor, pontos adataik a hét elejére lesznek. Az LMP továbbra is részt vesz az aláírásgyűjtésben; új helyszíneken jelennek meg, de eddigi, bevált közterületeken, például szombatonként piacok közelében is gyűjtik az olimpiaellenes aláírásokat.

Gyűjti az aláírásokat az Együtt és a Párbeszéd is, ám hogy eddig mennyit hoztak össze, azt nem sikerült megtudnunk. Előbbi részéről jelezték, nem kívánnak „beszállni a számháborúba”, utóbbinál pedig vasárnapi lapzártánkig nem jutott el a sajtósokhoz az összesítés eredménye.

A Magyar Szocialista Párt egyelőre nem vesz részt a gyűjtésben, Szanyi Tibor szocialista EP-képviselő viszont szombatra sajtótájékoztatót hirdetett a Momentum standja mellé a Nyugati téri aluljáróba. A mozgalom kissé csalódottan fogadta az MSZP politikusát, Fekete-Győr András a Szanyi által szervezett eseményt arra használta ki, hogy a média képviselőinek elmondja, nem sajtótájékoztatót tartó, hanem cselekvő politikusokra van szükség. Egy köteg gyűjtőívet a kezébe nyomva meg is kérték Szanyi Tibort, hogy aláírásokat szerezzen, ha tényleg segíteni akar. Fekete-Győr később hozzátette, az üzenet nem elsősorban Szanyinak, hanem minden politikusnak szól. A Momentum elnöke nem tagadta, az érdeklődés valamelyest csökken a kezdeti dömpinghez képest – az első napokban több standjuknál is hosszabb sorállás alakult ki –, ám mivel sokan, több mint ezren jelentkeztek aktivistának a Nolimpia.com honlapon, egy hét múlva már új módszerrel is gyűjteni fogják az aláírásokat: a kopogtató aktivisták otthonaikban próbálják majd felkutatni a kezdeményezéssel egyetértő budapestieket. A standok száma eközben nem fog csökkenni, a Momentum azt tervezi, hogy a következő napokban új helyeken, mindenekelőtt a külső kerületek közlekedési csomópontjainál is megjelennek.

A szervezők reményei szerint sokakat mozgósít majd a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) plakátkampánya, amelyre követőiktől több mint tízmillió forintot gyűjtött össze a viccpárt, amely közösségi oldalán bejelentette, múlt szerdán már tartottak egy olimpiát Budapesten, csak a szmogtól nem látszott. Az MKKP szintén gyűjti az aláírásokat.

