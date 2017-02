A Kúria elé kerül az ásotthalmi burkarendelet

Szabad a véleménynyilvánítás és a gyülekezés is, de minden szabadságjog csak addig terjedhet, amíg nem sérti mások jogait. A mi rendeletünk erről szól – mondta lapunknak Toroczkai László, Ásotthalom polgármestere (a Jobbik alelnöke) azután, hogy a település képviselő-testülete szerdán többórás vita után fenntartotta a közösségi együttélésre vonatkozó novemberi rendeletet. Ebben tiltották be a többi között a burka, illetve a csador viseletét, a müezzintevékenységet, illetve az olyan propagandát, amely az azonos neműek közötti házasságot népszerűsítené.

A Kúriához fordulnak

Amint várható volt, tegnap a Csongrád Megyei Kormányhivatal – amely február közepéig adott határidőt az általuk jogsértőnek minősített rendelet módosítására – jelezte, hogy a Kúriához fordulnak, és a tiltó rendelkezések megsemmisítését kérik. Ezt többek között azzal magyarázták, hogy a jogalkotási törvény értelmében a képviselő-testületnek nincs hatásköre ilyen korlátozások elrendelésére. A lelkiismereti és vallásszabadságról szóló, az egyenlő bánásmódról szóló és a gyülekezési törvény rendelkezéseibe is ütközik a rendelet.

A polgármester viszont úgy fogalmazott, állnak a jogi vita elé, és szerinte Európai Unió-kompatibilis szabályozást vezettek be, illetve tartottak hatályban. Mint fogalmazott, azt gondolta, hogy a rendelettel példát mutatnak más helyhatóságoknak is, a kormány viszont ahelyett hogy reagálna a kor kihívásaira, és a parlamentben módosítana a hatályos szabályokon, a kormányhivatalon keresztül inkább a helyi rendeletet támadja. Felhívta a figyelmet arra, hogy például az osztrák kormány jelenleg is dolgozik azon, hogy Ausztria egész területén tiltsa meg a csador viseletét. – Miközben a magyar kormány minket támad, az osztrák kormány épp minket próbál követni – mondta a polgármester.

A kérdéssel az Alkotmánybíróság is foglalkozik

Lázár János kancelláriaminiszter a tegnapi kormányinfón az ásotthalmi rendelet hatályban tartásával kapcsolatban azt mondta: jogállamban élünk, ezért a bíróság fogja rendezni ezt a kérdést. – Ilyen esetben, amikor az önkormányzatnak vitája van a törvénnyel és a törvényességgel, akkor a bíróság fogja kimondani a végső szót az önkormányzati rendelet sorsáról – fogalmazott a miniszter. A kérdéssel egyébként nemcsak a Kúria, hanem az Alkotmánybíróság is foglalkozik majd. Utóbbi helyen ugyanis az alapjogok biztosa, Székely László támadta meg a rendeletet. Korábban a polgármester arról beszélt lapunknak, hogy ha a Kúria vagy az Alkotmánybíróság végül megsemmisíti rendeletüket, azzal sem fog egyetérteni. Ebben az esetben nyilván módosítják a rendeletet, például úgy, hogy az egész testet elfedő ruha viselése lesz tilos.

Az ásotthalmi képviselő-testület szerda esti ülésén nem került napirendre a helyi építési szabályzat módosítása, amellyel a mecsetépítést tiltanák meg a településen. Erről a polgármester annyit mondott lapunknak, még várnak a szakhatóságok véleményére.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 02. 17.