A lengyel Szolidaritás együttműködik a Jobbikkal

Kormányzó-, illetve parlamenti képviselettel rendelkező párt is szerepel a Magyar Nemzet információi szerint abban a közép- és kelet-európai együttműködésben, amely a Jobbik kezdeményezésére az európai béruniót tűzi a zászlajára.

Úgy tudjuk, egyik külföldi partnerük a lengyelországi Szolidaritás szakszervezet, amelyet még 1989-ben hoztak létre aktivisták. Egy másik együttműködő fél a lett kormánykoalíció tagja, a magát jobboldaliként meghatározó Nemzeti Szövetség. Ez a formáció adja például az igazságügyi, a kultúráért, illetve a környezetvédelemért felelős minisztert is Lettországban. Szintén beállt ebbe a sorba az Észt Konzervatív Néppárt, amely a 2015-ös választáson több mint 8 százalékot szerzett, és ezzel hét helyet nyert el a parlamentben. Többen szélsőjobboldalinak nevezik őket, a párt ezt visszautasítja.

Vona Gábor, a Jobbik elnöke még december közepén jelentette be, hogy egy úgynevezett polgári kezdeményezés keretében szeretnék az Európai Unió alapelvei között rögzíteni az egyenlő munkáért egyenlő bér elvét, ezzel pedig elindítani a bérunió megvalósulását. Ehhez az uniós szabályok szerint hét ország egy-egy állampolgárának kell egy polgári bizottságba tömörülnie, és hivatalosan nekik kell benyújtaniuk kezdeményezésüket az Európai Bizottságnak. Ha ott zöld lámpát kapnak, akkor egy év alatt összesen egymillió aláírást kell összegyűjteniük, hogy a tervükből bármi is legyen. Vona korábban azt mondta, hogy ha idáig lejutnak, a szükséges aláírásszámnak akár a többszöröse is meglehet.