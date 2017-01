A mecsetépítést is megtiltaná Toroczkai László

Heteken belül módosítják Ásotthalmon a helyi építési szabályzatot, amelyben megtiltják például a mecsetek építését a településen. Ezt közölte lapunk érdeklődésékre Toroczkai László polgármester, a Jobbik alelnöke. Korábban a sajtóban olyan hírek jelentek meg, hogy amikor tavaly novemberben megjelent a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet, akkor abban a mecsetépítési tilalom is szerepelt. Valójában azonban erre nem tért ki az ominózus rendelet, hiszen a mecsetépítés tiltásához nem a közösségi együttélés szabályairól szóló előírásokat, hanem a helyi építési szabályzatot kell módosítani.

hirdetés

A Toroczkai László által vezetett településen november 24-e óta betiltották többek között a burka, illetve a csador viseletét, a müezzin tevékenységét és az olyan propagandatevékenységet, amely az azonos neműek közötti házasságot népszerűsítené. A Csongrád Megyei Kormányhivatal emiatt törvényességi felhívással fordult a település polgármesteréhez, és február 15-i határidővel kérte a kifogásolt tilalmak hatályon kívül helyezését. Kilátásba helyezték azt is, hogy ha ez nem történik meg, akkor a Kúriához fordulnak a hivatal szerint jogsértő korlátozásokat tartalmazó önkormányzati rendelet miatt. Székely László ombudsman pedig később az Alkotmánybíróságon támadta meg a helyi rendeletet, mivel az szerinte sérti például a vallásszabadságot, illetve a véleménynyilvánítás szabadságát.

Toroczkai László viszont jelezte, bármilyen jogi vitának áll elébe, és arra kéri a képviselő-testületet, hogy tartsanak ki a helyi szabályozás mellett. Hozzátette, ha az Alkotmánybíróság végül megsemmisíti a rendeletüket, akkor újat készítenek, csak például nem a burka vagy a csador viselésének tilalmát írják bele, hanem pusztán annyit, hogy tilos az egész testet elfedő viselet. – Kitartunk a rendelet mellett, „ezernyi tervem és ötletem van” – mondta a Magyar Nemzetnek. Arról is beszélt a polgármester, hogy szerinte az ombudsman a valóságtól elrugaszkodott álláspontot képvisel. Emlékeztetett arra, hogy a témát több nyugati politikus, például Angela Merkel német kancellár is felvetette már, és több ezzel kapcsolatos helyi szabályozás is született. Vagyis Toroczkai László úgy látja, „nem kompatibilis az EU-val” az ombudsmani megközelítés.

hirdetés

A polgármester február közepéig a testület elé viszi a kormányhivatal állásfoglalását, amit jó eséllyel elutasítanak, és várhatóan ugyanazon az ülésen döntenek az építési szabályok megváltoztatásáról is. Korábban Vona Gábor, a Jobbik elnöke közölte, hogy nem ért egyet a már elfogadott rendelettel, de mint fogalmazott, a Jobbik nagy párt, és vannak olyan kérdések, amelyekről másként vélekednek.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 01. 26.