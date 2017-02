A MOB továbbra is kiáll a pályázat mellett

A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) továbbra is kiáll Magyarország olimpiai pályázata mellett – olvasható a szervezet honlapján hétfő este közzétett állásfoglalásban. „Vannak nemzeti ügyek, amelyek politikától függetlenek kellene hogy legyenek!" – tudatta Borkai Zsolt, a MOB elnöke.

hirdetés

„A Magyar Olimpiai Bizottság független köztestület, ezért is kezdeményezte még az olimpiai és paralimpiai pályázati folyamat legelején valamennyi parlamenti párttal az egyeztetést arra vonatkozóan, hogy közösen álljanak Magyarország olimpiai és paralimpiai pályázata mellé. Ez akkor a MOB székházában senki számára nem volt kérdés, mindenki egy emberként sorakozott fel mögötte, mindenki érezte, hogy vissza nem térő lehetőségről és össznemzeti érdekről van szó” – közölte.

A sportvezető kiemelte: Magyarország a legsikeresebb nemzetek között szerepel a megnyert olimpiai érmek számának tekintetében, és az első tíz ország közül az egyedüli, amely még nem rendezett olimpiát.

„Egy 120 éves álom kapujában lehetnénk most, amelyet egyetlen dolognak köszönhetünk, ez pedig a Nemzetközi Olimpiai Bizottság Agenda 2020 programja, amely a költséghatékony és fenntartható olimpia jegyében megnyitotta a lehetőséget Budapest és Magyarország előtt. Látjuk és érezzük, hogy már a pályázati szakasz olyan nemzetközi figyelmet és elismertséget ad a magyar fővárosnak, amely semmilyen más területen nem ismételhető meg. A MOB alapszabályában rögzítve van, hogy feladata és célkitűzése elősegíteni, hogy egyszer saját országa olimpiát rendezhessen. Így a Magyar Olimpiai Bizottság mint a Nemzetközi Olimpiai Bizottság hazai partnere, a pályázat szakmai oldalát képviselő civil köztestületként a jövőben is mindent megtesz annak érdekében, hogy előmozdítsa és segítse, hogy Magyarország mihamarabb olimpiának adhasson otthont” – fogalmazott Borkai Zsolt.

Hozzátette: szerinte nem korrekt a pályázat utolsó szakaszában kihátrálni abból az együttgondolkodásból, amely a Momentum Mozgalom elindulása előtt jellemezte a magyar politikai pártokat. „Ellenzéki politikusok emeltek szót az olimpiarendezés mellett, és a pártok politikától függetlenül alkottak ebben a kérdésben sportszerű csapatot” – mondta a MOB elnöke.

„Fair playről és sportról volt szó az olimpiai és paralimpiai pályázat kapcsán, amely hosszú idő után egységbe kovácsolta a magyar politikai elitet. Számomra érthetetlen, hogy miért hátrált most ki a politikai ellenzék egy nemzeti ügy mögül, és erkölcsileg megkérdőjelezhető módon miért csinál a magyar sport páratlan lehetőségéből pártpolitikai ügyet” – közölte Borkai Zsolt. Megjegyezte: a Momentum Mozgalom tevékenysége Thomas Bach NOB-elnöknek is szemet szúrt, miszerint a nemzet sikerét a politikai haszonszerzésre cserélték.

„Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy a téma kapcsán szerzett ismertségüknek köszönhetően most azonnal párttá alakulnak. Szomorú, hogy mindehhez egy nemzet álmát, egy nemes ügyet, az olimpiát használták fel eszközül, óriási szívességet téve ezzel két vetélytársunknak, Párizsnak és Los Angelesnek. Ezzel ténylegesen Franciaország és az USA mellé álltak, így ebben a nemes küzdelemben önös érdekeikért háttérbe szorították saját nemzetüket” – mondta Borkai Zsolt.

Ahogy fogalmazott: büszke arra, hogy az elmúlt időszakban Budapestet ténylegesen esélyesként emlegették, és arra, hogy a sikeres prezentáció és a munka részese lehetett, ám ez a mostani folyamat nagyon árt a pályázat sikerességének. „Jelen pillanatban az egység megbomlott, őszintén szólva minimálisra csökkent az esélye, hogy Budapest nevét mondják ki Limában szeptemberben. Sok sportoló, sok magyar ember, rengeteg gyermek álma került komoly veszélybe, pedig ez az ország, ez a nemzet megérdemli, hogy a 120 éves álomból egyszer valóság legyen” – jelentette ki a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke.

Orbán is megszólalt

Orbán Viktor miniszterelnököt a parlamenti folyosón kérdezték újságírók hétfőn az olimpiai pályázat sorsáról. A kormányfő szerint egyelőre korai lenne nyilatkozni, mint mondta, a Fővárosi Közgyűlés szerdán tárgyal a kérdésről.

Arra a kérdésre kitérő választ adott, hogy a közgyűlés saját maga is kezdeményezhetne-e népszavazást. A miniszterelnök sokatmondóan jegyezte meg, hogy egy nemzeti ügyből pártügy lett, pártügyként pedig az olimpiát nem lehet diadalra vinni. Arra a kérdésre, hogy megállapodott-e Tarlós István főpolgármesterrel arról, hogy 2019 után is folytathatja munkáját, ha visszavonja az olimpiai pályázatot, azt felelte: a Fideszben nem szoktak pozíciót osztani, csak munkát. A kormányfő közölte: tartja magát ahhoz, hogy a parlamenti választások megtörténtéig semmilyen pozícióról nem tárgyal.

Tarlós István reagált Orbán Viktor megszólalására. Mint az MTI-nek elmondta, egyetért azzal, amit a kormányfő nyilatkozott az olimpiáról. „Annak pedig örülök, hogy gyakorlatilag megerősítette az én szavaimat úgy az olimpiával, mint a pénteki megbeszélésünkkel kapcsolatban” – mondta.

A Hír TV megpróbált fideszes képviselőket kérdezni a Parlamentben, kevés sikerrel. A válaszok alapján úgy tűnik, nem egységes az olimpia megítélése.

Török Gábor elemez

Török Gábor szerint a Momentum Mozgalom által összegyűjtött, az előzetes várakozásokat jóval meghaladó számú aláírás láthatóan megzavarta a kormányoldalt, az elmúlt napok egymásnak ellentmondó kormányzati megnyilatkozásai is erre utalnak. A politológus erről a Hír TV stúdiójában beszélt.

„Szerintem most van újdonságértéke a Momentum Mozgalomnak, több okból is. Egyrészt azt látom, hogy ezek a fiatalok, akik most megjelentek, nem rendelkeznek azzal a túlzott idealizmussal, ami a korábbi politikába belépő szereplőket jellemezte. Sokkal inkább realisták a politika mindennapjait illetően, például nincs meg bennük az az állandóan felmerülő idea, hogy nekik nem kell politikusnak lenniük, igenis, ha valaki politizálni akar, akkor politikussá kell válnia, ez látható az ő megjelenésükben. Másrészt pedig úgy érzem, hogy a politikai pártokhoz való viszonyuk eltér a korábbitól. Ha kell, akkor használják őket, ha nincs rá szükségük, nem érdekük, akkor támadják őket” – véli az elemző.

A BOM a népszavazás mellett

A Budapesti Olimpiáért Mozgalom továbbra is támogatja, hogy a magyar főváros ötkarikás játékokat rendezzen. A szervezet szerint ha nem is a 2024-es olimpiát kapja meg Budapest, akkor – a hibákból tanulva – a 2028-as játékokért kell harca szállni. A BOM azonban úgy véli: a főváros, a Magyar Olimpiai Bizottság, valamint a kormány közösen még helyreállíthatja azt az társadalmi egységet, amely az aláírásgyűjtésnek köszönhetően eltűnt az olimpiarendezés mögül.

A mozgalom támogatja, hogy népszavazás legyen a kérdésben, amelynek kampányába beszállnának.

„Egy népszavazást szerencsésebb lett volna korábban volna korábban megtartani, hogy ez miért nem volt meg, ez nem a mi dolgunk. Most már nyilvánvalóan lesz népszavazás, most ebben kell gondolkodni. Mi viszont azt támogatjuk, hogy igenis meg kell tartani a népszavazást, igenis oda kell menni, igenis meg kell hallgatni az emberek véleményét és természetesen a BOM is el fogja mondani a véleményét, miszerint szavazzanak arra, hogy Magyarországon legyen olimpia” – fejtette ki Gundel-Takács Gábor, a BOM szóvivője.

hirdetés