A Momentumot támadja a kormánysajtó

„Sok sikert a tükörbe nézéshez” – így kommentálta a HVG.hu-nak Hajnal Miklós, a Momentum Mozgalom egyik vezetője a személyéről a kormánypárti Origón megjelent lejárató cikket. A 12 millió forintot tüntetett el a Momentum dúsgazdag vezetője című írásban a többi között azt állítják, hogy Hajnal Miklós 2014-ben egy társával együtt 12 millió forint támogatást kapott részben uniós forrásból egy honlap létrehozására, ami a diákok online oktatását segítette volna. A Traction Labs Zrt. által is segített vállalkozásból végül nem lett semmi, a támogatásként kapott 12 millió forint azonban „szőrén-szálán eltűnt” – írta a cikk szerzője.

Arról is írt a kormánybarát portál, hogy a momentumos vezető Soros Györgyhöz szorosan kapcsolódó intézményekben dolgozott. A 22 éves „dúsgazdag” férfi, a „Momentum üdvöskéje” jelenleg Oxfordban tanul politikát, közgazdaságot és filozófiát, és ez a lakhatással együtt évi 7,6–9,6 millió forintba kerül. Korábban dolgozott egyebek mellett a Soroshoz kapcsolódó Közép-európai Egyetemen is. Ezután Hajnal Miklós lakhatási körülményeit és egyéb jövedelmi viszonyait vette elő az Origo, de „bűnlajstromán” az is szerepel: édesapjának Facebook-oldalából az látszik, hogy kedveli a 444.hu-t.

Hajnal Miklós szerint a cikk szerzője kiírta magát az újságírószakmából. „Egy normális országban nem kell magyarázkodnom azért, hogy mit lájkolnak a szüleim, vagy azért, hogy melyik utcában élek” – mondta a Momentum Mozgalom tagja. Károlyi Antal, a Traction Labs egyik tulajdonosa pedig egyértelművé tette, hogy nincs követelésük Hajnalék felé, a pénzt arra költötték el, amire a támogatást kifizették. Így működik a kockázatitőke-befektetés. Ha az ötlet betalál, nagyot kaszál mindenki, ha nem, bukás van – mondta.

Arról nem esett szó a kormánypárti portál cikkében, hogy a Fidesz vezetőinek egy része egykor Soros György pénzén tanult külföldön. Orbán Viktor 1988 áprilisától a Soros Alapítvány pénzéből felállított Közép-Európa Kutatócsoport munkatársa volt, 1989 szeptemberétől pedig az alapítvány ösztöndíjával az oxfordi Pembroke College-ben az angol liberális filozófia történetét tanulmányozta. Kövér László házelnök 1987–1988 között kutathatta Soros-ösztöndíjjal a közép-európai társadalmi mozgalmakat, Deutsch Tamás pedig egy, a Fidesz és az SZDSZ ifjú reménységei számára szervezett, hat hónapos „menedzseriskola” hallgatója volt 1989-ben. Kovács Zoltán kormányszóvivő 1994 és 1995 között tanult Soros-ösztöndíjjal Oxfordban.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017. 03. 09.