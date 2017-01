A szocialista párt fuldoklik az adósságban

Kínos helyzetbe került a Magyar Szocialista Párt (MSZP), a Magyar Nemzet információi szerint ugyanis fűnek-fának tartozik a balliberális ellenzéki alakulat, tavaly nyárra ezek az összegek elérték az 1,2 milliárd forintot. Ez pedig csaknem háromszorosa annak az összegnek, amit az MSZP 2016-ban állami párttámogatásként kapott. Lapunkhoz eljutott hírek arról szólnak, hogy Molnár Gyula, a párt jelenlegi elnöke 2016 nyarán egy adósságspirálba sodródott MSZP-t vett át Tóbiás József korábbi pártvezetőtől. Magyarország egykori legnagyobb pártja az utóbbi időkben az alapvető szolgáltatások díjával is adósa maradt magánszemélyeknek és cégeknek, de állami és kereskedelmi pénzintézeteknek is tartozik.

hirdetés

Figyelemre méltó körülmény, hogy – a tavaly júliusi állapotokat tekintve – a párt annak ellenére görgetett maga előtt 2013-ban és 2014-ben lejárt adósságokat, hogy a 2015-ös pénzügyi beszámolójuk hozzávetőlegesen 300 millió forintos nyereséget mutatott. Azt ugyanakkor nem tudni, hogy ezt a pénzt pontosan mire fordították, az viszont bizonyos, hogy a több mint egymilliárd forintra rúgó MSZP-tartozások között a legjelentősebb a pénzintézetek által nyilvántartott hitelek összege. Az állami tulajdonú Magyar Fejlesztési Banknak (MFB) például 260 millió forinttal tartoztak a tavalyi állapotok szerint. Más pártokhoz hasonlóan irodavásárlásra vettek fel hitelt, amit az MFB állami kezességvállalás mellett folyósított számukra. Igaz, az ebből vásárolt ingatlanok közül már többet eladtak, így némileg csökkentették a tartozásokat.

Az egyik nagy kereskedelmi banknak negyedmilliárd forinttal volt adósa a párt egy korábbi 450 millió forintos folyószámlahitel után. A pénzintézetnek jelentősebb – körülbelül 900 millió forintos – összeggel is tartoztak, ugyanis a Jókai utcai központi székházra vettek fel jelzáloghitelt. De ettől a problémától megszabadult a párt, amikor a Geoház Kft. nemrég megvásárolta a szóban forgó ingatlant, ezzel biztosítva otthont többek közt a Népszava és a Vasárnapi Hírek című lapok szerkesztőségeinek. A két újság Puch László korábbi MSZP-pénztárnok érdekeltségébe tartozik. Továbbá jelentős – 180 millió forintos – kötelezettsége állt fenn a pártnak egy részvénytársaság felé is. Tehát a tavalyi adatokat összegezve csak a ki nem fizetett hitelek után közel 730 millió forint adósságot halmozott fel az ellenzéki párt. De ez még nem minden.

A szocialisták különböző szolgáltatók és beszállítók felé is csillagászati összegű adósságokat halmoztak fel 2016-ban, összesen 425 millió forintot. Bár ezek a számlák jellemzően kis összegűek voltak, annál érdekesebbek. A szóban forgó tételek ugyanis egy parlamenti párt számára aprópénznek számítanak, ám a jelek szerint ezek kigazdálkodása is fejtörést okozott az MSZP vezetőinek. Például csaknem négymillió forintot nem fizettek ki a Magyar Telekomnak a különböző megyei telefon- és internetszolgáltatások után. Közel nyolcmillió forintot nem fizettek ki a közvélemény-kutatással foglalkozó Publicus Intézetnek sem, de háromszázezer forinttal tartoztak üzemorvosi szolgáltatásokért is. Továbbá tartoztak ügyvédi, könyvelési, ingatlan-értékbecslési, valamint tanácsadói szolgáltatások után is. Érdekes tétel a kifizetetlen összegek között egy közel félmillió forintos számla, amely szerint a Budapesti Temetkezési Intézetnek is tartozott a párt. Méghozzá az 1967-ben Lenin-renddel kitüntetett politikustársuk, László Aladár sírhelyének megváltása után.

Külön kategóriát képeznek azok az adósságok, amelyeket el sem ismert az MSZP, ezért több szolgáltató bírósági úton követel pénzt a párttól. A közterületi reklámozással – például óriásplakátok kínálatával – foglalkozó Hungaroplakát Kft. például a 2014-es országgyűlési választások kampánya után alig kevesebb mint 120 millió forintot igyekszik behajtani az MSZP-től. Bonyolult jogi vita zajlik az MSZP és a D-NET informatikai cég között is, utóbbi társaság is 100 millió forint feletti összeget követel a szocialistáktól. De megközelítette a 100 millió forintot a tanácsadással foglalkozó Vizeum Kft. követelése is. Az utóbbi ügyben azonban egyezség született a cég és az MSZP között. Nem mellékes körülmény, hogy a szocialisták az egyéb pereik miatt is nehéz helyzetben vannak. Molnár Gyula úgy vette át az MSZP vezetését, hogy a stafétaváltáskor összesen 12 folyamatban lévő peres eljárása volt az egykori kormánypártnak, köztük több személyiségi jogi per zajlott.

hirdetés

A tartozások ügyében megkerestük az ellenzéki pártot, főként arról érdeklődve, hogy a tavalyi állapotokhoz képest mennyit sikerült lefaragniuk az adósságokból, valamint született-e már eredmény a bíróságon zajló ügyeikben. Az MSZP azonban érdemi választ nem adott kérdéseinkre. Közölték, hogy az összes beszállítói szerződésük üzleti titkot képez, valamint mindent a vonatkozó jogszabályok betartásával bonyolítottak. Azt elárulták, hogy a például a Vizeum Kft.-vel zajlott bírósági ügy perbeli egyezséggel lezárult. A különböző hiteltartozásaikkal kapcsolatban azt közölték, hogy azok minden részlete banktitoknak minősül, ugyanakkor leszögezték, hogy minden törlesztési kötelezettségüknek időben eleget tesznek.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 01. 16.