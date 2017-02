A vádemelés sem biztos a körmendi ex-KDNP-s ügyében

A szülők szóltak az iskolaigazgatónak és a körmendi polgármesternek is, azonban több mint egy évig érdemben semmi sem történt azzal az üggyel kapcsolatban, hogy Szabó Ferenc tanár és KDNP-s alpolgármester – aki házasságban él, két gyermeket nevel – megkörnyékezett egy 15 éves lányt, akit napközis tanárként tanított – írja csütörtöki számában a Magyar Narancs. Az ügyből csak akkor lett valami, miután a szülők feljelentést tettek a rendőrségen.

Szabó Ferenc már lemondott alpolgármesteri pozíciójáról és kilépett az KDNP-ből is, azonban önkormányzati képviselői mandátumát még nem adta vissza, hiszen ahogy a helyi Fidesz is fogalmaz, az eljárás során őt is megilleti az ártatlanság vélelme.

Bebes István polgármester a lap szerint szinte bujkál az ügy kipattanása óta, a Mancs sem tudta elérni, sem telefonos, sem személyesen.

A helyi fideszes és KDNP-s politikusok egyike sem volt hajlandó nyilatkozni a Magyar Narancsnak, ami azt is megemlíti, sokak szerint Szabó politikai beágyazottsága is segített abban, hogy ennyi ideig titokban maradhatott az ügy.

A rendőrséghez kellett fordulni, hogy történjen valami

„Szabó tavaly karácsonykor megjelent a szülőknél, és közölte, hogy ő később feleségül venné a még csak 15 éves kislányt. E bejelentés idején Szabó még együtt élt a feleségével. Később a szülők ügyvédi tanácsra a rendőrségre mentek, ahol távoltartási végzést szerettek volna kérni a volt alpolgármester ellen; ebből végül feljelentés lett, és nyomozás indult" kiskorú veszélyeztetése bűntett elkövetésének gyanúja miatt – írja a lap, amely szerint a jelenleg rendelkezésre álló bizonyítékokból leszűrhető, hogy a feljelentésig valamilyen szerelmi viszony volt Szabó és a lány közt, de a szexuális érintkezésig talán nem jutottak el.

A hetilap több ügyvéddel is beszélt az esetről, akik szerint először annak kellene bebizonyosodnia, hogy volt-e egyáltalán szexuális kapcsolat a volt alpolgármester és a korábbi tanítvány között, és ha igen, az a lány 14. születésnapja előtt vagy utána történt-e. Ha előtte, akkor akár ötéves börtönbüntetés is kinézhetne Szabónak, de ha a lány már elmúlt 14, akkor is börtön várhatna rá, mert a Btk. szerint akár három évet is kaphat az, aki „hatalmi vagy befolyási viszonyával visszaélve szexuális cselekményt végez”.

Szabó megúszhatja

Akkor is jár tehát a büntetés, ha egy tanár a diákja beleegyezésével lép vele intim kapcsolatba. Mivel a szexuális együttlétre a lap információi szerint eddig nincs bizonyíték, könnyen meglehet, hogy Szabó Ferenc ellen vádat sem emelnek.

De van még egy érdekes fejlemény: a jogszabályok szerint a hivatalos személy köteles feljelentést tenni, ha bűncselekmény vagy annak a gyanúja a tudomására jut. „Ezek szerint a volt alpolgármester félrelépésével a polgármester és az iskolaigazgató szerint is minden rendben volt, hiszen ők a jelek szerint tudhattak az esetről, mégsem fordultak a rendőrséghez" – írja cikkében a Magyar Narancs.

