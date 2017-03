Áder vagy Majtényi? Szavaz a Ház

Az Országgyűlés hétfőn választja meg Magyarország következő köztársasági elnökét öt évre. A Fidesz-KDNP Áder János jelenlegi államfőt jelölte a tisztségre, míg az ellenzék a Jobbik kivételével Majtényi László volt ombudsmant, az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet elnökét támogatja.

Cikkünk folyamatosan frissül!

hirdetés

Az ülésnapot reggel 8 órától napirend előtti felszólalások nyitották meg. Áder János jelenlegi köztársasági elnök, illetve kihívója, Majtényi László is 15-15 percben felszólal az Országházban. Ezt titkos szavazás követi, az országgyűlési képviselők a Parlament egy – mások előtt lezárt – folyosóján adhatják le a voksukat. Az alaptörvény értelmében az első forduló akkor lesz eredményes, ha az egyik jelölt megszerzi a kétharmados támogatást. Mivel Fidesz és a KDNP már nem tudhat magának ekkora többséget. Így várhatóan második forduló is lesz, újabb titkos szavazással. Ekkor azonban az alaptörvény szerint már nincsenek előre meghatározott korlátok, az lesz a legfőbb közjogi méltóság, aki több szavazatot kap.

Mint megírtuk, jelentősebb izgalmakat nem tartogat az államfőválasztás; hiába sikerült az ellenzéknek Majtényi László személyében jelöltet állítania, az Országgyűlés kormánypárti többsége szinte biztosan Áder Jánosnak ad lehetőséget újabb öt évre.

Válaszolnia kell majd Orbán Viktor miniszterelnöknek az ellenzéki képviselők kérdéseire ugyancsak a mai parlamenti napon. Az államfőválasztás után ugyanis lesznek azonnali kérdések, ez az a műfaj, ahol a kormányfő – vagy bármely miniszter – egymás után legfeljebb háromszor térhet ki a válaszadás elől halaszthatatlan közfeladat ellátására hivatkozva. Orbán Viktor az elmúlt három alkalommal nem volt bent az ülésteremben, így most – ha az ellenzéki képviselők a vártnak megfelelően megint fel akarják tenni kérdésüket – a miniszterelnöknek vitába kell bocsátkoznia velük.

Sokáig úgy lehetett tudni, hogy Áder János csak egy ciklusra készül. Emlékezetes az az eset is, amikor tavaly májusban a KDNP-s Rubovszky György – nem tudva, hogy a Hír TV kamerája rögzíti a szavait – úgy fogalmazott az egyik képviselőtársának: „nem létezik, hogy újraválasszák, a Viktor nem engedi”. Az ezt követő hónapokban felmerült, hogy a köztársasági elnök Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere lehet, ő maga el is ismerte egy ATV-s interjúban, hogy volt olyan beszélgetéseken, ahol felmerült a neve, de azt is többször hangsúlyozta, nem kapott felkérést. A fordulópont – sajtóhírek szerint – a Fidesz elnökségének tavaly decemberben lezajlott dobogókői ülése lehetett, ahol végül Áder János felkérése mellett döntöttek. A 444.hu akkor arról írt, hogy Kövér László, a házelnökkel szövetséges Gulyás Gergely és Kósa Lajos is a jelenlegi elnök maradását szorgalmazta, a miniszterelnök pedig engedte meggyőzni magát. Karácsony előtt Orbán Viktor személyesen kérte fel az államfőt, hogy legyen újra jelölt, Áder János néhány nappal később pedig megtiszteltetésnek nevezte a lehetőséget.

Érdekesen fogalmazott vele kapcsolatban tegnap az állami rádióban a Fidesz frakcióvezetője. Kósa Lajos ugyanis azt mondta, „Áder János képes arra, hogy fontos alkotmányossági kérdésekben ne a Fidesz álláspontját érvényesítse, hanem azt, amit az alkotmány és a demokrácia elvei előírnak”.

Kihívójának, Majtényi Lászlónak, az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet elnökének jelöltté válása sem alakult túl könnyen, hiszen ehhez meg kellett szereznie 40 országgyűlési képviselő aláírását. Január elején civilek kérték fel, majd az MSZP, a Demokratikus Koalíció és több független képviselő gyorsan beállt mögé. Ez azonban még kevés volt, így az LMP-n múlott, hogy ők tudják-e támogatni. Az ökopárt év elején éppen tisztújításra készült, így végül az újjáválasztott vezetés csak február elején hozta meg a döntését, hogy támogatják Majtényi Lászlót, így hivatalosan is jelölt lehetett belőle. Azt egyébként a volt ombudsman is tudja, hogy nem lesz belőle államfő; a jelöltséget azért vállalta, hogy beszélhessen egy – mint fogalmazott – alkotmányos, demokratikus, a szegényekkel szolidáris, a korrupció ellen fellépő, a jövő nemzedékek érdekeit képviselő köztársaság eszményéről.

A kormánypárt és annak sajtója azóta heves támadásba lendült, az állandó kritika, hogy Majtényi László valójában Soros György embere. Legutóbb éppen tegnap Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója fejtette ki, hogy Majtényi László esetében „idegen hatalmi érdekek szolgálatáról beszélhetünk”. Szájer József, a Fidesz európai parlamenti képviselője ugyanakkor ebbe nem szállt be. – Hadd ne kommentáljam ezt – fogalmazott, amikor az ATV erről kérdezte. A kormánypárti politikus azt ugyanakkor leszögezte, hogy Majtényi László korábban élesen bírálta az alaptörvényt, azzal viszont, hogy most részt vesz a köztársaságielnök-választásban, legitimálja.

hirdetés

A parlamenti pártok közül a Jobbik nem vesz részt a szavazásban, mert sem Áder Jánost, sem pedig Majtényi Lászlót nem tartják elfogadhatónak.