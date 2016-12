Agyhártyagyulladás: egy budapesti bölcsődés is meghalt

Agyhártyagyulladás okozta egy bölcsődés kisgyermek halálát Budapesten, az esetről értesítették az intézménybe járó gyerekek szüleit is – adta hírül az Index. A betegség így idén már kilenc halálesetet okozott.

A budapesti kisfiút pénteken vitték kórházba, és szombaton, a tünetek jelentkezése után egy nappal halt meg az intézményben. A kórház levélben értesítette a szülőket és az Országos Epidemiológiai Központot a cseppfertőzéssel terjedő betegség megjelenéséről. Az elsődleges, nem hivatalos laboreredmények szerint a gennyes agyhártyagyulladást (meningococcus) okozó Neisseria meningitidis baktérium B típusa volt a kisgyermek szervezetében.

Megfizethetetlen védelem

A Meningococcus B elleni vakcina egyébként rendkívül drága, egy oltás 27 ezer forintba kerül, és ahhoz, hogy a kisgyermekek védettek legyenek négy oltásra van szükség, így több mint százezer forintba kerül az oltás. Ezt sokan nem engedhetik meg maguknak. Csecsemőknek az első három oltást havonta kell megkapniuk féléves koruk után, majd egyéves kor elmúltával a negyediket. Jövőre a Meningococcus C elleni, egyébként jóval olcsóbb, oltásonként 7000 forintba kerülő vakcina ugyan ingyenes lesz a 2 év alatti gyermekek számára, de a B oltásért továbbra is fizetni kell. Pedig mindkét típus ugyanolyan veszélyes, és a B típus is gyakran fordul elő hazánkban.

Szaporodnak a halálos áldozatok

A betegség a napokban egy borsodi, 22 hónapos kisgyermeket is elragadott. Ahogy arról lapunkat Asztalos Ágnes, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának vezetője tájékoztatta: már biztos, hogy agyhártyagyulladás okozta a kétéves kisfiú halálát Körömben.

Asztalos Ágnes a Magyar Nemzetet arról is tájékoztatta, a 22 hónapos gyermek december 23-án reggel, kórházba szállítás közben a mentőben hunyt el. A klinikai tünetek alapján már akkor felmerült a járványos agyhártyagyulladás gyanúja, ezért az esetet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház telefonon sürgősséggel bejelentette a népegészségügyi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatalnak.

A hónap elején egy végzős gimnazista hunyt el a betegség miatt; ahogy arról beszámoltunk, a budapesti fiú a tünetek jelentkezése után néhány órával életét vesztette fertőző agyhártyagyulladás miatt. A betegség jellemző tünetei a magas láz, fejfájás, hányinger, fénykerülés, merev nyak, esetleg tudatzavar és bőrkiütések.

Csak bizonyos kórházakban kezelik

Mivel elvileg könnyen, cseppfertőzéssel terjedő, súlyos megbetegedésről van szó, kiemelt biztonságra van szükség a kórházi kezeléskor is, amire nem minden kórház alkalmas. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat azt közölte az Index-szel: II., vagy III. progresszivitási szintű infektológiával rendelkező kórházakban kell elhelyezni, ahol természetesen az intenzív ellátás lehetősége is biztosított. Jelenleg 12 egészségügyi szolgáltató rendelkezik II-es, illetve 7 III. progresszivitási szintű infektológia szakmára működési engedéllyel.

Ezek a következők: Budapesten az Egyesített Szent István és Szent László Kórház, Debrecenben a Klinikai Központ és a Kenézy Gyula Kórház, Miskolcon a Semmelweis Kórház, Szegeden az egyetemi klinika, Győrben a Petz Aladár kórház, Ajkán a Magyar Imre kórház, Balassagyarmaton a Dr. Kenessey Albert kórház, Dunaújvárosban a Szent Pantaleon Kórház, Egerben a Markhot Ferenc kórház, Gyulán a Békés Megyei Központi Kórház, Kaposvárott a Kaposi Mór Oktató Kórház, Kiskunhalason a Semmelweis Kórház, Nyíregyházán a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, Székesfehérváron a Szent György Egyetemi oktató kórház, Szekszárdon a Tolna Megyei Balassa János Kórház, Szolnokon a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza kórház, Szombathelyen a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Zalaegerszegen pedig a Zala Megyei Szent Rafael Kórház.